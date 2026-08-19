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Яблоки
Яблоки
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:13

Яблоки сгниют раньше срока: одна ошибка при закладке в погреб губит весь запас

Летние сорта яблок, такие как Белый налив, Папировка и Мельба, совершенно не пригодны для длительного хранения, заявила плодовод Ольга Ефремова. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, что эти плоды обладают минимальным временным разрывом между съемом с ветки и наступлением потребительской спелости, из-за чего их лежкость ограничивается парой недель.

Ранее сообщалось, что оптимальные условия для сбережения плодов включают температуру от нуля до двух с половиной градусов тепла и влажность воздуха в пределах девяносто пяти процентов. В условиях городской квартиры наиболее подходящим местом считается холодильник, однако урожай нельзя упаковывать герметично, так как ему необходим постоянный воздухообмен.

Для создания зимних запасов яблок необходимо выбирать сорта с поздними сроками созревания, подчеркнула плодовод. Если летний урожай лучше сразу пустить в переработку или употребить в свежем виде, то осенние и зимние разновидности требуют особого алгоритма подготовки к закладке в хранилище.

Для сохранения свежести важно учитывать правильное хранение продуктов и не допускать резких перепадов температур. Ефремова подчеркнула, что яблоки нельзя отправлять в холод сразу после сбора под палящим солнцем.

"Сняли с дерева, собрали в ящики, перенесли в тень. В тени постояли немножко яблоки, достаточно остыли, можно спускать в погреб. Это мы проделываем с осенними и зимними сортами. Если горячие летние яблоки, снятые с дерева, опустите сразу в погреб, они дадут испарину, никакого хранения не будет. Возникнет предрасположенность к возникновению гнили. То есть температуру плода надо снижать постепенно.", — рассказала Ефремова.

Эксперт отметила, что популярная у садоводов Антоновка является не зимним, а позднеосенним сортом. При соблюдении температурного режима она может пролежать только до декабря. Качество плодов во многом зависит от чистоты помещения, поэтому агрономы рекомендуют проводить дезинфекцию погреба перед началом сезона. Зимние же сорта, выведенные советской селекционной школой, достигают пика вкуса только к середине зимы или весне.

Особое внимание плодовод уделила упаковке. Использование газет категорически запрещено из-за токсичности современной типографской краски. Вместо них лучше применять пищевую бумагу для выпечки или папиросную бумагу. Аналогичного внимания к деталям требует и подготовка урожая к зиме при работе с другими культурами.

"Заворачиваем яблоки в папиросную бумагу. Пусть она будет недорогая, она продается рулонами, эта бумага пищевая вполне подходит для заворачивания каждого яблочка отдельно", — пояснила эксперт.

Для тех, кто предпочитает выращивать десертные плоды, существуют сладкие сорта яблонь, которые ценятся за медовый аромат. Если же часть урожая пострадала и начала осыпаться, дачники часто используют удобрение из яблок для подкормки растений, предпочитающих кислую почву.

Проверено экспертом: садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородочеству Наталья Полетаева, садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородочеству Иван Трухин

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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