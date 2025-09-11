watchOS 26 получат не все часы: мои Apple Watch оказались в пролёте

Компания Apple анонсировала выход нового обновления watchOS 26, которое принесет несколько значительных изменений в интерфейс и новые функции. Однако не все владельцы смарт-часов Apple смогут обновить свои устройства. Давайте разберемся, какие модели смогут получить эту новую версию.

Модели Apple Watch, поддерживающие обновление до watchOS 26

Хорошая новость для пользователей старых моделей — Apple не исключила их из обновления. Установить watchOS 26 смогут все устройства, работающие на watchOS 11, включая:

Apple Watch SE (2-го поколения)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Важные нюансы

Стоит отметить, что доступность некоторых новых функций в обновлении может зависеть от региона и модели устройства. Также для корректной работы часов с watchOS 26 вам потребуется iPhone с iOS 26.

С этим обновлением Apple продолжает поддерживать старые модели своих устройств, что приятно удивляет пользователей.