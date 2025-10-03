Apple тихо переезжает в Telegram: SMS-коды становятся пережитком прошлого

Apple начала экспериментировать с новым способом отправки кодов подтверждения. Теперь одноразовые пароли могут приходить не только по SMS или электронной почте, но и через мессенджер Telegram. Первые упоминания о тестировании появились после обнаружения официального бота компании с названием @VerificationCodes.

Как это работает

Механизм основан на сервисе Telegram Gateway, который позволяет бизнесу и разработчикам отправлять пользователям коды подтверждения прямо в мессенджер. Оплата происходит через блокчейн-платформу Fragment: каждое сообщение стоит всего $0,01.

Пока система работает нестабильно. Журналисты отмечают, что удалось получить код лишь один раз при повторной авторизации в учетной записи Apple. При последующих попытках бот уже не присылал сообщения.

"Журналистам удалось получить код лишь однажды — при повторном запросе в процессе авторизации в учетную запись Apple", — уточнили в iPhones. ru.

Почему компании переходят с SMS на мессенджеры

SMS остаются привычным методом двухфакторной аутентификации, но они дороги. Павел Дуров ранее отмечал, что Telegram тратил около $10 млн в месяц только на отправку SMS-кодов для входа пользователей в систему. Именно поэтому Telegram Gateway позволяет бизнесу экономить, обеспечивая при этом быстрый и более удобный способ доставки.

Сравнение способов доставки кодов

Метод Стоимость Надежность Особенности SMS Высокая ($0,05-0,10 за сообщение) Высокая, но возможны задержки Работает даже без интернета Email Низкая Средняя (часто попадает в спам) Удобно для долгих сообщений Telegram Gateway $0,01 Пока тестируется, стабильность ниже Дешевле и быстрее при наличии интернета

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полностью полагаться на SMS.

Последствие: высокие расходы и возможные сбои из-за операторов.

Альтернатива: подключение Telegram Gateway или других мессенджеров.

Ошибка: использовать только email для критичных кодов.

Последствие: риск попадания в спам или задержки доставки.

Альтернатива: комбинировать несколько каналов, включая мессенджеры.

Ошибка: запускать систему без тестирования.

Последствие: потеря доступа пользователями.

Альтернатива: постепенное внедрение и параллельная работа с SMS.

А что если…

А что если Apple действительно перейдёт на Telegram как на основной способ доставки кодов? Это может изменить рынок в целом. Другие крупные компании также начнут использовать мессенджеры, а роль SMS-кодов сократится. Однако есть риск: пользователи, не установившие Telegram, останутся без доступа к этой функции.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы Дешевле SMS Требуется интернет и Telegram Быстрая доставка Пока нестабильная работа Удобство для пользователей Telegram Не универсально — подходит не всем Поддержка бизнес-инфраструктуры через Fragment Вопросы безопасности и конфиденциальности

FAQ

Apple официально подтвердила использование Telegram?

Нет, официальных комментариев пока не поступало.

Будет ли этот способ доступен всем?

Пока это тестирование, доступ ограничен.

Почему компании выбирают Telegram Gateway?

Из-за низкой цены и скорости доставки по сравнению с SMS.

Мифы и правда

Миф: Apple полностью отказалась от SMS-кодов.

Правда: речь идёт о тестировании альтернативного канала, SMS остаются.

Миф: Telegram Gateway доступен только для Telegram.

Правда: сервис открыт для разных компаний и разработчиков.

Миф: такой способ небезопасен.

Правда: безопасность зависит от шифрования Telegram и настроек двухфакторной защиты.

Три интересных факта

Telegram Gateway оплачивается через платформу Fragment, созданную на базе блокчейна TON. Стоимость отправки одного кода в Telegram в 5-10 раз ниже, чем в SMS. В 2024 году многие банки и онлайн-сервисы начали тестировать доставку уведомлений через мессенджеры.

