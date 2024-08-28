Вкус сентябрьского солнца: простой рулет с яблоками и корицей

Рулет с яблоками — идеальный десерт для тех, кто любит выпечку. Его легко и быстро готовить, а вкус понравится даже самым искушённым гурманам.
Для приготовления рулета с яблоками вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 400 г слоёного теста;
- 10 г муки;
- 2 яблока;
- 30 г сахара;
- 10 г корицы.
Процесс приготовления:
- Разморозьте слоёное тесто и слегка присыпьте его мукой, чтобы оно не прилипало к рабочей поверхности. Равномерно раскатайте тесто.
- Вымойте яблоки, очистите их от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками.
- Выложите дольки яблок на тесто и посыпьте сахаром по вкусу.
- Сверните тесто с яблоками в рулет.
- Разрежьте рулет на кусочки толщиной примерно 3-4 см.
- Выложите кусочки теста с яблоками на противень, покрытый бумагой для запекания или смазанный маслом. Посыпьте рулетики сахаром и корицей.
- Разогрейте духовку до 180 °C и отправьте туда противень на 20 минут.
Фото: commons.wikimedia.org/uk:User:Turzh (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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