Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:03

Обычное яблоко заменяет аптечку: сердце и кишечник получают двойную защиту

Терапевт Еременко: яблоки снижают давление и укрепляют сердце

Фрукты давно считаются неотъемлемой частью здорового рациона, но некоторые из них обладают особенно полезными свойствами для сердца и сосудов. Один из таких продуктов — яблоки. Они доступны в любое время года и при этом способны оказывать заметное положительное влияние на организм.

"Добавление фрукта в рацион не только улучшает пищеварение за счёт пищевых волокон, но и укрепляет сердце. В яблоках присутствует большое количество калия, вещества, снижающего давление", — отметил терапевт Иван Еременко.

Почему яблоки полезны для сердца

Главное преимущество яблок — высокое содержание калия. Этот микроэлемент помогает регулировать кровяное давление и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в яблоках есть пектины и клетчатка, которые способствуют выведению лишнего холестерина и улучшают работу кишечника.

Сравнение яблок с другими фруктами

Фрукт Основное полезное вещество Влияние на организм
Яблоки Калий, пектины Снижают давление, улучшают пищеварение
Бананы Магний, калий Поддерживают мышцы и сердце
Апельсины Витамин C Укрепляют иммунитет, сосуды
Виноград Ресвератрол Антиоксидантная защита, профилактика старения
Груши Клетчатка Улучшают работу ЖКТ

Советы шаг за шагом

  1. Ешьте яблоки ежедневно — 2-3 плода для взрослого человека оптимальны.

  2. Старайтесь употреблять фрукты с кожурой: в ней больше всего клетчатки и антиоксидантов.

  3. Отдавайте предпочтение свежим плодам, но допускается и запекание без сахара.

  4. Включайте яблоки в салаты, смузи или каши, чтобы разнообразить рацион.

  5. Следите за балансом: чрезмерное количество фруктозы может перегружать печень.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Есть яблоки килограммами → вздутие и нагрузка на печень → 2-3 штуки в день.

  • Употреблять только сладкие сорта → быстрые скачки сахара → выбирать кисло-сладкие или зелёные яблоки.

  • Исключать кожуру → потеря клетчатки и витаминов → тщательно мыть плоды и есть вместе с кожурой.

А что если яблоки не нравятся?

Есть другие источники калия: бананы, киви, шпинат, фасоль. Пектины можно получить и из моркови или свёклы. Но яблоки остаются самым доступным и простым вариантом для большинства людей.

