Спутниковая связь на запястье: почему Apple Watch Ultra 3 круче смартфона

вчера в 10:29

OpenRouter под властью одной модели: стоит ли бояться Grok

Специализированная модель для программирования Grok Code Fast 1 заняла первое место на OpenRouter, обогнав конкурентов по числу использованных токенов более чем в два раза.

вчера в 6:39

Видеокарта "свисает" с края: необычное решение NXPort для геймеров и профи

NXPort представила мини-док для внешних видеокарт с блоком питания на 650 Вт. Компактное устройство сможет поддерживать даже RTX 5090.

вчера в 4:17

"Скрытые увольнения" или командная работа: какие споры разгорелись вокруг новой политики Microsoft

Microsoft вводит правило: минимум три дня работы в офисе для сотрудников в США. В компании уверяют, что цель — улучшить командное взаимодействие, а не сокращения.

вчера в 2:27

Переводчик в ушах: как AirPods становятся универсальным гаджетом для общения

Apple добавила функцию синхронного перевода в AirPods. Она заработает не только в Pro 3, но и в Pro 2 и AirPods 4 — при условии обновления прошивки и наличия iPhone 15 Pro+.

вчера в 0:33

Самый большой рынок ChatGPT за пределами США — теперь с собственным офисом

OpenAI откроет офис в Сеуле в октябре. Южная Корея — крупнейший рынок платных подписчиков ChatGPT за пределами США, что делает запуск стратегическим шагом.

12.09.2025 в 22:57

Смартфон заряжается медленно: в чём скрытая причина, о которой почти никто не думает

Смартфон разряжается быстрее, чем заряжается? Разбираемся, почему это происходит, какие ошибки совершают пользователи и как реально ускорить процесс.

12.09.2025 в 20:52

PlayStation 6 приближается к релизу: инсайдеры раскрыли первые детали

Первые слухи о PlayStation 6 намекают на резкий скачок мощности и новые технологии. Что ждет игроков в будущем поколении консолей?

12.09.2025 в 18:26

Радиоволны научились обходить стены: новая технология обещает конец "глухим зонам"

Российские учёные предложили новый алгоритм для «умных поверхностей», который обещает изменить будущее беспроводной связи.

