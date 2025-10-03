Apple тихо переезжает в Telegram: SMS-коды становятся пережитком прошлого
Apple начала экспериментировать с новым способом отправки кодов подтверждения. Теперь одноразовые пароли могут приходить не только по SMS или электронной почте, но и через мессенджер Telegram. Первые упоминания о тестировании появились после обнаружения официального бота компании с названием @VerificationCodes.
Как это работает
Механизм основан на сервисе Telegram Gateway, который позволяет бизнесу и разработчикам отправлять пользователям коды подтверждения прямо в мессенджер. Оплата происходит через блокчейн-платформу Fragment: каждое сообщение стоит всего $0,01.
Пока система работает нестабильно. Журналисты отмечают, что удалось получить код лишь один раз при повторной авторизации в учетной записи Apple. При последующих попытках бот уже не присылал сообщения.
"Журналистам удалось получить код лишь однажды — при повторном запросе в процессе авторизации в учетную запись Apple", — уточнили в iPhones. ru.
Почему компании переходят с SMS на мессенджеры
SMS остаются привычным методом двухфакторной аутентификации, но они дороги. Павел Дуров ранее отмечал, что Telegram тратил около $10 млн в месяц только на отправку SMS-кодов для входа пользователей в систему. Именно поэтому Telegram Gateway позволяет бизнесу экономить, обеспечивая при этом быстрый и более удобный способ доставки.
Сравнение способов доставки кодов
|Метод
|Стоимость
|Надежность
|Особенности
|SMS
|Высокая ($0,05-0,10 за сообщение)
|Высокая, но возможны задержки
|Работает даже без интернета
|Низкая
|Средняя (часто попадает в спам)
|Удобно для долгих сообщений
|Telegram Gateway
|$0,01
|Пока тестируется, стабильность ниже
|Дешевле и быстрее при наличии интернета
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полностью полагаться на SMS.
Последствие: высокие расходы и возможные сбои из-за операторов.
Альтернатива: подключение Telegram Gateway или других мессенджеров.
-
Ошибка: использовать только email для критичных кодов.
Последствие: риск попадания в спам или задержки доставки.
Альтернатива: комбинировать несколько каналов, включая мессенджеры.
-
Ошибка: запускать систему без тестирования.
Последствие: потеря доступа пользователями.
Альтернатива: постепенное внедрение и параллельная работа с SMS.
А что если…
А что если Apple действительно перейдёт на Telegram как на основной способ доставки кодов? Это может изменить рынок в целом. Другие крупные компании также начнут использовать мессенджеры, а роль SMS-кодов сократится. Однако есть риск: пользователи, не установившие Telegram, останутся без доступа к этой функции.
Плюсы и минусы метода
|Плюсы
|Минусы
|Дешевле SMS
|Требуется интернет и Telegram
|Быстрая доставка
|Пока нестабильная работа
|Удобство для пользователей Telegram
|Не универсально — подходит не всем
|Поддержка бизнес-инфраструктуры через Fragment
|Вопросы безопасности и конфиденциальности
FAQ
Apple официально подтвердила использование Telegram?
Нет, официальных комментариев пока не поступало.
Будет ли этот способ доступен всем?
Пока это тестирование, доступ ограничен.
Почему компании выбирают Telegram Gateway?
Из-за низкой цены и скорости доставки по сравнению с SMS.
Мифы и правда
-
Миф: Apple полностью отказалась от SMS-кодов.
Правда: речь идёт о тестировании альтернативного канала, SMS остаются.
-
Миф: Telegram Gateway доступен только для Telegram.
Правда: сервис открыт для разных компаний и разработчиков.
-
Миф: такой способ небезопасен.
Правда: безопасность зависит от шифрования Telegram и настроек двухфакторной защиты.
Три интересных факта
-
Telegram Gateway оплачивается через платформу Fragment, созданную на базе блокчейна TON.
-
Стоимость отправки одного кода в Telegram в 5-10 раз ниже, чем в SMS.
-
В 2024 году многие банки и онлайн-сервисы начали тестировать доставку уведомлений через мессенджеры.
Исторический контекст
-
2000-е: SMS стали стандартом подтверждения личности.
-
2010-е: рост использования email для вторичных кодов.
-
2020-е: появление мессенджеров как альтернативных каналов доставки.
-
2025: Apple начала тестировать Telegram Gateway.
