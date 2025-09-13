Спутниковая связь на запястье: почему Apple Watch Ultra 3 круче смартфона
Компания Apple обновила линейку фирменных умных часов, включив в неё бюджетные Watch SE 3, базовые Watch Series 11 и флагманские Watch Ultra 3. Все модели поступят в продажу 19 сентября 2025 года.
Apple Watch Series 11
-
Размеры корпуса: 42 и 46 мм.
-
Материалы: алюминий или полированный титан.
-
Дизайн: корпус стал тоньше, удобнее для сна; стекло с керамическим покрытием (в титане — сапфировое).
-
Автономность: до 24 часов; быстрая зарядка — 15 минут = 8 часов работы.
-
Функции здоровья: уведомления о гипертонии (на основе оптического датчика сердцебиения, подтверждено клиническим исследованием), улучшенный трекер сна (ЧСС, температура, кислород, дыхание).
-
Цена: от $400 (алюминий) и от $700 (титан).
Apple Watch SE 3
-
Размеры корпуса: 40 и 44 мм.
-
Материал: алюминий (два цвета).
-
Процессор: S10, обеспечивающий работу локальной Siri, управление жестами и изоляцию голоса при звонках.
-
Функции: впервые поддержка Always-On Display, поддержка 5G, более прочное стекло, быстрая зарядка.
-
Здоровье: трекер сна, датчик температуры, уведомления об апноэ.
-
Цена: $250 (40 мм) и $280 (44 мм).
Apple Watch Ultra 3
-
Корпус: титан (натуральный или анодированный чёрный).
-
Автономность: до 42 часов в стандартном режиме, до 72 часов в энергосбережении; быстрая зарядка.
-
Новые возможности: поддержка спутниковой связи для экстренных вызовов в зонах без покрытия.
-
Здоровье: оценка сна, уведомления о гипертонии.
-
Цена: от $800.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru