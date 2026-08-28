Цифровой рубль доберется не до всех смартфонов: владельцев каких гаджетов неприятный нюанс

Внедрение третьей формы национальной валюты столкнется с техническими ограничениями для владельцев смартфонов Apple, уверен специалист по информационной безопасности, эксперт по кибербезопасности Дмитрий Артимович. В беседе с NewsInfo он пояснил, почему на данных гаджетах будет отсутствовать возможность обновлять банковский софт.

Ранее сообщалось, что россияне с iPhone не смогут полноценно использовать цифровой рубль из-за невозможности загрузки необходимых обновлений. Банки лишены инструментов для внедрения функционала открытия цифровых счетов в официальный магазин приложений Apple.

При этом государственные структуры продолжают совершенствовать механизмы мониторинга транзакций. Так, контроль финансовых операций планируют усилить в ближайшие годы.

Артимович полагает, что доля владельцев устройств на базе iOS в России может достигать сорока процентов, для этой аудитории доступ к активам через веб-интерфейсы окажется неудобным. Однако эксперт видит проблему не только в технической плоскости. По его мнению, тотальная прозрачность платежей противоречит принципам конфиденциальности.

"Для чего, чтобы кто-то видел, что я покупаю в магазинах и тому подобное? Я не хочу, чтобы государство следило за мной. Это сделано просто для контроля", — высказал мнение эксперт.

Специалист подчеркивает, что в отличие от традиционных банковских вкладов, где соблюдение тайны личной жизни формально защищено, новая система позволяет оператору видеть каждое действие пользователя в режиме реального времени.

Несмотря на это, регулятор активно продвигает универсальные способы расчетов для упрощения взаимодействия с клиентами. Артимович рекомендует тем, кто начнет получать выплаты в новой форме, незамедлительно переводить их в привычные безналичные деньги. Между тем власти рассматривают возможность того, что со временем выплаты работникам бюджетной сферы будут переведены на новую платформу.

Особую эффективность новая технология может показать в сфере контроля целевого расходования средств госаппаратом, говорит специалист. Эксперт считает, что прозрачность блокчейна полезна при реализации национальных проектов и борьбе с коррупционными схемами, но избыточна для повседневных нужд граждан. К тому же, любые уязвимости системы могут привести к утечкам данных.

"Цифровой рубль отчасти нарушает личную жизнь. Я не хочу, чтобы когда блокчейн разберут хакеры, любой мог отслеживать, на что я трачу деньги", — подытожил Артимович.

Параллельно с этим Банк России продолжает настаивать, что частные цифровые активы не являются законным платежным средством. В то же время эксперты анализируют, насколько безопасность новых технологий соответствует ожиданиям рядовых пользователей.

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