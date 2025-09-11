Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Осенняя подкормка деревьев
Осенняя подкормка деревьев
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:10

Одно неверное удобрение — и яблони обречены на скудный урожай

Урожай яблок увеличивается до 25 кг при осенней подкормке фосфором и калием

Осенью многие садоводы сталкиваются с разочарованием: яблони дают скромный урожай, а плоды оказываются мелкими и кислыми. На соседних участках в это время собирают по 20-25 килограммов отборных яблок, тогда как с взрослого дерева набирается всего по 8-10 килограммов мелочи. Причина чаще всего кроется не в возрасте дерева и не в климате, а в ошибках при осенней подкормке.

Правильно подобранные сроки и состав удобрений способны полностью изменить ситуацию: яблоки становятся крупнее, слаще и лучше хранятся зимой, а урожайность перестаёт зависеть от "через год".

Почему сентябрь так важен

С середины сентября яблоня перестаёт тратить силы на рост побегов и переходит в фазу накопления питательных веществ. В этот период закладываются цветочные почки будущего года. Подкормка именно в это время усиливает иммунитет дерева, помогает ему пережить зиму и обеспечивает богатый урожай.

Если внести удобрения слишком рано, корни не смогут усвоить питание. Позднее внесение также не принесёт ощутимой пользы.

Три типичные ошибки

  1. Спешка. Многие садоводы торопятся внести удобрения сразу после уборки урожая, в конце августа. Однако в это время растения ещё не готовы их усваивать.

  2. Неправильное место. Полив удобрений у самого ствола не даёт результата, так как питательные вещества всасывают мелкие корешки, расположенные по краю кроны.

  3. Азотные составы осенью. Азот стимулирует рост молодых побегов, которые не успевают вызреть и погибают зимой.

Именно эти ошибки приводят к тому, что урожай остаётся скудным, а деревья ослабевают.

Проверенный рецепт раствора

Для приготовления подкормки на 10 литров воды берут:

  • 40 г суперфосфата;
  • 30 г сульфата калия;
  • 0,5 г борной кислоты;
  • 0,1 г янтарной кислоты.

Суперфосфат растворяют в горячей воде и оставляют на ночь. Утром его добавляют в ведро, туда же кладут остальные компоненты.

Одному взрослому дереву требуется два ведра раствора: первое — базовое, второе, через 10-12 дней, уже с добавлением борной и янтарной кислот. Стоимость такого набора невысока — около 120-130 рублей на три яблони.

Пять правил внесения

  1. Подкармливать деревья нужно вечером, после 18:00.

  2. За два дня до процедуры землю обильно проливают (по 4-5 вёдер воды на дерево).

  3. Раствор вносят не под ствол, а по периметру кроны.

  4. Во вторую подкормку можно добавить настой луковой шелухи (1 стакан шелухи на 3 л кипятка, настоять 2 дня).

  5. После внесения землю мульчируют торфом или перегноем слоем 3-4 см.

Такая технология позволяет деревьям быстрее усвоить питание и укрепить иммунитет перед зимой.

Результаты применения

Первый эффект заметен уже весной: почки становятся крупнее, цветение длится дольше, а завязей образуется больше. Яблоки прибавляют в весе: если раньше средний плод весил 100-110 г, то после правильной подкормки масса увеличивается до 130-140 г.

Главное преимущество — стабильный урожай каждый год. Вместо прежнего чередования "густо — пусто" яблони начинают давать по 18 кг в первый год, 22 кг во второй и около 24 кг в третий. Дополнительный плюс — плоды лучше хранятся и меньше поражаются вредителями.

Те садоводы, кто внедрил эту технологию, также отмечают заметный прирост урожайности. Однако при слишком раннем внесении удобрений эффект оказывается слабее, что подтверждает важность выбора сроков.

Методика остаётся актуальной из года в год. При регулярном применении можно рассчитывать на урожай в 26-28 кг с дерева. Весной к этой схеме добавляют ещё азотную подкормку — 25 г селитры на ведро воды.

