Опубликована сегодня в 17:12

Одно повреждённое яблоко — и вся корзина пропала: как избежать беды

Зимние сорта яблок хранятся до весны при температуре 0–4 °C

Хранение яблок на зиму — задача не менее важная, чем их сбор. От правильного выбора сорта и условий зависит, будут ли фрукты радовать свежестью вплоть до весны.

Подходящие сорта для зимнего хранения

Далеко не все яблоки одинаково хорошо переносят долгую "консервацию". Лучше всего хранятся поздние и зимние разновидности с плотной мякотью и толстой кожурой. К таким относят "Флорину", "Айванию", "Золотую превосходную", "Джонатан", "Идаред" и "Granny Smith". Они способны пролежать несколько месяцев без потери вкуса. Летние и ранние сорта — более нежные и сочные, поэтому через пару недель после сбора начинают портиться.

Сроки и правила сбора

Снимать яблоки для хранения следует в сентябре-октябре, когда они достигли технологической зрелости: плоды твёрдые, но ещё не перезревшие. Важно выбирать сухой день и работать аккуратно, стараясь не повредить кожицу. Лучший вариант — собирать вместе с плодоножкой, это реально увеличивает срок хранения. Любая вмятина или царапина запускает процесс гниения, поэтому бракованные плоды сразу откладывают для переработки или быстрого употребления.

Подготовка перед укладкой

Перед тем как убрать яблоки в закрома, их необходимо рассортировать. Повреждённые, червивые или с признаками заболеваний — отдельно. Для долгого хранения пригодны только абсолютно целые плоды. Мыть их не стоит: природный восковой налёт защищает от пересыхания и грибковых инфекций.

Где и как хранить яблоки

Чтобы фрукты пролежали до весны, нужно соблюсти три главных условия:

  1. Температура от 0 до +4 °C.

  2. Влажность воздуха 85-90%.

  3. Тёмное и хорошо проветриваемое помещение.

Чаще всего для этого подходят подвалы и погреба. Важно, чтобы температура оставалась стабильной — резкие перепады сокращают срок хранения.

Популярные методы

В ящиках со слоем защиты

Яблоки укладывают в деревянные ящики слоями, пересыпая их сухими листьями, опилками, соломой или бумагой. Такой "прокладочный" материал предотвращает трение и повреждения. Ящики ставят в тёмное прохладное место и периодически проверяют.

В индивидуальной обёртке

Каждый плод заворачивают в бумагу. В случае порчи одного яблока инфекция не передаётся дальше. Кроме того, бумага помогает удерживать влагу и защищает от пересыхания.

На полках в один слой

Для небольших запасов подходит раскладка на решётках или деревянных полках. Между плодами оставляют промежутки для свободной циркуляции воздуха. Так проще контролировать состояние урожая.

В полиэтиленовых пакетах

Современный способ для краткосрочного хранения. В пакетах делают отверстия для вентиляции, кладут туда яблоки и убирают в холодильник. Подходит для использования в течение пары недель.

Как продлить срок свежести

Регулярный осмотр — обязательное условие. Подгнившие фрукты сразу удаляют. Излишняя сырость вызывает плесень, а пересушенный воздух — увядание. Нежелательно хранить яблоки рядом с бананами или грушами: эти плоды выделяют этилен, ускоряющий дозревание.

Полезные советы

  • Лучше использовать деревянные ящики — они "дышат", в отличие от пластика.
  • Не держите яблоки рядом с картофелем: клубни выделяют влагу и ухудшают условия.
  • Сортируйте по размеру: мелкие обычно портятся быстрее.
  • Всегда храните урожай в полной темноте, подальше от солнечных лучей.

Соблюдение этих простых правил позволит наслаждаться ароматными яблоками вплоть до весны и даже дольше.

