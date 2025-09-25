Обычная коробка вдруг стала хабом: скрытые фишки обновления для Apple TV, которые многие упустили

Обновление для приставок Apple TV в этот раз получилось необычным. Обычно такие апдейты приносят лишь мелкие доработки, но вместе с выходом iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26 купертиновцы представили и новую версию tvOS. В ней сразу несколько функций, которые заметно меняют использование приставки дома.

Компания переработала интерфейс: теперь он оформлен в стиле "жидкого стекла", как и на других устройствах. На Apple TV HD визуальные эффекты будут урезаны из-за ограничений железа, но на более новых моделях они смотрятся органично.

Что нового появилось в tvOS 26

Главные изменения касаются персонализации, мультимедиа и интеграции с другими устройствами Apple. Теперь приставка стала гибче в настройке профилей, лучше работает с AirPlay и получила необычные возможности для музыки.

1. Профили при включении

Теперь можно выбирать профиль пользователя при запуске приставки. Каждый член семьи сможет сразу попасть в свою учетную запись с настройками и рекомендациями.

2. Выбор аэрозаставок

Apple TV славится живыми заставками с видами городов и природы. В новой системе ненужные можно отключить, оставив только любимые.

3. Караоке в Apple Music

На Apple TV 4K 3-го поколения появился полноценный режим караоке. На экран выводится текст, а микрофоном служит iPhone с iOS 26. Другие могут отправлять реакции прямо с телефона.

4. Аудиовыход по умолчанию

Теперь легко назначить колонку HomePod или другой ресивер AirPlay источником звука "по умолчанию". Раньше это требовало лишних действий.

5. Уведомления о звонках

При поступлении звонка на iPhone на экране Apple TV появится баннер. Звонок можно сразу вывести на телевизор.

Сравнение моделей Apple TV

Модель Поддержка tvOS 26 Поддержка караоке Эффекты интерфейса Apple TV HD Да Нет урезаны Apple TV 4K 1-2 поколения Да Нет полные Apple TV 4K 3 поколения Да Да полные

Советы шаг за шагом: как обновить приставку

Перейдите в "Настройки" → "Система" → "Обновление ПО". Дождитесь появления информации о новой версии. Подтвердите установку и оставьте приставку подключенной к сети. После перезапуска проверьте новые функции в настройках профилей, экрана и аудио.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не настроены профили.

Последствие: при запуске все видят один аккаунт.

Альтернатива: в "Профили и учетные записи" включите выбор при входе.

Ошибка: не выбран аудиовыход.

Последствие: приставка каждый раз подключается к случайному устройству.

Альтернатива: назначьте колонку HomePod или ресивер AirPlay источником по умолчанию.

Ошибка: оставить все аэрозаставки.

Последствие: тратится место на хранение и время загрузки.

Альтернатива: вручную выберите только нужные города и регионы.

А что если…

А что если превратить Apple TV в музыкальный центр? С новым режимом караоке и возможностью задать колонку по умолчанию приставка становится не только "коробкой для фильмов", но и семейным развлечением. Подключив проектор и HomePod, можно устроить домашний концерт.

Плюсы и минусы обновления tvOS 26

Плюсы Минусы новые профили и удобство для семьи караоке доступно только на Apple TV 4K 3-го поколения возможность убрать ненужные заставки урезанные эффекты на Apple TV HD интеграция с iPhone (звонки, микрофон) часть функций зависит от других устройств Apple улучшенный звук через AirPlay требуется iOS 26 и новейшие гаджеты для полного функционала

FAQ

Как выбрать правильную модель Apple TV?

Для фильмов и сериалов достаточно Apple TV 4K любого поколения. Если нужен караоке и все новые фишки — лучше взять третье поколение.

Сколько стоит обновление?

tvOS 26 распространяется бесплатно. Платить нужно только за подписки: Apple Music, Apple TV+ и т. д.

Что лучше — Apple TV или смарт-ТВ от Samsung/LG?

Apple TV выигрывает в интеграции с iPhone и iPad, в экосистеме и обновлениях. Но если у вас нет других устройств Apple, умные телевизоры могут быть практичнее.

Мифы и правда

Миф: Apple TV работает только с телевизорами Apple.

Правда: приставку можно подключить к любому ТВ с HDMI.

Миф: обновление можно поставить только на новые модели.

Правда: поддерживаются даже старые Apple TV HD.

Миф: караоке работает на всех приставках.

Правда: оно доступно только на 4K 3-го поколения.

3 интересных факта

Первое поколение Apple TV вышло еще в 2007 году и имело жёсткий диск. Аэрозаставки снимаются в 4K с вертолётов и спутников. В США приставку часто используют не только для фильмов, но и как хаб умного дома HomeKit.

Исторический контекст