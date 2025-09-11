watchOS 26 получат не все часы: мои Apple Watch оказались в пролёте
Компания Apple анонсировала выход нового обновления watchOS 26, которое принесет несколько значительных изменений в интерфейс и новые функции. Однако не все владельцы смарт-часов Apple смогут обновить свои устройства. Давайте разберемся, какие модели смогут получить эту новую версию.
Модели Apple Watch, поддерживающие обновление до watchOS 26
Хорошая новость для пользователей старых моделей — Apple не исключила их из обновления. Установить watchOS 26 смогут все устройства, работающие на watchOS 11, включая:
- Apple Watch SE (2-го поколения)
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Ultra
- Apple Watch Ultra 2
Важные нюансы
Стоит отметить, что доступность некоторых новых функций в обновлении может зависеть от региона и модели устройства. Также для корректной работы часов с watchOS 26 вам потребуется iPhone с iOS 26.
С этим обновлением Apple продолжает поддерживать старые модели своих устройств, что приятно удивляет пользователей.
