Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка у телевизора
Девушка у телевизора
© Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domian
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:56

Империя под одним экраном: что скрывается за ребрендингом Apple TV

Apple переименовала стриминговый сервис Apple TV+ в Apple TV

Компания Apple объявила о переименовании своего стримингового сервиса Apple TV+ в Apple TV. Это решение связано с обновлением визуальной концепции и стремлением создать "яркую новую идентичность". Теперь название платформы совпадает с названием фирменного приложения и линейки телевизоров компании.

По сути, речь идёт не просто о смене вывески, а о ребрендинге, который должен сделать экосистему Apple более цельной и узнаваемой. Сервис, где собраны оригинальные фильмы, сериалы и документальные проекты компании, за последние годы стал весомым игроком в мире цифрового контента.

"Стриминговый сервис получит яркую новую идентичность", — сообщили представители Apple.

Как Apple TV менялся со временем

Платформа Apple TV появилась в 2019 году и быстро завоевала внимание аудитории. Основной акцент компания сделала на эксклюзивный контент, а не на объём библиотеки. Подход оказался удачным: за пять лет работы оригинальные проекты Apple получили более 550 наград и свыше 2500 номинаций.

Среди наиболее известных сериалов — "Тед Лассо", "Разделение", "Киностудия", "Утреннее шоу". Эти проекты не только принесли платформе престижные премии, но и сформировали имидж Apple TV как пространства для интеллектуального и визуально качественного контента.

Сравнение: Apple TV и другие стриминги

Платформа Основной акцент Наличие рекламы Год запуска Особенности
Apple TV Оригинальный контент Нет 2019 Интеграция с устройствами Apple
Netflix Массовые сериалы и фильмы Да 2007 Большая библиотека, широкий охват
Disney+ Семейные и франшизные проекты Да 2019 Контент Marvel, Pixar, Lucasfilm
HBO Max Классика и премиум-сериалы Да 2020 Библиотека HBO и Warner Bros.

После ребрендинга Apple TV остаётся единственным крупным сервисом без рекламной версии. В августе компания повысила стоимость подписки для новых пользователей на 30 %, объяснив это расширением функционала и ростом инвестиций в контент.

Что ждёт пользователей дальше

В ближайшие месяцы Apple TV готовит премьеры нескольких крупных проектов. Среди них документальный сериал "Мистер Скорсезе", фильм "Стиллер и Мира: Ничто не потеряно", шоу "Pluribus" и триллер "Савант". Также зрителей ждёт ремейк культовой комедии "Отпуск по обмену".

Компания не раскрывает, будет ли меняться сама структура интерфейса или подход к подпискам. Однако эксперты индустрии ожидают, что Apple продолжит укреплять имидж премиального сервиса, сохраняя минималистичный стиль и высокое качество видеопотока.

Советы пользователям: как извлечь максимум из Apple TV

  1. Используйте семейный доступ. Подписка может работать на нескольких устройствах, что удобно для семейного просмотра.

  2. Интегрируйте с умным домом Apple. Синхронизация с HomeKit позволяет управлять просмотром с помощью Siri.

  3. Пробуйте новые разделы. После обновления интерфейса появляются подборки по настроению и жанрам, а также персональные рекомендации.

  4. Скачивайте для офлайн-просмотра. Контент можно сохранять на устройства, чтобы смотреть без интернета.

  5. Следите за акциями. При покупке техники Apple пользователи часто получают несколько месяцев подписки бесплатно.

Ошибки пользователей → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: не использовать возможности совместного доступа.
    Последствие: переплата за несколько подписок.
    Альтернатива: активировать "Семейный доступ" через iCloud.

  • Ошибка: забывать об обновлениях приложения.
    Последствие: возможны сбои при воспроизведении или недоступность новых функций.
    Альтернатива: включить автоматическое обновление через App Store.

  • Ошибка: ограничиваться только англоязычным контентом.
    Последствие: пропуск локализованных премьер.
    Альтернатива: выбрать предпочтительные языки субтитров и озвучки в настройках профиля.

А что если Apple TV объединят с другими сервисами?

Слухи о возможной интеграции Apple TV с другими платформами компании — например, Apple Music и Apple Arcade — ходят давно. Такая идея кажется логичной: единая подписка Apple One уже объединяет эти сервисы, предлагая пользователю универсальный доступ к медиа. Возможно, в будущем интерфейс Apple TV станет центром всей мультимедийной экосистемы.

Плюсы и минусы Apple TV

Плюсы Минусы
Высокое качество изображения и звука Более высокая цена подписки
Отсутствие рекламы Меньше контента, чем у конкурентов
Эксклюзивные премиальные проекты Ограниченная интеграция с не-Apple устройствами
Удобный интерфейс и минимализм Нет возможности выбора тарифов
Поддержка Dolby Vision и Atmos Не во всех странах доступна локализация

FAQ

Сколько стоит подписка на Apple TV?
После повышения цен базовая подписка стоит на 30 % дороже, чем в прошлом году. Точная сумма зависит от региона.

Можно ли смотреть без устройств Apple?
Да, сервис доступен через браузер и приложения на Smart TV Samsung, LG, Sony и других брендов.

Что лучше — Apple TV или Netflix?
Netflix предлагает больше разнообразного контента, а Apple TV делает ставку на эксклюзивы и качество. Всё зависит от предпочтений зрителя.

Есть ли бесплатный пробный период?
Да, новые пользователи получают семь дней бесплатно, а владельцы новой техники Apple — до трёх месяцев.

Мифы и правда

  • Миф: Apple TV — это только телевизионная приставка.
    Правда: это полноценный стриминговый сервис с оригинальными фильмами и сериалами.

  • Миф: на платформе нет контента на русском языке.
    Правда: многие проекты дублированы и имеют субтитры.

  • Миф: без iPhone сервис бесполезен.
    Правда: Apple TV работает на большинстве современных телевизоров и ПК.

Интересные факты

  1. Слоган сервиса при запуске звучал как "Watch stories worth telling" — "Смотрите истории, достойные рассказа".

  2. За сериал "Тед Лассо" Apple TV получил более 20 премий, включая "Эмми".

  3. Первым фильмом платформы, удостоенным "Оскара", стала лента "CODA: Ребёнок глухих родителей" в 2022 году.

Исторический контекст

С 2019 года индустрия стримингов претерпела настоящую революцию. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ и Apple TV запустили собственные студии, активно инвестируя в оригинальный контент. Пандемия ускорила этот процесс: зрители перешли к онлайн-просмотру, и теперь именно стриминги диктуют тренды. Ребрендинг Apple TV — логичный шаг на пути к формированию устойчивой медиаэкосистемы, где каждый элемент поддерживает другой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фильм вчера в 23:33
Цена победы — собственное тело: Орландо Блум решился на самую опасную роль в карьере

Орландо Блум возвращается на экран в неожиданной роли — боксера, готового пожертвовать всем ради последнего шанса. Но победа в "Весе победы" — не на ринге, а внутри себя.

Читать полностью » М. Найт Шьямалан снимет сериал по мотивам игрушки Magic 8 Ball совместно с Брэдом Фалчаком вчера в 22:01
Тот, кто доверился шару, пропал без следа: новая драма от режиссёра "Сплита" напугает своей правдой

Шьямалан возвращается с новым проектом — сериалом по мотивам игрушки Magic 8 Ball, где ответы на вопросы могут стоить слишком дорого.

Читать полностью » Дженнифер Лопес призналась, что мечтает о Бродвее, но не готова к восьми спектаклям в неделю вчера в 21:52
Песни поёт, в кино играет, а на Бродвей — страшно: Лопес призналась, чего избегает всю жизнь

Дженнифер Лопес рассказала, что мечтает о дебюте на Бродвее, но сомневается, выдержит ли ритм театральной сцены. Что мешает звезде сделать этот шаг?

Читать полностью » Госфильмофонд объявил тендер на проект реставрации кинотеатра вчера в 19:22
Как вдохнуть жизнь в старое здание, не разрушив его душу: легендарный кинотеатр на Котельнической набережной готовится к перерождению

В легендарном кинотеатре "Иллюзион" на Котельнической набережной готовится новая реставрация. Здание вернёт себе исторический облик и получит современные технологии.

Читать полностью » Фильм вчера в 18:44
Голливудская Золушка сбросила каблуки: как Дакота Джонсон пересела в режиссёрское кресло

Дакота Джонсон решила встать по ту сторону камеры и снять личную драму о девушке с аутизмом. Её поддержали Charli XCX и Джессика Альба — проект уже обещает стать событием.

Читать полностью » Тейлор Свифт объявила о выходе документального сериала The End of an Era на Disney+ вчера в 17:36
Эра закончилась — начнётся ли новая? Что скрыто за последним проектом Тейлор Свифт

Тейлор Свифт завершает эпоху грандиозным сериалом о "The Eras Tour". В нем — эмоции, закулисье и финал одной из самых масштабных музыкальных историй XXI века.

Читать полностью » Кира Найтли назвала роль в фильме вчера в 16:27
Одна роль — и целое поколение вдохновилось: как Кира Найтли научила девушек играть по своим правилам

Кира Найтли призналась, что даже спустя 23 года фанаты чаще всего вспоминают её роль в "Играй, как Бекхэм". Почему именно этот фильм стал символом вдохновения для женщин — в материале.

Читать полностью » Певица Анна Семенович объяснила, почему важно позволять себе быть уязвимой вчера в 15:39
Секрет женского счастья не в силе, а в мягкости: Анна Семенович поделилась формулой внутренней гармонии

Анна Семенович рассказала, почему настоящая сила женщины — не в борьбе и контроле, а в умении быть уязвимой и доверять.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Пары лакокрасочных материалов вызывают у автомаляров болезни дыхательных путей
Еда
Холодец без желатина готовится без длительной обработки и жирного слоя сверху
Спорт и фитнес
Hot feet, выпады и отжимания: программа круговой тренировки по схеме 40/20
Еда
Курица с апельсинами в духовке получается сочной и аппетитной
Садоводство
Садоводы Прикамья проводят осеннее опрыскивание груш после листопада
Наука
Журнал American Naturalist сообщил об открытии нового механизма симбиоза насекомых и растений
Авто и мото
Sinomach Auto сообщила о начале обновления Li Auto с русским интерфейсом
Красота и здоровье
Марьяна Джутова: канцерогены при жарке образуются не только в пальмовом масле
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet