Обычное яблоко заменяет аптечку: сердце и кишечник получают двойную защиту
Фрукты давно считаются неотъемлемой частью здорового рациона, но некоторые из них обладают особенно полезными свойствами для сердца и сосудов. Один из таких продуктов — яблоки. Они доступны в любое время года и при этом способны оказывать заметное положительное влияние на организм.
"Добавление фрукта в рацион не только улучшает пищеварение за счёт пищевых волокон, но и укрепляет сердце. В яблоках присутствует большое количество калия, вещества, снижающего давление", — отметил терапевт Иван Еременко.
Почему яблоки полезны для сердца
Главное преимущество яблок — высокое содержание калия. Этот микроэлемент помогает регулировать кровяное давление и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в яблоках есть пектины и клетчатка, которые способствуют выведению лишнего холестерина и улучшают работу кишечника.
Сравнение яблок с другими фруктами
|Фрукт
|Основное полезное вещество
|Влияние на организм
|Яблоки
|Калий, пектины
|Снижают давление, улучшают пищеварение
|Бананы
|Магний, калий
|Поддерживают мышцы и сердце
|Апельсины
|Витамин C
|Укрепляют иммунитет, сосуды
|Виноград
|Ресвератрол
|Антиоксидантная защита, профилактика старения
|Груши
|Клетчатка
|Улучшают работу ЖКТ
Советы шаг за шагом
-
Ешьте яблоки ежедневно — 2-3 плода для взрослого человека оптимальны.
-
Старайтесь употреблять фрукты с кожурой: в ней больше всего клетчатки и антиоксидантов.
-
Отдавайте предпочтение свежим плодам, но допускается и запекание без сахара.
-
Включайте яблоки в салаты, смузи или каши, чтобы разнообразить рацион.
-
Следите за балансом: чрезмерное количество фруктозы может перегружать печень.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Есть яблоки килограммами → вздутие и нагрузка на печень → 2-3 штуки в день.
-
Употреблять только сладкие сорта → быстрые скачки сахара → выбирать кисло-сладкие или зелёные яблоки.
-
Исключать кожуру → потеря клетчатки и витаминов → тщательно мыть плоды и есть вместе с кожурой.
А что если яблоки не нравятся?
Есть другие источники калия: бананы, киви, шпинат, фасоль. Пектины можно получить и из моркови или свёклы. Но яблоки остаются самым доступным и простым вариантом для большинства людей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru