Один раз посадил — на всю жизнь с урожаем: сорта яблонь для ленивых садоводов

Осень в Брянской области — время, когда дачники и садоводы задумываются о закладке новых плодовых деревьев. Именно этот период считается оптимальным для посадки яблонь: почва ещё тёплая, корни успевают прижиться до холодов, а весной деревце сразу идёт в рост. Но какие сорта выбрать, чтобы они радовали урожаем и были устойчивыми к местному климату?

Особенности региона

Брянщина отличается умеренно-континентальным климатом: зима снежная и довольно холодная, лето тёплое и влажное. Это значит, что яблони должны выдерживать морозы, не бояться весенних заморозков и быть устойчивыми к болезням, которые активизируются в сырой период. В таких условиях особенно ценятся сорта с крепким иммунитетом и высокой зимостойкостью.

Лучшие сорта для посадки осенью

Садоводы Брянской области традиционно выбирают проверенные временем сорта, которые хорошо приживаются и стабильно плодоносят.

Антоновка обыкновенная — легендарный сорт, известный своей морозостойкостью и неприхотливостью. Яблоки хранятся до зимы, подходят для сушки и компотов. Синап Орловский — крупные ароматные плоды, которые могут лежать до весны. Отличается устойчивостью к холодам и неплохим иммунитетом. Жигулёвское — популярный сорт с красивыми крупными плодами и насыщенным вкусом. Яблоки хорошо переносят хранение и перевозку. Имрус — сорт с повышенной устойчивостью к парше. Урожай хранится до весны, при этом деревья отлично адаптируются к условиям региона. Анис алый — старинный русский сорт, который ценят за ароматные кисло-сладкие яблоки и устойчивость к неблагоприятной погоде.

Почему осень лучше весны

Многие начинающие садоводы думают, что яблоню стоит сажать только весной. Но практика показывает, что именно осенняя посадка даёт дереву фору: оно укореняется в мягкой почве, не тратит силы на рост листвы и спокойно зимует. Весной же яблоня сразу «просыпается» и начинает активно развиваться.

Совет местного жителя

"Сажаю яблони в конце сентября, чтобы до заморозков они уже укоренились. За много лет убедился: осенние посадки крепче и быстрее идут в рост", — сказал садовод-любитель Николай Петров из Брянского района.

Как правильно посадить яблоню

Чтобы деревце прижилось, важно соблюдать простые правила:

Выкопать яму диаметром около 80 см и глубиной 60 см. На дно уложить перегной и золу, перемешав с землёй. Корни расправить, аккуратно присыпать почвой и слегка утрамбовать. Обязательно сделать лунку для полива. Замульчировать приствольный круг опилками или торфом.

После посадки яблоню стоит полить обильно — около двух вёдер воды на каждое деревце.

Брянская область — край, где садоводство имеет давние традиции. Здесь ценят яблоки за их аромат, пользу и универсальность в приготовлении зимних заготовок. Посадив яблоню осенью, вы не только облегчите ей старт, но и получите более крепкое и здоровое дерево, которое будет радовать урожаем долгие годы.