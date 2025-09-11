Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Часы Apple Watch
Часы Apple Watch
© commons.wikimedia.org by fancycrave1 is licensed under CC0
Главная / Технологии
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 7:30

watchOS 26 получат не все часы: мои Apple Watch оказались в пролёте

Компания Apple анонсировала выход нового обновления watchOS 26, которое принесет несколько значительных изменений в интерфейс и новые функции. Однако не все владельцы смарт-часов Apple смогут обновить свои устройства. Давайте разберемся, какие модели смогут получить эту новую версию.

Модели Apple Watch, поддерживающие обновление до watchOS 26

Хорошая новость для пользователей старых моделей — Apple не исключила их из обновления. Установить watchOS 26 смогут все устройства, работающие на watchOS 11, включая:

  • Apple Watch SE (2-го поколения)
  • Apple Watch Series 6
  • Apple Watch Series 7
  • Apple Watch Series 8
  • Apple Watch Series 9
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch Ultra
  • Apple Watch Ultra 2

Важные нюансы

Стоит отметить, что доступность некоторых новых функций в обновлении может зависеть от региона и модели устройства. Также для корректной работы часов с watchOS 26 вам потребуется iPhone с iOS 26.

С этим обновлением Apple продолжает поддерживать старые модели своих устройств, что приятно удивляет пользователей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Презентация iPhone Air напомнила выход MacBook Air 17 лет назад сегодня в 6:29

В Купертино снова аплодировали стоя: что скрывает самый тонкий iPhone

Apple представила iPhone Air — самый тонкий iPhone за восемь лет. Но оправдает ли он ожидания покупателей и выдержит ли конкуренцию с Samsung?

Читать полностью » Apple представила новую функцию в iOS 26: но идея оказалась украденной у Google сегодня в 5:25

Фильтрация звонков в iOS 26 – долгожданное новшество для пользователей iPhone, но эта функция не нова. Узнайте, что скрывается за её появлением.

Читать полностью » Индия отложила публикацию законопроекта о криптовалютах в ожидании позиции США сегодня в 4:16

Полный запрет не спасает: как Индия ищет третий путь для крипторынка

Индия отказалась от закона о криптовалютах: власти опасаются легитимизации сектора и сохраняют частичный надзор, в отличие от США и их курса на стейблкоины.

Читать полностью » Забудьте про iPhone 17: на рынке есть более долговечный смартфон, который победит Apple сегодня в 3:14

В выборе между Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 17 вам помогут 7 уникальных преимуществ Galaxy. Узнайте, почему именно он может стать вашим идеальным смартфоном!

Читать полностью » Arm представила чипы Lumex для работы ИИ на смартфонах и часах без облака сегодня в 2:22

Облако больше не нужно: смартфоны готовятся к революции ИИ

Arm представила линейку Lumex — новые чипы для смартфонов и часов, позволяющие запускать ИИ без облака. Что стоит за этим технологическим скачком?

Читать полностью » Не только внешний вид: как цвета iPhone 17 влияют на ваше настроение и стиль жизни сегодня в 1:16

Узнайте, как разнообразие цветов iPhone 17 может повлиять на ваш выбор. Обзор всех моделей: от Лаванды до Космического оранжевого.

Читать полностью » Новый адаптер Apple заряжает iPhone 17 до 50% за 20 минут сегодня в 0:53

Время — деньги: как адаптер Apple за $39 экономит часы ожидания

Apple выпустила адаптер Dynamic Power Adapter для iPhone 17: зарядка до 50% всего за 20 минут. Стоимость в США — $39.

Читать полностью » Apple представила iPhone Air с процессором A19 Pro и ценой от $999 сегодня в 0:16

Самый тонкий iPhone в истории оказался самой дорогой экономией Apple

Apple представила iPhone Air — самый тонкий iPhone в истории. Он мощнее, прочнее и дешевле ожиданий, но сможет ли выдержать конкуренцию с Samsung?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары: кошки не могут быть веганами из-за отсутствия способности синтезировать таурин
Еда

Маринад из уксуса и специй улучшает вкус запечённого кролика по рецепту
Авто и мото

McKinsey: к 2032 году европейские автопроизводители выпустят 350 новых электромобилей
Садоводство

Переполненные клумбы ухудшают здоровье растений и повышают риск болезней
Дом

Как выбрать мультиварку с оптимальным сочетанием качества и затрат
Авто и мото

Эксперты перечислили модели подержанных авто до 1 млн рублей с надёжными двигателями
Спорт и фитнес

Тренировка ягодиц: врачи объяснили, какие упражнения дают максимальный эффект
Наука

Находка на побережье: в Великобритании обнаружили останки огромного кита
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet