Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Осенняя посадка яблони
Осенняя посадка яблони
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:22

Одно дерево осенью — сотни яблок летом: этот секрет посадки яблони знают не все садоводы

Istock Gardens: яблоню лучше сажать осенью, чтобы весной получить активный рост

Осень — лучшее время для посадки яблонь: почва ещё тёплая, корни успевают прижиться до зимы, а весной дерево сразу тронется в рост. Главное — выбрать правильное место, подходящий сорт и уделить внимание подготовке почвы.

"Яблоня — одно из самых благодарных деревьев. Посадите её правильно, и она будет радовать вас десятилетиями", — отмечают специалисты по садоводству Istock Gardens.

Где и когда сажать яблоню

Яблони лучше всего растут на полном солнце и в влажной, хорошо дренированной почве. Они не переносят болотистые и переувлажнённые места: застой воды быстро приведёт к загниванию корней.

Оптимальное время для осенней посадки — середина октября, за 3-4 недели до заморозков.

• Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать до замерзания почвы.
• Деревья с открытыми корнями нужно посадить заранее, чтобы они успели укорениться.

Если осень тёплая и влажная, посадка особенно удачна — молодые корни развиваются без жары и стресса.

Как выбрать место

  • Выберите солнечное, открытое место, где яблоня будет получать не менее 8 часов света в день.

  • Избегайте низин, где застаивается вода.

  • Лучше всего подходят слабокислые почвы с pH от 5,0 до 6,8.

  • Между взрослыми деревьями оставляйте расстояние:

    • 6-8 м - для стандартных сортов;

    • 2,5-3,5 м - для карликовых.

Если вы сажаете одну яблоню, выбирайте самоопыляемый сорт. Но для лучшего урожая рекомендуется иметь два дерева разных сортов, чтобы они опыляли друг друга.

Как посадить яблоню

1. Подготовьте посадочную яму

  • Выкопайте яму в два раза шире, чем горшок или корневая система саженца.

  • Глубина должна соответствовать высоте корней, чтобы шейка не оказалась под землёй.

  • Если почва тяжёлая, добавьте песок или компост для дренажа.

2. Замочите корни

Если саженец с открытой корневой системой, замочите корни на 3-4 часа в воде, чтобы они напитались влагой.

3. Установите дерево

  • В центре ямы сформируйте небольшой холмик.

  • Поставьте дерево на холмик, аккуратно расправьте корни.

  • Засыпьте яму родной почвой (не удобрённой), слегка утрамбовывая.

  • После заполнения примерно на ⅔ обильно полейте.

  • После впитывания воды засыпьте оставшуюся часть почвы и снова полейте.

4. Установите опору

Для устойчивости вбейте кол около ствола и подвяжите дерево мягкой лентой в виде "восьмёрки". Это поможет ему пережить зимние ветра.

5. Мульчируйте

Добавьте слой мульчи из опилок, торфа или коры толщиной 5-8 см, отступив 10 см от ствола, чтобы предотвратить гниение.

Уход за яблоней после посадки

Свет

Яблоням необходимо не менее 8 часов прямого солнца. В полутени они будут расти, но цветение и урожай значительно снизятся.

Почва и полив

Молодые деревья нуждаются в еженедельном поливе - около 5 см воды. Зрелым яблоням достаточно 2-3 см в неделю (включая дожди). Лейте воду медленно, чтобы она достигала корней.

Избегайте переувлажнения — яблоня не переносит стоячей воды.

Температура и влажность

Яблоня устойчива к холоду, но лучше плодоносит в регионах с мягкой зимой и умеренной влажностью. Для нормального плодоношения дереву нужно пройти так называемые "часы охлаждения" - 500-1000 часов при температуре от 0 до 10°C.

Если вы живёте в тёплом регионе, выбирайте сорта с низкими требованиями к охлаждению, например Анна, Дорсет Голден или Гала.

Подкормки

Если при посадке вы использовали компост, дополнительных удобрений в первый год не требуется. В дальнейшем:

  • Весной можно внести перепревший навоз или компост;

  • Летом — органическое удобрение с калием;

  • Осенью — фосфорно-калийное для укрепления корней.

Не используйте азотные удобрения поздней осенью — они стимулируют рост, который ослабит дерево перед зимой.

Защита и уход

  • Удаляйте опавшие листья и плоды, чтобы избежать грибковых болезней.

  • Весной проводите санитарную обрезку.

  • Побелите ствол известковым раствором для защиты от солнечных ожогов и вредителей.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: заглубить корневую шейку.
    Последствие: загнивание и гибель дерева.
    Альтернатива: сажайте так, чтобы шейка была на уровне почвы.

  • Ошибка: сажать в низине.
    Последствие: корневая гниль.
    Альтернатива: выбирайте возвышенные, сухие участки.

  • Ошибка: посадить только один сорт.
    Последствие: слабое или отсутствие плодоношения.
    Альтернатива: посадите два сорта с одинаковым периодом цветения.

FAQ

Когда лучше сажать яблоню — весной или осенью?
Осенью — оптимально. Корни успеют укорениться, а весной дерево быстро тронется в рост.

Нужно ли укрывать яблоню на зиму?
Молодые саженцы в первый год желательно укрыть агроволокном или лапником.

Можно ли посадить яблоню в полутени?
Можно, но урожай будет меньше, а плоды — кислее.

Как часто поливать осенью?
Раз в неделю, пока не установятся стабильные холода. Затем полив прекращают.

Мифы и правда

  • Миф: яблоню можно посадить где угодно.
    Правда: избыток влаги губителен — выбирайте дренированные почвы.

  • Миф: чем больше удобрений, тем лучше урожай.
    Правда: избыток азота вызывает рост листвы в ущерб плодам.

  • Миф: яблоне не нужен компаньон для опыления.
    Правда: перекрёстное опыление повышает урожай и качество плодов.

Три интересных факта

  • Яблоня — одно из самых древних окультуренных растений, выращиваемое более 4000 лет.

  • Одно дерево может приносить до 200 кг яблок в сезон.

  • В мире существует более 7500 сортов яблонь — от кислых до медово-сладких.

Посадка яблони осенью — надёжный способ заложить основу будущего урожая. Немного внимания и правильный уход, и через несколько лет ваш сад наполнится ароматом яблоневого цвета и свежих плодов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Укрытие роз на зиму проводят после заморозков при стабильной отрицательной температуре сегодня в 15:18
Розам тоже нужен пуховик: как помочь любимым цветам перезимовать без потерь

Когда и как укрывать розы на зиму, чтобы они не погибли от мороза и не выпрели: пошаговая инструкция, частые ошибки и проверенные способы утепления.

Читать полностью » Древесная зола с уксусом обеспечивает растения калием, фосфором и растворимым кальцием эффективно сегодня в 14:22
Дачники добавили уксус в золу — и получили чудо-средство: растения растут как на дрожжах

Опытные дачники знают: зола — универсальное удобрение, но не весь кальций в ней усваивается растениями. Рассказываем, как с помощью уксуса сделать её эффективнее.

Читать полностью » В Тверской области рекомендовали проверять тыкву каждые три недели, чтобы избежать гнили при хранении сегодня в 14:11
Тыква доживает до весны только у тех, кто знает этот приём — остальные теряют урожай к Новому году

Осень в Тверской области — время запасов. Рассказываем, как сохранить тыкву до весны без плесени и потерь: секреты, проверенные местными дачниками.

Читать полностью » Озимый лук и чеснок лучше растут после бобовых, огурцов и кабачков сегодня в 13:22
Чеснок — не турист, ему важен адрес: как выбрать правильную грядку для зимовки

Где нельзя сажать лук и чеснок осенью? Рассказываем, какие участки станут ловушкой для урожая, и как исправить ошибки с помощью простых приёмов.

Читать полностью » В Брянской области садоводы готовят теплицы к зиме: дезинфекция марганцовкой и обновление почвы сегодня в 13:01
Теплица может не дожить до весны: три вещи, которые срочно нужно проверить

Брянские дачники знают: как осенью позаботишься о теплице, так весной она и отплатит. Один шаг, который часто упускают, решает судьбу всего урожая.

Читать полностью » Осенний посев зелени в теплице обеспечивает урожай укропа, шпината и петрушки осенью сегодня в 12:22
Картошка ушла — зелень пришла: как дачники превращают пустые грядки в витаминную фабрику

Осенняя теплица может радовать урожаем не хуже весенней. Узнайте, какие культуры стоит посеять в октябре, чтобы получить ароматную зелень и укрепить почву сидератами.

Читать полностью » Ботаники уточнили: в средней полосе России розы чаще гибнут не от мороза, а от сырости под плотным укрытием сегодня в 12:17
Роза живет по календарю: кто угадает её ритм, тот получает королевское цветение

Розы часто называют королевами сада — и не зря. Но чтобы королева цвела, а не капризничала, нужно знать несколько сезонных правил ухода.

Читать полностью » Садоводы назвали подзимний посев самым надёжным способом выращивания астр сегодня в 11:47
Меньше работы, больше результата: осенний способ выращивания астр удивит даже опытных

Подзимний посев астр избавит от весенней суеты и болезней рассады. Делимся проверенными способами, которые помогут добиться пышного цветения без лишних хлопот.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Аэропорт Платов в Ростове может возобновить работу до конца октября — данные региональных СМИ
Еда
Домашние соусы не содержат консервантов и готовятся из натуральных ингредиентов
Туризм
Цены на обратные билеты из Сочи в Москву к январю 2026 года выросли почти на 50 %
Технологии
Microsoft готовит масштабное обновление GitHub — платформа станет центром ИИ-разработки
Питомцы
Константина Маллиу: собаки во сне вспоминают игры, хозяев и моменты радости
Спорт и фитнес
Как похудеть при типе фигуры груша — рекомендации диетологов и фитнес-экспертов
Наука
Космическая пыль переносила строительные блоки жизни на молодую Землю
Красота и здоровье
Учёные отмечают: эстрагон улучшает пищеварение и снижает вздутие живота
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet