Американская корпорация Apple
© commons.wikimedia.org by Cryptic C62 is licensed under CC BY-SA 3.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:17

Apple запутала всех: теперь "Apple TV" — это и приставка, и сериал, и магазин фильмов

Apple переименовала стриминговый сервис Apple TV+ в Apple TV — ребрендинг к премьере фильма "F1"

Корпорация Apple объявила о переименовании своего видеосервиса Apple TV+ в Apple TV. Об этом стало известно из пресс-релиза, приуроченного к грядущей премьере фильма "F1", которая состоится 12 декабря 2025 года.

Решение стало неожиданностью даже для постоянных пользователей, ведь теперь название стриминговой платформы полностью совпадает с именем уже существующего приложения и устройства Apple TV 4K. Такое совпадение, по мнению экспертов, может вызвать путаницу между сервисами и продуктами компании.

"Apple стремится упростить восприятие бренда, но при этом рискует запутать аудиторию, поскольку под одним названием теперь скрываются три разных продукта", — отметил аналитик по медиа-рынку Майкл Питерсон.

Что именно изменилось

Согласно пресс-релизу, теперь под брендом Apple TV объединяются:
• приложение Apple TV, где можно покупать или арендовать фильмы;
• оборудование Apple TV 4K - приставка для просмотра контента;
• бывший стриминговый сервис Apple TV+, предлагающий оригинальные фильмы и сериалы.

Пока неизвестно, получит ли обновлённая платформа новый логотип или визуальное оформление. Apple не раскрыла деталей ребрендинга, но, как отмечают наблюдатели, компания, вероятно, представит обновлённый интерфейс и единую экосистему медиа-продуктов, объединённых под единым именем.

От Apple Originals до блокбастера F1

Запущенный в ноябре 2019 года, сервис Apple TV+ стал домом для контента под маркой Apple Originals - от сериалов "Ted Lasso" и "Severance" до документальных фильмов и анимации.

Главным событием 2025 года для Apple TV стал выход спортивного фильма "F1" - первого крупного блокбастера, снятого студией Apple Studios. Ради максимального реализма компания разработала собственную камеру, основанную на сенсоре iPhone и чипе серии A, адаптировав её для установки прямо на болиды Формулы-1. Это позволило получить захватывающие кадры с видом от первого лица во время реальных заездов.

Картина стала самым кассовым спортивным фильмом всех времён, собрав $629 миллионов в мировом прокате.

"Проект F1 стал для Apple не просто фильмом, а технологической демонстрацией того, как компания видит будущее кинопроизводства", — заявил продюсер фильма Джозеф Косински.

Возможные причины ребрендинга

Решение отказаться от "плюса" в названии выглядит как часть более широкой стратегии Apple по упрощению продуктовой линейки и созданию единого бренда для всех видеосервисов. Аналитики считают, что компания стремится сделать Apple TV универсальной медиа-платформой, которая объединяет покупку, стриминг и просмотр контента.

Однако этот шаг может вызвать недопонимание. До сих пор пользователи различали три продукта:
Apple TV+ - стриминг;
Apple TV (app) - магазин фильмов;
Apple TV 4K - устройство для просмотра.

Теперь все три носят одно имя, и Apple придётся продумать, как визуально и терминологически разделить их.

Сравнение брендинга Apple

Продукт Было Стало Основное назначение
Стриминговый сервис Apple TV+ Apple TV Просмотр оригинальных фильмов и сериалов
Приложение для покупок Apple TV app Apple TV Покупка и аренда фильмов
ТВ-приставка Apple TV 4K Apple TV (устройство) Аппарат для стриминга и игр

Как видно, Apple фактически свела всё видеонаправление под один бренд — стратегия, аналогичная той, что компания использует с продуктами Mac и iPad, где разные модели входят в единую категорию.

Рост цен и позиционирование

Переименование совпало с повышением стоимости подписки: с конца лета 2025 года цена выросла с $10 до $13 в месяц, что стало уже вторым увеличением с момента запуска. В 2019 году сервис стоил всего $5.

Apple объясняет это расширением библиотеки оригинального контента, инвестициями в кино и спортивные проекты, а также повышением качества трансляций до формата 4K HDR.

По мнению аналитиков, компания намерена позиционировать Apple TV как премиум-сервис, конкурирующий с Netflix, Disney+ и Amazon Prime Video.

Советы шаг за шагом: как разобраться в экосистеме Apple TV

  1. Проверить подписку. Если у вас активна подписка на Apple TV+, она автоматически перейдёт на Apple TV без дополнительных действий.

  2. Обновить приложение. После ребрендинга появятся обновлённые иконки и интерфейс.

  3. Синхронизировать устройства. iPhone, iPad и Apple TV 4K автоматически обновятся через iCloud.

  4. Настроить профили пользователей. Теперь в Apple TV появится функция персонализации контента.

  5. Оценить новые категории. Помимо фильмов, в сервисе появятся разделы с документалистикой и спортивными трансляциями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: искать старое приложение Apple TV+.
    Последствие: невозможно обновить контент.
    Альтернатива: использовать приложение Apple TV после обновления системы.

  • Ошибка: путать Apple TV (сервис) и Apple TV 4K (устройство).
    Последствие: недопонимание при покупке или настройке.
    Альтернатива: проверять категорию продукта в разделе "Устройства".

  • Ошибка: отменить подписку до окончания перехода.
    Последствие: потеря данных и рекомендаций.
    Альтернатива: дождаться автоматического обновления аккаунта.

А что если Apple объединит все сервисы под один бренд?

Некоторые эксперты считают, что ребрендинг Apple TV может стать первым шагом к созданию единой подписки Apple One Premium, где пользователи получат доступ к Apple Music, Fitness+, Arcade и Apple TV через один интерфейс. Это повысит вовлечённость аудитории и укрепит экосистему Apple.

Плюсы и минусы переименования

Плюсы Минусы
Единый бренд для всех видеоуслуг Возможная путаница у пользователей
Упрощённая коммуникация бренда Неясность в маркетинге приложений
Потенциал интеграции с Apple One Потеря узнаваемости Apple TV+
Подчёркивание премиального контента Переходный период адаптации
Возможность обновления дизайна Неопределённость с логотипом

FAQ

Когда произойдёт официальное обновление?
Ожидается к декабрю 2025 года, одновременно с премьерой F1.

Изменится ли цена подписки?
Нет, повышение уже произошло летом 2025 года до $13 в месяц.

Что станет с приложением Apple TV+?
Оно будет обновлено и автоматически заменится на Apple TV.

Можно ли будет покупать фильмы отдельно?
Да, функция покупки и аренды фильмов останется в составе приложения.

Мифы и правда

  • Миф: Apple закрывает стриминговый сервис.
    Правда: сервис продолжает работу, но под новым именем.

  • Миф: Apple TV теперь бесплатный.
    Правда: подписка остаётся платной, с прежними тарифами.

  • Миф: приставка Apple TV 4K потеряет поддержку.
    Правда: устройство останется частью экосистемы и получит обновлённый интерфейс.

Исторический контекст

Apple впервые представила Apple TV ещё в 2007 году как компактное устройство для вывода мультимедиа на телевизор. Спустя 12 лет, в 2019-м, компания запустила собственный видеосервис Apple TV+, сделав ставку на оригинальный контент. За шесть лет стриминг превратился в одного из крупнейших игроков на рынке премиального видео.

Теперь Apple делает следующий шаг — объединяет все направления под единым брендом, превращая Apple TV в полноценный центр видеоконтента компании.

Интересные факты

  1. На создание фильма F1 Apple потратила более $300 млн, установив рекорд для спортивного жанра.

  2. Первый слоган Apple TV+ - "Stories to Believe In” - компания сняла с использования, готовя новый ребрендинг.

