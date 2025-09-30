Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:52

Apple поставила крест: ваши любимые гаджеты стали устаревшими за одну ночь

Apple присвоила статус винтажного iPhone 11 Pro Max и Apple Watch Series 3 — MacRumors

Apple официально внесла популярные модели iPhone и Apple Watch в список винтажных устройств. 30 сентября компания объявила о присвоении такого статуса iPhone 11 Pro Max и всех версий Apple Watch Series 3. Подобное решение означает, что устройства считаются устаревшими, хотя ещё поддерживаются сервисным обслуживанием при наличии необходимых запчастей, сообщает MacRumors.

Интересно, что iPhone 11 Pro пока не получил статус винтажного. Это может указывать на то, что поставки этой модели реселлерам продолжались дольше. Несмотря на новые ограничения, iPhone 11 Pro Max остаётся совместимым с последней операционной системой iOS 26, что позволяет владельцам продолжать использовать привычные функции и обновления безопасности.

Что означает статус "винтажного" устройства

Apple вводит категорию "винтажных" гаджетов спустя пять лет после прекращения официальной дистрибуции. В этот период авторизованные сервисные центры могут проводить ремонт, но только при наличии оригинальных компонентов. Таким образом, пользователи получают гарантию поддержки, хотя производитель уже не выпускает новые детали для этих моделей.

Apple Watch Series 3 получили такой статус спустя более восьми лет после выхода на рынок. Эти умные часы появились в продаже в сентябре 2017 года и долгое время оставались бюджетным вариантом для пользователей. Интересно, что следующая модель, Watch Series 4, попала в список винтажных устройств раньше, несмотря на более поздний выпуск.

Сравнение моделей

Модель Год выхода Статус Поддержка ОС
iPhone 11 Pro Max 2019 Винтажный iOS 26
iPhone 11 Pro 2019 Активный iOS 26
Apple Watch Series 3 2017 Винтажный watchOS 9
Apple Watch Series 4 2018 Винтажный watchOS 9

Советы шаг за шагом: что делать владельцам

  1. Проверить, есть ли ваш гаджет в списке винтажных устройств на официальном сайте Apple.

  2. Сохранить оригинальные аксессуары и зарядные устройства, так как их трудно заменить на новые после статуса "винтажного".

  3. Планировать обновление ПО через официальные сервисные центры, чтобы поддерживать совместимость с последними версиями iOS или watchOS.

  4. Рассмотреть возможность перехода на более новые модели, если требуется расширенная функциональность или поддержка новых приложений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование статуса "винтажного" → трудности с ремонтом при поломке → использовать сервисы с наличием оригинальных запчастей.

  • Продолжение активного использования старого устройства → возможные сбои обновлений → обновить iOS через авторизованный центр.

  • Покупка аксессуаров на вторичном рынке → риск несовместимости → приобретать официальные аксессуары Apple.

А что если…

Если вы продолжите использовать iPhone 11 Pro Max или Apple Watch Series 3, не обращая внимания на статус винтажных устройств, это не приведёт к немедленной потере функций. Однако со временем появление неисправностей и отсутствие запчастей может ограничить возможности ремонта и обслуживания.

FAQ

Как выбрать, стоит ли оставлять устройство?
Если вы используете основные функции без необходимости в новых приложениях, можно продолжать эксплуатацию.

Сколько стоит ремонт винтажного устройства?
Стоимость зависит от наличия оригинальных деталей и региона, но обычно выше стандартного ремонта современных моделей.

Что лучше: обновить гаджет или остаться на винтажном?
Если нужны новые функции и приложения, разумно рассмотреть переход на свежие модели. Для базовых задач можно продолжать использовать текущий гаджет.

Мифы и правда

  • Миф: винтажные устройства перестают работать сразу после присвоения статуса.
    Правда: гаджеты продолжают работать, поддерживаются сервисом при наличии деталей.

  • Миф: обновление iOS сразу становится невозможным.
    Правда: iPhone 11 Pro Max поддерживает iOS 26 даже после статуса винтажного.

Три интересных факта

  1. iPhone 11 Pro Max остаётся совместимым с iOS 26, несмотря на винтажный статус.

  2. Apple Watch Series 3 продавались дольше, чем большинство моделей Watch, оставаясь бюджетным вариантом.

  3. Статус винтажного устройства не влияет на базовые функции и безопасность, если следовать рекомендациям Apple.

Исторический контекст

Apple ежегодно обновляет перечень винтажных и устаревших устройств. Статус помогает пользователям планировать ремонт и обновление, а компании — управлять производственными запасами и поддержкой. Присвоение винтажного статуса iPhone 11 Pro Max и Watch Series 3 отражает пятилетний цикл устаревания популярных гаджетов.

