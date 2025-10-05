Старики дали жару: какой гаджет Apple собрал почти 100 % "сердечек" от пользователей
Осенью 2025 года разработчики AnTuTu подвели итоги пользовательских оценок техники Apple, и результаты оказались предсказуемыми, но всё же впечатляющими. Впервые за всю историю рейтинга абсолютным лидером стал iPhone 17 Pro Max. Флагман получил 99,55% положительных отзывов, что стало самым высоким показателем среди всех устройств компании.
Разработчики подчеркнули, что рейтинг основан не на синтетических тестах или технических характеристиках, а исключительно на реальных отзывах владельцев. Именно поэтому он отражает уровень удовлетворённости пользователей, а не сухие цифры из лабораторных тестов.
Как распределились места
На втором месте расположился iPad Air 4 с результатом 96,88%. Замыкает тройку — iPhone 12 mini, набравший 95,69% положительных оценок. Несмотря на скромную батарею и неоднозначные продажи, пользователи до сих пор ценят его за компактность и лёгкость.
Далее следуют iPhone SE 2 (95%), iPad Pro 4-го поколения с экраном 12,9 дюйма (94,91%), iPad Air 5 (93,75%) и прошлогодний iPhone 16 (93,19%). В нижней части десятки оказались iPad Pro 5-го поколения, iPhone 8 и iPad mini 5 — их показатели также превышают 92%.
"Рейтинг строится на пользовательских отзывах, а не на результатах прохождения синтетических тестов", — отметили разработчики AnTuTu.
Сравнение: флагманы Apple 2025
|Устройство
|Уровень удовлетворённости
|Особенности
|iPhone 17 Pro Max
|99,55%
|камера нового поколения, чип A19 Pro, титановый корпус
|iPad Air 4
|96,88%
|лёгкий, автономный, популярен у студентов
|iPhone 12 mini
|95,69%
|компактность, эргономика, устаревшая батарея
|iPhone SE 2
|95%
|бюджетная альтернатива с мощной начинкой
|iPad Pro 4
|94,91%
|мощный чип, но дорогой
|iPad Air 5
|93,75%
|оптимальный баланс цены и производительности
|iPhone 16
|93,19%
|прошлогодний флагман, сохраняет актуальность
Что ценят пользователи
Отзывы показывают: покупатели всё чаще ставят на первое место не сухие характеристики, а комфорт и долговечность. Для многих важно, чтобы устройство служило несколько лет без потери производительности и не вызывало проблем при обновлениях iOS.
В числе ключевых преимуществ iPhone 17 Pro Max пользователи называют:
• феноменальную автономность — до двух суток активной работы;
• усовершенствованный зум-объектив;
• охлаждение, которое предотвращает перегрев при съёмке видео 4К;
• плавную работу интерфейса и бесперебойную связь с Apple Watch и Mac.
Советы шаг за шагом: как выбрать iPhone в 2025 году
-
Определите задачи: для фото и видео лучше подойдёт iPhone 17 Pro Max или 16 Pro.
-
Для повседневного использования достаточно iPhone 15 или SE 2.
-
Любителям контента и рисования стоит обратить внимание на iPad Air или Pro.
-
Не гонитесь за новинкой — прошлогодние модели дешевеют, но остаются производительными.
-
Обязательно проверяйте региональную гарантию и серийный номер при покупке.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать iPhone из неофициальных источников.
Последствие: риск получить устройство без гарантии и поддержки.
Альтернатива: приобретать в авторизованных реселлерах Apple или крупных онлайн-магазинах.
-
Ошибка: игнорировать обновления iOS.
Последствие: падение безопасности и совместимости приложений.
Альтернатива: включить автоматическую установку обновлений в настройках.
-
Ошибка: экономить на аксессуарах.
Последствие: некачественный кабель может повредить аккумулятор.
Альтернатива: использовать оригинальные адаптеры MagSafe и сертифицированные кабели.
А что если…
Что если выбрать не Pro Max, а обычный iPhone 17? Многие эксперты считают, что базовая версия уступает только по камере и дисплею. Если вам не нужны функции ProRes-видео и макросъёмка, можно сэкономить до 40 тысяч рублей без ощутимой потери комфорта.
Плюсы и минусы iPhone 17 Pro Max
|Плюсы
|Минусы
|Рекордная производительность
|Высокая цена
|Топовая камера и зум
|Большие габариты
|Повышенная автономность
|Невысокая скорость зарядки
|Надёжная защита корпуса
|Ограниченный выбор аксессуаров
FAQ
Какой iPhone сейчас самый мощный?
iPhone 17 Pro Max с чипом A19 Pro — самый производительный смартфон Apple в 2025 году.
Стоит ли переходить с iPhone 16 Pro?
Если вам важны улучшенная камера и автономность, апгрейд оправдан. В остальном 16-я серия остаётся актуальной.
Какой iPad выбрать для работы и учёбы?
Для студентов оптимален iPad Air 5, а для дизайнеров и монтажёров — iPad Pro 12,9".
Можно ли обойтись без MagSafe?
Да, но оригинальная беспроводная зарядка продлевает срок службы батареи и упрощает использование аксессуаров.
Мифы и правда
Миф: "iPhone 17 Pro Max греется сильнее предыдущих моделей".
Правда: система охлаждения переработана — при длительной съёмке температура остаётся в норме.
Миф: "Apple специально замедляет старые модели".
Правда: снижение производительности связано с износом батареи, а не с обновлениями iOS.
Миф: "Оригинальные аксессуары не отличаются от копий".
Правда: дешёвые зарядники могут привести к перегреву и потере гарантии.
3 интересных факта
-
iPhone 17 Pro Max стал первым смартфоном Apple с титановым ободком, как у Apple Watch Ultra.
-
Новый чип A19 Pro создан по 2-нм техпроцессу — впервые в истории компании.
-
Камера с сенсором Sony IMX903 позволяет снимать в ночном режиме без потери качества.
Исторический контекст
Когда AnTuTu впервые представил пользовательский рейтинг устройств Apple, лидерами были старые модели — iPhone 11 и iPad Pro 3. Тогда доля довольных пользователей не превышала 92%. Сегодня этот показатель вырос почти до 100%, что говорит о росте доверия к экосистеме и качеству техники Apple.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru