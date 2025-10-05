Старики дали жару: какой гаджет Apple собрал почти 100 % "сердечек" от пользователей

Осенью 2025 года разработчики AnTuTu подвели итоги пользовательских оценок техники Apple, и результаты оказались предсказуемыми, но всё же впечатляющими. Впервые за всю историю рейтинга абсолютным лидером стал iPhone 17 Pro Max. Флагман получил 99,55% положительных отзывов, что стало самым высоким показателем среди всех устройств компании.

Разработчики подчеркнули, что рейтинг основан не на синтетических тестах или технических характеристиках, а исключительно на реальных отзывах владельцев. Именно поэтому он отражает уровень удовлетворённости пользователей, а не сухие цифры из лабораторных тестов.

Как распределились места

На втором месте расположился iPad Air 4 с результатом 96,88%. Замыкает тройку — iPhone 12 mini, набравший 95,69% положительных оценок. Несмотря на скромную батарею и неоднозначные продажи, пользователи до сих пор ценят его за компактность и лёгкость.

Далее следуют iPhone SE 2 (95%), iPad Pro 4-го поколения с экраном 12,9 дюйма (94,91%), iPad Air 5 (93,75%) и прошлогодний iPhone 16 (93,19%). В нижней части десятки оказались iPad Pro 5-го поколения, iPhone 8 и iPad mini 5 — их показатели также превышают 92%.

"Рейтинг строится на пользовательских отзывах, а не на результатах прохождения синтетических тестов", — отметили разработчики AnTuTu.

Сравнение: флагманы Apple 2025

Устройство Уровень удовлетворённости Особенности iPhone 17 Pro Max 99,55% камера нового поколения, чип A19 Pro, титановый корпус iPad Air 4 96,88% лёгкий, автономный, популярен у студентов iPhone 12 mini 95,69% компактность, эргономика, устаревшая батарея iPhone SE 2 95% бюджетная альтернатива с мощной начинкой iPad Pro 4 94,91% мощный чип, но дорогой iPad Air 5 93,75% оптимальный баланс цены и производительности iPhone 16 93,19% прошлогодний флагман, сохраняет актуальность

Что ценят пользователи

Отзывы показывают: покупатели всё чаще ставят на первое место не сухие характеристики, а комфорт и долговечность. Для многих важно, чтобы устройство служило несколько лет без потери производительности и не вызывало проблем при обновлениях iOS.

В числе ключевых преимуществ iPhone 17 Pro Max пользователи называют:

• феноменальную автономность — до двух суток активной работы;

• усовершенствованный зум-объектив;

• охлаждение, которое предотвращает перегрев при съёмке видео 4К;

• плавную работу интерфейса и бесперебойную связь с Apple Watch и Mac.

Советы шаг за шагом: как выбрать iPhone в 2025 году

Определите задачи: для фото и видео лучше подойдёт iPhone 17 Pro Max или 16 Pro. Для повседневного использования достаточно iPhone 15 или SE 2. Любителям контента и рисования стоит обратить внимание на iPad Air или Pro. Не гонитесь за новинкой — прошлогодние модели дешевеют, но остаются производительными. Обязательно проверяйте региональную гарантию и серийный номер при покупке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать iPhone из неофициальных источников.

Последствие: риск получить устройство без гарантии и поддержки.

Альтернатива: приобретать в авторизованных реселлерах Apple или крупных онлайн-магазинах.

Ошибка: игнорировать обновления iOS.

Последствие: падение безопасности и совместимости приложений.

Альтернатива: включить автоматическую установку обновлений в настройках.

Ошибка: экономить на аксессуарах.

Последствие: некачественный кабель может повредить аккумулятор.

Альтернатива: использовать оригинальные адаптеры MagSafe и сертифицированные кабели.

А что если…

Что если выбрать не Pro Max, а обычный iPhone 17? Многие эксперты считают, что базовая версия уступает только по камере и дисплею. Если вам не нужны функции ProRes-видео и макросъёмка, можно сэкономить до 40 тысяч рублей без ощутимой потери комфорта.

Плюсы и минусы iPhone 17 Pro Max

Плюсы Минусы Рекордная производительность Высокая цена Топовая камера и зум Большие габариты Повышенная автономность Невысокая скорость зарядки Надёжная защита корпуса Ограниченный выбор аксессуаров

FAQ

Какой iPhone сейчас самый мощный?

iPhone 17 Pro Max с чипом A19 Pro — самый производительный смартфон Apple в 2025 году.

Стоит ли переходить с iPhone 16 Pro?

Если вам важны улучшенная камера и автономность, апгрейд оправдан. В остальном 16-я серия остаётся актуальной.

Какой iPad выбрать для работы и учёбы?

Для студентов оптимален iPad Air 5, а для дизайнеров и монтажёров — iPad Pro 12,9".

Можно ли обойтись без MagSafe?

Да, но оригинальная беспроводная зарядка продлевает срок службы батареи и упрощает использование аксессуаров.

Мифы и правда

Миф: "iPhone 17 Pro Max греется сильнее предыдущих моделей".

Правда: система охлаждения переработана — при длительной съёмке температура остаётся в норме.

Миф: "Apple специально замедляет старые модели".

Правда: снижение производительности связано с износом батареи, а не с обновлениями iOS.

Миф: "Оригинальные аксессуары не отличаются от копий".

Правда: дешёвые зарядники могут привести к перегреву и потере гарантии.

3 интересных факта

iPhone 17 Pro Max стал первым смартфоном Apple с титановым ободком, как у Apple Watch Ultra. Новый чип A19 Pro создан по 2-нм техпроцессу — впервые в истории компании. Камера с сенсором Sony IMX903 позволяет снимать в ночном режиме без потери качества.

Исторический контекст

Когда AnTuTu впервые представил пользовательский рейтинг устройств Apple, лидерами были старые модели — iPhone 11 и iPad Pro 3. Тогда доля довольных пользователей не превышала 92%. Сегодня этот показатель вырос почти до 100%, что говорит о росте доверия к экосистеме и качеству техники Apple.