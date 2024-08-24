Яблочная начинка на зиму: готовим её очень просто в микроволновке с минимумом сахара

Яблоки в микроволновке на зиму: отличная начинка для рулетов, блинчиков и пирогов

Сегодня мы приготовим яблочную заготовку на зиму, которая станет отличным дополнением к различным блюдам. Эта заготовка готовится быстро и легко, а также содержит минимальное количество сахара.

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