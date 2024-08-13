Секрет плодородия яблонь: стоит ли засаживать приствольный круг и чем его занять?

Приствольный круг — это участок земли вокруг ствола дерева, расположенный на расстоянии примерно 50-100 см от него. Казалось бы, что может быть проще, чем решить, что делать с этим пространством? Однако на практике у многих дачников возникают сомнения: нужно ли вообще что-то там высаживать или лучше оставить его пустым?
Необходимость засаживания приствольного круга
Многие считают, что оставлять этот участок пустым — самый простой вариант. Но на самом деле это не совсем правильно с агротехнической точки зрения.
Дело в том, что приствольный круг является важной зоной для корневой системы дерева. Именно здесь сосредоточены наиболее активные, всасывающие корни, которые снабжают ствол и крону влагой и питательными веществами. Если этот участок будет пустым, он может пересыхать, что негативно скажется на состоянии и плодоношении яблони.
Кроме того, незасаженная почва вокруг ствола — идеальная среда для развития сорняков. Это создает конкуренцию за влагу и питание для культурного растения.
Поэтому специалисты рекомендуют обязательно засаживать приствольный круг яблони. Это позволит:
— сохранять необходимую влажность почвы;
— снижать рост сорняков;
— обеспечивать дереву достаточное питание;
— предотвращать повреждение корней при обработке почвы.
Какие растения подойдут?
Для засаживания приствольного круга яблони лучше всего подходят:
- низкорослые многолетние травянистые растения: клевер, тимофеевка, люпин, молочай;
- почвопокровные растения: барвинок, седум, очиток, живучка.
Эти культуры не требовательны к условиям, не конкурируют с деревом за питательные вещества, а также способствуют улучшению структуры и аэрации грунта.
Также можно посадить в приствольный круг яблони некоторые овощи, такие как лук, чеснок, укроп. Они не занимают много места, а их корневая система не мешает развитию основной культуры.
Так что засаживать приствольный круг яблони — это важный и полезный агроприём, который положительно скажется на росте и плодоношении дерева.
Фото: Sarah Stierch.
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