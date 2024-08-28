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Рулет с яблоками в духовке: очень простой рецепт из готового слоёного теста
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  • Опубликована сегодня в 7:06

Вкус сентябрьского солнца: простой рулет с яблоками и корицей

Рулет с яблоками в духовке: очень простой рецепт из готового слоёного теста

Рулет с яблоками — идеальный десерт для тех, кто любит выпечку. Его легко и быстро готовить, а вкус понравится даже самым искушённым гурманам.

Для приготовления рулета с яблоками вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 400 г слоёного теста;
  • 10 г муки;
  • 2 яблока;
  • 30 г сахара;
  • 10 г корицы.

Процесс приготовления:

  1. Разморозьте слоёное тесто и слегка присыпьте его мукой, чтобы оно не прилипало к рабочей поверхности. Равномерно раскатайте тесто.
  2. Вымойте яблоки, очистите их от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками.
  3. Выложите дольки яблок на тесто и посыпьте сахаром по вкусу.
  4. Сверните тесто с яблоками в рулет.
  5. Разрежьте рулет на кусочки толщиной примерно 3-4 см.
  6. Выложите кусочки теста с яблоками на противень, покрытый бумагой для запекания или смазанный маслом. Посыпьте рулетики сахаром и корицей.
  7. Разогрейте духовку до 180 °C и отправьте туда противень на 20 минут.

Фото: commons.wikimedia.org/uk:User:Turzh (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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