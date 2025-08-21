Яблочный Спас: сколько яблок можно есть без вреда для здоровья
Яблочный Спас — не просто народный праздник, а ещё и отличный повод вспомнить о пользе сезонных фруктов. Но можно ли есть яблоки в неограниченном количестве и кому стоит быть осторожнее?
Почему яблоки действительно полезны
По словам врача-диетолога, детского эндокринолога Анастасии Тараско, главные преимущества яблок — их доступность и длительный срок хранения, без потери питательной ценности.
Яблоки содержат:
- пектин (улучшает микрофлору кишечника и способствует выведению лишнего холестерина);
- витамин С (поддерживает иммунитет);
- витамины группы B (нужны для нормальной работы нервной системы);
- калий, магний, фосфор, кальций и железо.
Кроме того, фрукт обладает мягким мочегонным эффектом и низкой калорийностью.
"Причём яблоки полезны не только в свежем виде. Их можно сушить, замораживать или квасить — в ферментированном виде продукт становится ещё полезнее", — отмечает специалист.
Сколько яблок можно есть в день
Если нет противопоказаний от лечащего врача, взрослому человеку можно съедать 1-3 яблока в день. Это практически перекрывает суточную норму фруктов и овощей.
У детей норма ниже и зависит от возраста.
Однако есть и ограничения:
- в период обострения гастрита, панкреатита или после ротавируса свежие яблоки противопоказаны — стоит выбирать запечённые или в виде пюре;
- при сезонном поллинозе возможна перекрёстная аллергия — тогда яблоки, груши и косточковые нужно ограничить.
Как правильно есть яблоки
Яблоки прекрасно сочетаются с:
- творогом,
- цельнозерновыми продуктами (хлеб, каши),
- йогуртом,
- мясом (как лёгкое дополнение к основному блюду),
- салатами.
Но есть важный нюанс.
"У некоторых людей яблоки натощак стимулируют выделение желудочного сока и повышают аппетит. После них может захотеться есть ещё сильнее", — предупреждает Анастасия Тараско.
Поэтому тем, кто придерживается диеты, лучше сочетать яблоки с источником белка (творог, йогурт, немного орехов) — такой перекус действительно поможет надолго избавиться от чувства голода.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru