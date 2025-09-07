Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Яблочное повидло с корицей
Опубликована сегодня в 20:19

Фрукт, который работает лучше модных диет: чем яблоки помогают фигуре

Эксперт Писарева рассказала, какие яблоки лучше выбрать для похудения

Яблоки — один из самых доступных и любимых фруктов, и при этом настоящий помощник в борьбе за стройность. Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева напомнила, что при правильном употреблении яблоки могут стать отличным элементом рациона для снижения веса.

Почему яблоки помогают худеть

  • Кожура — главный секрет. В ней содержится много клетчатки, которая обеспечивает быстрое и длительное чувство сытости.

  • Низкая калорийность. В 100 г яблок всего около 50 ккал, что делает их лёгким и безопасным перекусом.

  • Дополнительные плюсы:

    • улучшают пищеварение за счёт пектина,

    • снижают уровень "плохого" холестерина,

    • поддерживают сердце и сосуды,

    • помогают при анемии благодаря содержанию железа.

Какие яблоки выбрать

Особое внимание стоит обратить на зелёные сорта:

  • у них низкий гликемический индекс,

  • они менее сладкие,

  • подходят даже людям с диабетом.

Сколько можно есть яблок

По словам Писаревой ("ВФокусе Mail"):

  • оптимальная норма для взрослого — 1-3 яблока в день,

  • этого достаточно, чтобы получить все полезные вещества и не перегрузить ЖКТ.

⚠️ Важно: при заболеваниях пищеварительной системы, аллергиях и других особенностях организма стоит заранее проконсультироваться с врачом.

Итог

Яблоки — простой и полезный продукт, который помогает контролировать вес, поддерживать здоровье сердца и улучшать пищеварение. Главное — есть их правильно и в умеренном количестве.

