Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:38

Яблочный Спас: сколько яблок можно есть без вреда для здоровья

Диетолог Анастасия Тараско: взрослым можно есть до трёх яблок в день

Яблочный Спас — не просто народный праздник, а ещё и отличный повод вспомнить о пользе сезонных фруктов. Но можно ли есть яблоки в неограниченном количестве и кому стоит быть осторожнее?

Почему яблоки действительно полезны

По словам врача-диетолога, детского эндокринолога Анастасии Тараско, главные преимущества яблок — их доступность и длительный срок хранения, без потери питательной ценности.

Яблоки содержат:

  • пектин (улучшает микрофлору кишечника и способствует выведению лишнего холестерина);
  • витамин С (поддерживает иммунитет);
  • витамины группы B (нужны для нормальной работы нервной системы);
  • калий, магний, фосфор, кальций и железо.

Кроме того, фрукт обладает мягким мочегонным эффектом и низкой калорийностью.

"Причём яблоки полезны не только в свежем виде. Их можно сушить, замораживать или квасить — в ферментированном виде продукт становится ещё полезнее", — отмечает специалист.

Сколько яблок можно есть в день

Если нет противопоказаний от лечащего врача, взрослому человеку можно съедать 1-3 яблока в день. Это практически перекрывает суточную норму фруктов и овощей.

У детей норма ниже и зависит от возраста.

Однако есть и ограничения:

  • в период обострения гастрита, панкреатита или после ротавируса свежие яблоки противопоказаны — стоит выбирать запечённые или в виде пюре;
  • при сезонном поллинозе возможна перекрёстная аллергия — тогда яблоки, груши и косточковые нужно ограничить.

Как правильно есть яблоки

Яблоки прекрасно сочетаются с:

  • творогом,
  • цельнозерновыми продуктами (хлеб, каши),
  • йогуртом,
  • мясом (как лёгкое дополнение к основному блюду),
  • салатами.

Но есть важный нюанс.

"У некоторых людей яблоки натощак стимулируют выделение желудочного сока и повышают аппетит. После них может захотеться есть ещё сильнее", — предупреждает Анастасия Тараско.

Поэтому тем, кто придерживается диеты, лучше сочетать яблоки с источником белка (творог, йогурт, немного орехов) — такой перекус действительно поможет надолго избавиться от чувства голода.

