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Пирог с ягодами и яблоками: выпечка получается нежной и сочной благодаря ягодкам и фруктам
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  • Опубликована сегодня в 3:12

Пирог с яблоками и ягодами: получается интереснее, чем традиционная шарлотка

Пирог с ягодами и яблоками: выпечка получается нежной и сочной благодаря ягодкам и фруктам

Этот пирог — замечательная альтернатива традиционной шарлотке. В нём сочетаются яблоко и разные ягоды, создавая неповторимый вкус и аромат.

Ингредиенты:

  • блинная мука — 250 г;
  • куриные яйца — 3 штуки;
  • сахарный песок — 1 стакан;
  • сливочное масло — 40 г;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • замороженная ежевика — 60 г;
  • чёрная смородина — 100 г;
  • замороженная вишня — 180 г;
  • яблоки;
  • растительное масло.

Приготовление:

  1. Если ягоды заморожены, разморозьте их перед приготовлением.
  2. Сначала сделайте тесто. В глубокой ёмкости смешайте сахарный песок, сливочное масло комнатной температуры и куриные яйца. Взбейте миксером до растворения сахара (примерно 30 секунд). Затем добавьте просеянную блинную муку и перемешайте миксером до однородной консистенции. Тесто должно быть текучим (как 15%-ная сметана).
  3. Очистите яблоко от кожуры и мелко нарежьте.
  4. Смажьте форму для выпечки растительным маслом, слегка посыпьте мукой и выложите в неё ягоды и кусочки яблока. Затем вылейте туда тесто.
  5. Разогрейте духовку до 180 °C и поставьте в неё форму на 45 минут. Готовность пирога проверяйте шпажкой или зубочисткой (время приготовления зависит от вашей духовки).
  6. По истечении указанного времени достаньте пирог из духовки и формы. Переложите на блюдо и остудите при комнатной температуре.

Затем нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Фото: flickr.com/ Ivy Dawned (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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