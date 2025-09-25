Обычная коробка вдруг стала хабом: скрытые фишки обновления для Apple TV, которые многие упустили
Обновление для приставок Apple TV в этот раз получилось необычным. Обычно такие апдейты приносят лишь мелкие доработки, но вместе с выходом iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26 купертиновцы представили и новую версию tvOS. В ней сразу несколько функций, которые заметно меняют использование приставки дома.
Компания переработала интерфейс: теперь он оформлен в стиле "жидкого стекла", как и на других устройствах. На Apple TV HD визуальные эффекты будут урезаны из-за ограничений железа, но на более новых моделях они смотрятся органично.
Что нового появилось в tvOS 26
Главные изменения касаются персонализации, мультимедиа и интеграции с другими устройствами Apple. Теперь приставка стала гибче в настройке профилей, лучше работает с AirPlay и получила необычные возможности для музыки.
1. Профили при включении
Теперь можно выбирать профиль пользователя при запуске приставки. Каждый член семьи сможет сразу попасть в свою учетную запись с настройками и рекомендациями.
2. Выбор аэрозаставок
Apple TV славится живыми заставками с видами городов и природы. В новой системе ненужные можно отключить, оставив только любимые.
3. Караоке в Apple Music
На Apple TV 4K 3-го поколения появился полноценный режим караоке. На экран выводится текст, а микрофоном служит iPhone с iOS 26. Другие могут отправлять реакции прямо с телефона.
4. Аудиовыход по умолчанию
Теперь легко назначить колонку HomePod или другой ресивер AirPlay источником звука "по умолчанию". Раньше это требовало лишних действий.
5. Уведомления о звонках
При поступлении звонка на iPhone на экране Apple TV появится баннер. Звонок можно сразу вывести на телевизор.
Сравнение моделей Apple TV
|Модель
|Поддержка tvOS 26
|Поддержка караоке
|Эффекты интерфейса
|Apple TV HD
|Да
|Нет
|урезаны
|Apple TV 4K 1-2 поколения
|Да
|Нет
|полные
|Apple TV 4K 3 поколения
|Да
|Да
|полные
Советы шаг за шагом: как обновить приставку
-
Перейдите в "Настройки" → "Система" → "Обновление ПО".
-
Дождитесь появления информации о новой версии.
-
Подтвердите установку и оставьте приставку подключенной к сети.
-
После перезапуска проверьте новые функции в настройках профилей, экрана и аудио.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: не настроены профили.
Последствие: при запуске все видят один аккаунт.
Альтернатива: в "Профили и учетные записи" включите выбор при входе.
-
Ошибка: не выбран аудиовыход.
Последствие: приставка каждый раз подключается к случайному устройству.
Альтернатива: назначьте колонку HomePod или ресивер AirPlay источником по умолчанию.
-
Ошибка: оставить все аэрозаставки.
Последствие: тратится место на хранение и время загрузки.
Альтернатива: вручную выберите только нужные города и регионы.
А что если…
А что если превратить Apple TV в музыкальный центр? С новым режимом караоке и возможностью задать колонку по умолчанию приставка становится не только "коробкой для фильмов", но и семейным развлечением. Подключив проектор и HomePod, можно устроить домашний концерт.
Плюсы и минусы обновления tvOS 26
|Плюсы
|Минусы
|новые профили и удобство для семьи
|караоке доступно только на Apple TV 4K 3-го поколения
|возможность убрать ненужные заставки
|урезанные эффекты на Apple TV HD
|интеграция с iPhone (звонки, микрофон)
|часть функций зависит от других устройств Apple
|улучшенный звук через AirPlay
|требуется iOS 26 и новейшие гаджеты для полного функционала
FAQ
Как выбрать правильную модель Apple TV?
Для фильмов и сериалов достаточно Apple TV 4K любого поколения. Если нужен караоке и все новые фишки — лучше взять третье поколение.
Сколько стоит обновление?
tvOS 26 распространяется бесплатно. Платить нужно только за подписки: Apple Music, Apple TV+ и т. д.
Что лучше — Apple TV или смарт-ТВ от Samsung/LG?
Apple TV выигрывает в интеграции с iPhone и iPad, в экосистеме и обновлениях. Но если у вас нет других устройств Apple, умные телевизоры могут быть практичнее.
Мифы и правда
-
Миф: Apple TV работает только с телевизорами Apple.
Правда: приставку можно подключить к любому ТВ с HDMI.
-
Миф: обновление можно поставить только на новые модели.
Правда: поддерживаются даже старые Apple TV HD.
-
Миф: караоке работает на всех приставках.
Правда: оно доступно только на 4K 3-го поколения.
3 интересных факта
-
Первое поколение Apple TV вышло еще в 2007 году и имело жёсткий диск.
-
Аэрозаставки снимаются в 4K с вертолётов и спутников.
-
В США приставку часто используют не только для фильмов, но и как хаб умного дома HomeKit.
Исторический контекст
-
2007: первая приставка Apple TV.
-
2012: переход на модель HD.
-
2017: выпуск Apple TV 4K.
-
2022: третье поколение 4K, которое стало основным флагманом.
-
2025: выход tvOS 26 с функциями, делающими приставку центром мультимедиа.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru