Олег Белов Опубликована сегодня в 0:28

Спутниковая связь на запястье: почему Apple Watch Ultra 3 круче смартфона

Apple Watch Series 11 получили уведомления о гипертонии и улучшенный трекер сна

Компания Apple обновила линейку фирменных умных часов, включив в неё бюджетные Watch SE 3, базовые Watch Series 11 и флагманские Watch Ultra 3. Все модели поступят в продажу 19 сентября 2025 года.

Apple Watch Series 11

  • Размеры корпуса: 42 и 46 мм.

  • Материалы: алюминий или полированный титан.

  • Дизайн: корпус стал тоньше, удобнее для сна; стекло с керамическим покрытием (в титане — сапфировое).

  • Автономность: до 24 часов; быстрая зарядка — 15 минут = 8 часов работы.

  • Функции здоровья: уведомления о гипертонии (на основе оптического датчика сердцебиения, подтверждено клиническим исследованием), улучшенный трекер сна (ЧСС, температура, кислород, дыхание).

  • Цена: от $400 (алюминий) и от $700 (титан).

Apple Watch SE 3

  • Размеры корпуса: 40 и 44 мм.

  • Материал: алюминий (два цвета).

  • Процессор: S10, обеспечивающий работу локальной Siri, управление жестами и изоляцию голоса при звонках.

  • Функции: впервые поддержка Always-On Display, поддержка 5G, более прочное стекло, быстрая зарядка.

  • Здоровье: трекер сна, датчик температуры, уведомления об апноэ.

  • Цена: $250 (40 мм) и $280 (44 мм).

Apple Watch Ultra 3

  • Корпус: титан (натуральный или анодированный чёрный).

  • Автономность: до 42 часов в стандартном режиме, до 72 часов в энергосбережении; быстрая зарядка.

  • Новые возможности: поддержка спутниковой связи для экстренных вызовов в зонах без покрытия.

  • Здоровье: оценка сна, уведомления о гипертонии.

  • Цена: от $800.

