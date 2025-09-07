Фрукт, который работает лучше модных диет: чем яблоки помогают фигуре

Яблоки — один из самых доступных и любимых фруктов, и при этом настоящий помощник в борьбе за стройность. Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева напомнила, что при правильном употреблении яблоки могут стать отличным элементом рациона для снижения веса.

Почему яблоки помогают худеть

Кожура — главный секрет. В ней содержится много клетчатки, которая обеспечивает быстрое и длительное чувство сытости.

Низкая калорийность. В 100 г яблок всего около 50 ккал , что делает их лёгким и безопасным перекусом.

Дополнительные плюсы: улучшают пищеварение за счёт пектина, снижают уровень "плохого" холестерина, поддерживают сердце и сосуды, помогают при анемии благодаря содержанию железа.



Какие яблоки выбрать

Особое внимание стоит обратить на зелёные сорта:

у них низкий гликемический индекс,

они менее сладкие,

подходят даже людям с диабетом.

Сколько можно есть яблок

По словам Писаревой ("ВФокусе Mail"):

оптимальная норма для взрослого — 1-3 яблока в день ,

этого достаточно, чтобы получить все полезные вещества и не перегрузить ЖКТ.

⚠️ Важно: при заболеваниях пищеварительной системы, аллергиях и других особенностях организма стоит заранее проконсультироваться с врачом.

Итог

Яблоки — простой и полезный продукт, который помогает контролировать вес, поддерживать здоровье сердца и улучшать пищеварение. Главное — есть их правильно и в умеренном количестве.