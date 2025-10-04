Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:27

Если бы не писк — остался бы без дыхания: как смарт-часы превратились в спасателя

Apple Watch Ultra спасли жизнь дайверу в Индии при резком всплытии — Apple Insider

Современные смарт-часы уже давно перестали быть просто аксессуаром — сегодня они способны предупреждать о проблемах со здоровьем, измерять давление и даже спасать жизнь. Так произошло с индийским дайвером Кшитиджем Зодапе, для которого Apple Watch Ultra стали настоящим спасательным инструментом под водой.

Как часы помогли избежать трагедии

Во время погружения на глубину около 36 метров у спортсмена неожиданно сорвался грузовой пояс. Тело мгновенно начало подниматься вверх — ситуация крайне опасная для любого дайвера. Вода под таким давлением может вызвать баротравму, то есть повреждение лёгких из-за слишком быстрого всплытия.

Часы, оснащённые датчиком глубины и системой измерения давления, мгновенно отреагировали на аномалию. Они зафиксировали резкий скачок давления и активировали встроенную сирену громкостью 86 децибел. Этот сигнал услышал инструктор, который находился неподалёку, и сумел вовремя перехватить аквалангиста, замедлив его подъём.

"Устройство зафиксировало резкий перепад давления, предупредило о риске и автоматически активировало встроенную сирену мощностью 86 дБ", — сообщает Apple Insider.

После происшествия дайвер признался, что даже не подозревал о существовании этой функции, но именно она спасла ему жизнь.

Как устроена система безопасности Apple Watch Ultra

В моделях Apple Watch Ultra предусмотрен комплекс инструментов, созданных специально для активных пользователей, в том числе для любителей подводных видов спорта. Часы способны измерять глубину погружения, контролировать давление и уровень кислорода в крови. При выходе за безопасные пределы устройство подаёт сигнал тревоги, чтобы предупредить владельца.

Система работает в двух режимах: автоматическом и ручном. Если пользователь не успевает среагировать, смарт-часы самостоятельно активируют сигнал или посылают уведомление через сопряжённый iPhone.

"Во всех моделях Apple Watch Ultra предусмотрены датчики глубины и система экстренного оповещения, работающая как вручную, так и в автоматическом режиме", — уточнил портал.

Технологии, созданные для безопасности

Разработка Apple Watch Ultra велась с акцентом на повышенную надёжность. Корпус из титана выдерживает экстремальные нагрузки, а дисплей защищён сапфировым стеклом. Однако главная ценность модели — не в прочности, а в системе безопасности. Помимо сирены, в часах предусмотрены:

  1. датчик падения — автоматически вызывает помощь при сильном ударе.

  2. система SOS — связывается с экстренными службами.

  3. определение уровня кислорода и пульса.

  4. мониторинг погружения с фиксацией глубины и температуры воды.

Благодаря этим функциям устройство превращается в настоящий "личный спасательный центр", особенно в условиях повышенного риска.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать калибровку оборудования перед погружением.
Последствие: устройство может неправильно определить глубину или давление.
Альтернатива: провести проверку всех сенсоров и соединений перед началом дайва, использовать сертифицированные аксессуары и ремешки, адаптированные для подводных условий.

Ошибка: отсутствие резервного источника сигнализации.
Последствие: в случае потери связи или сбоя часы не смогут подать тревожный сигнал.
Альтернатива: дополнительно использовать подводный буй или маяк с GPS.

Советы шаг за шагом для безопасного дайвинга с Apple Watch Ultra

  1. Перед каждым погружением проверяйте заряд батареи и калибровку сенсоров.

  2. Активируйте режим "Погружение" — он автоматически включает измерение глубины.

  3. Настройте сирену и уведомления в приложении "Глубина".

  4. После выхода из воды обязательно промойте часы пресной водой, чтобы удалить соль и песок.

  5. Храните устройство в сухом месте и регулярно проверяйте герметичность корпуса.

А что если связь пропадёт под водой?

Под водой Bluetooth и сотовая связь не работают, поэтому Apple Watch Ultra полагаются на встроенные сенсоры. Это значит, что даже без соединения с iPhone часы продолжают измерять давление, глубину и активируют сирену при опасной ситуации. После всплытия устройство автоматически синхронизирует все данные с телефоном.

Сравнение: Apple Watch Ultra и другие модели

Параметр Apple Watch Ultra Стандартная серия Спортивные модели Garmin
Максимальная глубина до 40 м до 10 м до 100 м
Материал корпуса титан алюминий/сталь сталь/пластик
Система тревоги есть (сирена 86 дБ) нет есть
Автономность до 36 часов до 18 часов до 48 часов
Температурный диапазон -20…+55 °C 0…+35 °C -30…+60 °C

Плюсы и минусы Apple Watch Ultra

Плюсы Минусы
Мощная система безопасности Высокая цена
Прочный корпус и сапфировое стекло Габаритность
Поддержка погружений до 40 м Не заменяет профессиональный дайв-компьютер
Сирена и SOS Требует регулярной калибровки

Мифы и правда

Миф: Apple Watch Ultra — игрушка для фитнеса.
Правда: устройство сертифицировано для дайвинга на глубину до 40 м и включает функции, которые используются профессионалами.

Миф: сирена включается только вручную.
Правда: система автоматически реагирует на критические перепады давления.

Миф: после контакта с морской водой часы могут выйти из строя.
Правда: корпус выполнен из титана и устойчив к солям, главное — ополоснуть устройство после погружения.

Исторический контекст

Первые модели Apple Watch появились в 2015 году и были ориентированы на фитнес. Позже появились функции мониторинга здоровья: ЭКГ, пульс, уровень кислорода. Apple Watch Ultra, представленные в 2022 году, стали первым поколением, нацеленным на экстремальные виды активности — от горного трекинга до глубоководного дайвинга. Инженеры Apple создавали их при участии профессиональных спортсменов и водолазов.

Интересные факты

• Сирена Ultra звучит на уровне 86 дБ — это громче, чем шум мотоцикла.
• Функция "Глубина" сохраняет данные о каждом погружении, чтобы пользователь мог анализировать тренировки.
• При падении давления часы отображают предупреждение в виде красного экрана, чтобы привлечь внимание даже в мутной воде.

Когда технологии становятся спасением

После происшествия Кшитидж Зодапе написал благодарственное письмо в Apple. Его история быстро распространилась в соцсетях и стала примером того, как цифровые технологии могут реально спасать жизни. На сообщение откликнулся Тим Кук, подчеркнув, что такие истории вдохновляют команду Apple развивать функции безопасности и совершенствовать технологии для пользователей по всему миру.

"Генеральный директор Apple Тим Кук лично отреагировал на сообщение дайвера, подчеркнув важность обратной связи, и был рад тому, что система своевременно сработала", — сообщает портал.

Сегодня Apple Watch Ultra используются не только дайверами, но и альпинистами, спасателями, путешественниками — всеми, кто ценит надёжность и безопасность.

