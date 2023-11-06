В 2024 году Apple планирует обновит всю линейку iPad

2023 год оказался годом, когда новые айпэды не появились. Это необычное явление, учитывая, что Apple всегда была активна в выпуске новых моделей, начиная с момента представления первого iPad Стивом Джобсом. Причины этого отсутствия могут быть разнообразными. Возможно, это связано с ресурсами, направленными на разработку Apple Vision Pro, или с общим снижением продаж iPad после пандемии, когда пользователи стали менее склонны к обновлениям.
Впрочем, по данным Марка Гурмана из Bloomberg, следующий год, скорее всего, принесет исправление этой ситуации. Apple планирует обновить всю свою линейку айпэдов. Подробности о новых моделях пока остаются загадкой, но известно, что оба варианта iPad Pro получат OLED-дисплеи и, возможно, процессор M3. Кроме того, ожидается появление большой модели Air и, вероятно, поддержка технологии ProMotion как в iPad Pro. Даже iPad mini не останется без внимания, сообщает wylsa. com.
Однако базовые модели iPad, скорее всего, будут ждать обновления еще некоторое время. В настоящее время компания выпускает четыре основные линейки: базовый iPad, iPad mini, iPad Air и iPad Pro. Согласно нескольким ранним слухам, Apple работает над двумя моделями Air: одна останется верной своей традиционной диагонали экрана, а вторая, возможно, будет близка по размерам к iPad Pro 12,9. Первые обновленные планшеты, вероятно, появятся уже в марте следующего года.
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