Фрукт, который работает лучше модных диет: чем яблоки помогают фигуре
Яблоки — один из самых доступных и любимых фруктов, и при этом настоящий помощник в борьбе за стройность. Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева напомнила, что при правильном употреблении яблоки могут стать отличным элементом рациона для снижения веса.
Почему яблоки помогают худеть
-
Кожура — главный секрет. В ней содержится много клетчатки, которая обеспечивает быстрое и длительное чувство сытости.
-
Низкая калорийность. В 100 г яблок всего около 50 ккал, что делает их лёгким и безопасным перекусом.
-
Дополнительные плюсы:
-
улучшают пищеварение за счёт пектина,
-
снижают уровень "плохого" холестерина,
-
поддерживают сердце и сосуды,
-
помогают при анемии благодаря содержанию железа.
-
Какие яблоки выбрать
Особое внимание стоит обратить на зелёные сорта:
-
у них низкий гликемический индекс,
-
они менее сладкие,
-
подходят даже людям с диабетом.
Сколько можно есть яблок
По словам Писаревой ("ВФокусе Mail"):
-
оптимальная норма для взрослого — 1-3 яблока в день,
-
этого достаточно, чтобы получить все полезные вещества и не перегрузить ЖКТ.
⚠️ Важно: при заболеваниях пищеварительной системы, аллергиях и других особенностях организма стоит заранее проконсультироваться с врачом.
Итог
Яблоки — простой и полезный продукт, который помогает контролировать вес, поддерживать здоровье сердца и улучшать пищеварение. Главное — есть их правильно и в умеренном количестве.
