Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Яблоня
Яблоня
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:17

Один подпорченный плод — и вся корзина под угрозой: главная опасность хранения яблок в Карелии

Жители Карелии пересыпают яблоки берёзовыми опилками для хранения до марта

Хранение яблок в Карелии имеет свои особенности: климат здесь прохладный и влажный, что играет на руку садоводам. Однако без правильного подхода урожай может потерять вкус и быстро испортиться. Чтобы яблоки радовали всю зиму, важно знать проверенные способы хранения и адаптировать их под местные условия.

Какие сорта лучше хранятся

Не все яблоки одинаково долго сохраняют свежесть. Для продолжительного хранения в Карелии подойдут поздние и зимние сорта — "Антоновка", "Анис алый", "Боровинка". У них плотная кожура и кисловатый вкус, который со временем становится мягче.

Летние сорта — "Мельба", "Белый налив" — лучше есть сразу. Они сладкие и ароматные, но лежат всего несколько недель.

Подготовка яблок к закладке

Главное правило: плоды должны быть целыми, без трещин и червоточин. Снимать яблоки лучше вручную, не стряхивая, чтобы плодоножка оставалась на месте. Перед хранением их не моют — естественный восковой налёт защищает от гнили.

Яблоки сортируют по размеру. Крупные плоды хранятся хуже, поэтому их лучше пустить в переработку — на варенье, сок или пастилу.

Условия хранения

Карельский климат позволяет использовать как погреба, так и холодные кладовые. Оптимальная температура — от 0 до +4 градусов, влажность — 85-90 %. При сухом воздухе яблоки вянут, при слишком влажном — начинают гнить.

Чтобы поддерживать влажность, в погреб ставят ведро с мокрым песком или накрывают полки влажной тканью.

Способы хранения яблок

  1. В ящиках с опилками или песком. Каждый слой плодов пересыпают материалом, чтобы они не соприкасались.

  2. В бумаге. Каждый плод заворачивают в тонкую бумагу или салфетку — это снижает риск заражения гнилью.

  3. В полиэтиленовых пакетах. Их оставляют открытыми, чтобы воздух циркулировал. Такой метод подходит для небольших объёмов.

  4. На стеллажах. Яблоки раскладывают в один слой, не прикасаясь друг к другу. Удобно контролировать состояние урожая.

Народные хитрости

Жители Карелии часто используют старый приём — хранение яблок в мхе. Сфагнум обладает антисептическими свойствами и удерживает влагу, благодаря чему плоды остаются сочными.

Местные хозяйки также практикуют хранение в капустных листьях. Такой способ защищает урожай от пересыхания и грибка.

"Мы всегда пересыпаем яблоки опилками от берёзы — так они спокойно лежат до марта", — поделилась жительница Петрозаводска Мария Иванова.

Что делать с подпорченными яблоками

Даже при идеальном уходе некоторые плоды портятся. Их нужно сразу убирать, чтобы не заразили соседние. Повреждённые яблоки можно использовать для компотов, джема или сушки.

Советы для долгого хранения

  1. Проверяйте урожай хотя бы раз в месяц.
  2. Храните яблоки подальше от картофеля — он выделяет влагу, ускоряющую порчу.
  3. Используйте разные ящики для разных сортов: у каждого своё время хранения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вологодские садоводы используют золу и рис для защиты семян от влаги сегодня в 10:12

Одна ошибка зимой — и весной грядки останутся пустыми: как лучше хранить семена

Зимой в Вологодской области важно правильно сохранить семена. Ошибки могут стоить урожая, но есть простые способы защитить посевной материал.

Читать полностью » Пустые грядки осенью зарастают сорняками и привлекают вредителей — агрономы сегодня в 11:57

Главная ошибка после сбора урожая: чем опасны пустые грядки без ухода

Узнайте, как правильно подготовить грядки осенью: мульчирование, сидераты, защита от вредителей. Сделайте инвестиции в будущий урожай с помощью простых советов.

Читать полностью » Компостная яма и вредители: 4 типа насекомых, которые угрожают вашему урожаю сегодня в 7:46

Почему ваш компост превратился в рассадник паразитов: ошибки, о которых вы не догадывались

Компостная яма привлекает не только полезных червей, но и опасных вредителей: мокриц, муравьёв, личинок. Узнайте, как предотвратить их размножение, повысить температуру до 49°C и получить безопасное удобрение, снижающее риск болезней растений на 40%.

Читать полностью » Смоковница выдерживает морозы до –17 °C при правильной защите сегодня в 7:25

Дерево с ароматом юга: смоковница превращает дачу в кусочек Средиземноморья

Узнайте, как правильно посадить смоковницу, чтобы она радовала вас обильным урожаем. Разберём особенности выбора сорта и места, а также лучшие сроки для посадки.

Читать полностью » Какие удобрения запрещено вносить под чеснок при осенней посадке: советы агрономов сегодня в 6:46

Секрет садоводов: осенью в грядку добавляют это вещество — и чеснок вырастает в два раза крупнее

Как подготовить грядку для осенней посадки чеснока: выбор места, оптимальные удобрения, сроки и секреты агротехники для рекордного урожая крупных головок.

Читать полностью » Виниловые пластинки можно вкапывать наполовину для оформления садовой клумбы сегодня в 6:21

Рок-н-ролл на клумбе: почему сад с пластинками выглядит, как арт-объект

Старые виниловые пластинки: от ненужного хлама до стильного декора для сада. Узнайте, как они могут преобразить ваш участок и добавить ретро-атмосферу.

Читать полностью » Секреты переработки падалицы: как использовать 100% опавших фруктов с пользой сегодня в 5:46

Падалица не мусор: гениальный способ переработать упавшие фрукты — соседи будут спрашивать совет

Упавшие яблоки и груши — не мусор! Узнайте, как превратить падалицу в удобрение, заготовки и корм для животных. Секреты компоста за 2 месяца и рецепты тёплых грядок с содой.

Читать полностью » Лучшие условия для ручной прополки наступают сразу после дождя сегодня в 5:16

Простой приём садоводов, который превращает борьбу с сорняками в лёгкое занятие

Узнайте, как выбрать идеальное время для прополки, чтобы избавиться от сорняков раз и навсегда. Влажная почва - ваш лучший помощник в этом деле!

Читать полностью »

Новости
УрФО

В Челябинске вагоновожатая отвлеклась на телефон, и трамвай сошёл с рельсов — 112
ДФО

Рост цен на автообучение в 2025: средняя стоимость в России достигла 44 153 рублей
Наука

Кислород из марсианской пыли: МКС доказала возможность жизни бактерий в экстремальных условиях
Питомцы

Перегрев шиншиллы: причины и симптомы по данным ветеринаров
Туризм

Котор в Черногории включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Авто и мото

Автоэксперты объяснили, почему ремень ГРМ дешевле в обслуживании, а цепь служит дольше
Технологии

Новый гаджет Pocket Scion превращает биоэлектрические сигналы в музыку
Спорт и фитнес

Боец ММА Джефф Монсон предложил провести бой с Артёмом Дзюбой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet