Пирог с яблоками и ягодами: получается интереснее, чем традиционная шарлотка

Этот пирог — замечательная альтернатива традиционной шарлотке. В нём сочетаются яблоко и разные ягоды, создавая неповторимый вкус и аромат.
Ингредиенты:
- блинная мука — 250 г;
- куриные яйца — 3 штуки;
- сахарный песок — 1 стакан;
- сливочное масло — 40 г;
- ванильный сахар — 8 г;
- замороженная ежевика — 60 г;
- чёрная смородина — 100 г;
- замороженная вишня — 180 г;
- яблоки;
- растительное масло.
Приготовление:
- Если ягоды заморожены, разморозьте их перед приготовлением.
- Сначала сделайте тесто. В глубокой ёмкости смешайте сахарный песок, сливочное масло комнатной температуры и куриные яйца. Взбейте миксером до растворения сахара (примерно 30 секунд). Затем добавьте просеянную блинную муку и перемешайте миксером до однородной консистенции. Тесто должно быть текучим (как 15%-ная сметана).
- Очистите яблоко от кожуры и мелко нарежьте.
- Смажьте форму для выпечки растительным маслом, слегка посыпьте мукой и выложите в неё ягоды и кусочки яблока. Затем вылейте туда тесто.
- Разогрейте духовку до 180 °C и поставьте в неё форму на 45 минут. Готовность пирога проверяйте шпажкой или зубочисткой (время приготовления зависит от вашей духовки).
- По истечении указанного времени достаньте пирог из духовки и формы. Переложите на блюдо и остудите при комнатной температуре.
Затем нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Фото: flickr.com/ Ivy Dawned (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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