Вкус сентябрьского солнца: простой рулет с яблоками и корицей

Рулет с яблоками в духовке: очень простой рецепт из готового слоёного теста

Рулет с яблоками — идеальный десерт для тех, кто любит выпечку. Его легко и быстро готовить, а вкус понравится даже самым искушённым гурманам.

Для приготовления рулета с яблоками вам понадобятся следующие ингредиенты:

400 г слоёного теста;

10 г муки;

2 яблока;

30 г сахара;

10 г корицы.

Процесс приготовления:

Разморозьте слоёное тесто и слегка присыпьте его мукой, чтобы оно не прилипало к рабочей поверхности. Равномерно раскатайте тесто. Вымойте яблоки, очистите их от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Выложите дольки яблок на тесто и посыпьте сахаром по вкусу. Сверните тесто с яблоками в рулет. Разрежьте рулет на кусочки толщиной примерно 3-4 см. Выложите кусочки теста с яблоками на противень, покрытый бумагой для запекания или смазанный маслом. Посыпьте рулетики сахаром и корицей. Разогрейте духовку до 180 °C и отправьте туда противень на 20 минут.

Фото: commons.wikimedia.org/uk:User:Turzh (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)