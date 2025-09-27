Обычное яблоко заменяет аптечку: сердце и кишечник получают двойную защиту

Фрукты давно считаются неотъемлемой частью здорового рациона, но некоторые из них обладают особенно полезными свойствами для сердца и сосудов. Один из таких продуктов — яблоки. Они доступны в любое время года и при этом способны оказывать заметное положительное влияние на организм.

"Добавление фрукта в рацион не только улучшает пищеварение за счёт пищевых волокон, но и укрепляет сердце. В яблоках присутствует большое количество калия, вещества, снижающего давление", — отметил терапевт Иван Еременко.

Почему яблоки полезны для сердца

Главное преимущество яблок — высокое содержание калия. Этот микроэлемент помогает регулировать кровяное давление и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в яблоках есть пектины и клетчатка, которые способствуют выведению лишнего холестерина и улучшают работу кишечника.

Сравнение яблок с другими фруктами