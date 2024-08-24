Яблочная начинка на зиму: готовим её очень просто в микроволновке с минимумом сахара

Сегодня мы приготовим яблочную заготовку на зиму, которая станет отличным дополнением к различным блюдам. Эта заготовка готовится быстро и легко, а также содержит минимальное количество сахара.
Ингредиенты:
- 1 кг яблок;
- 60 грамм сахара.
Процесс приготовления:
- Очистите яблоки и натрите их на крупной тёрке.
- Добавьте к натёртым яблокам сахар и перемешайте. Оставьте смесь на 30 минут, чтобы яблоки пустили сок.
- Переложите подготовленные яблоки в посуду для микроволновой печи и готовьте при мощности 800 Вт в течение 10 минут.
- За это время яблоки изменят цвет и станут мягкими.
- Переложите яблочную массу в стерилизованные банки и готовьте ещё 5 минут при мощности 800 Вт.
- Сразу же закатайте горячие банки стерилизованными крышками и оставьте их при комнатной температуре до полного охлаждения. Затем переложите банки в прохладное тёмное место для хранения.
Фото: commons.wikimedia.org/ Alice Wiegand (CC BY-SA 4.0)
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