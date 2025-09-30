Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Урожай яблок в саду
Урожай яблок в саду
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:34

Комнатная температура убивает яблоки быстрее мороза: вот как сохранить плоды

Агроном Андрей Седов предупредил об ошибках при хранении урожая яблок

Сохранить урожай яблок до зимы хотят многие садоводы. Но успех зависит не только от места хранения, а прежде всего от сорта плодов. Хорошо сохраняются только зимние разновидности, которые изначально предназначены для длительного хранения.

Об этом жителям Карелии в интервью EcoSever рассказал учёный-агроном, селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Седов.

"Лучше в холодильнике. По температуре близкой к нулю. От нуля до плюс трёх", — пояснил Андрей Седов.

Какие сорта подходят для хранения

Летние яблоки долго не пролежат — они быстро теряют свежесть и вкус. Зимние сорта отличаются плотной кожурой и способностью дольше сохранять сочность. Именно они пригодны для хранения в течение нескольких месяцев при правильных условиях.

Условия хранения

Эксперт отмечает, что главные факторы — это температура и защита от пересыхания.

"Можно, чтобы они не высыхали, запаковывать их в пакетики тонкие, из пищевого полиэтилена, по килограмму — полтора, и в таком виде хранить в поддоне", — рассказал Андрей Седов.

Оптимальный диапазон температуры — от 0 до +3 °C. Подойдут холодильник, лоджия с утепленным коробом или подвал.

Чего избегать

Хранение при комнатной температуре быстро приводит к порче урожая.

"Если вы их будете при комнатной температуре держать они быстро перезреют и будут непригодны", — предупредил Андрей Седов.

Также, по мнению агронома, пересыпать яблоки песком или другими материалами нет необходимости.

Советы шаг за шагом

  1. Отберите для хранения только зимние сорта яблок.

  2. Убедитесь, что плоды не имеют повреждений и гнили.

  3. Разложите яблоки по небольшим полиэтиленовым пакетам по 1-1,5 кг.

  4. Храните при температуре от 0 до +3 °C.

  5. Регулярно проверяйте состояние яблок и убирайте испорченные.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить летние сорта.
    Последствие: они быстро портятся.
    Альтернатива: выбирать только зимние яблоки.

  • Ошибка: держать урожай при комнатной температуре.
    Последствие: плоды перезреют и станут непригодными.
    Альтернатива: хранение в холодильнике или подвале.

  • Ошибка: пересыпать песком.
    Последствие: лишние хлопоты без эффекта.
    Альтернатива: использовать полиэтиленовые пакеты.

А что если…

А что если нет подвала или места в холодильнике? В таком случае можно соорудить утепленный короб на лоджии. Пенопласт защитит плоды от замерзания даже в морозы. Такой способ подходит для жителей квартир.

FAQ

Как долго можно хранить зимние яблоки?
При правильных условиях — до весны, сохраняя вкус и сочность.

Можно ли хранить яблоки в пластиковых контейнерах?
Да, если обеспечить доступ воздуха, чтобы не образовывался конденсат.

Нужно ли мыть яблоки перед хранением?
Лучше не мыть, а аккуратно протереть — лишняя влага ускоряет порчу.

Мифы и правда

  • Миф: любые яблоки можно сохранить до зимы.
    Правда: долго хранятся только зимние сорта.

  • Миф: песок помогает хранить яблоки.
    Правда: агрономы считают этот способ лишним.

  • Миф: комнатная температура подходит для хранения.
    Правда: яблоки быстро портятся при тепле.

3 интересных факта

• В старину яблоки часто хранили в погребах, пересыпая их соломой.
• Современные фруктовые склады используют регулируемую газовую среду, где яблоки сохраняются до года.
• Некоторые сорта, например "Антоновка", могут храниться до весны без потери вкуса.

Исторический контекст

  1. В деревнях России яблоки хранили в закромах и погребах.

  2. В советское время активно использовались колхозные хранилища с вентиляцией.

  3. Сегодня садоводы применяют холодильники, поддоны и утепленные короба.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Садовые цветы без лишнего ухода: люпин, очитник и синеголовник подходят новичкам сегодня в 17:47

Заячья капуста и колючие шары: ирония в том, что самые простые цветы украшают сад лучше экзотики

Хотите яркий дачный сад без лишних хлопот? Люпин, очитник и синеголовник украсят клумбы и не потребуют много ухода.

Читать полностью » Фомоз остаётся главным заболеванием стебля подсолнечника в России сегодня в 17:12

Болезни стебля подсолнечника: вот чем опасен " черный стебель" осенью

Осенью особенно заметны болезни подсолнечника. Разбираем симптомы, меры защиты и причины, почему севооборот в четыре года — необходимость.

Читать полностью » Картофель и яблоки ускоряют порчу лука при совместном хранении — агрономы сегодня в 17:01

Хотели лук до весны, а получили компост: одна ошибка превращает погреб в свалку

Чтобы лук не сгнил к зиме, важно правильно его высушить, рассортировать и хранить в подходящих условиях. Узнайте главные правила сохранности.

Читать полностью » Кошачья мята, лаванда и бархатцы отпугивают насекомых и улучшают декоративность клумб сегодня в 16:47

Красота, которая жалит обратно: сад превращается в ловушку для насекомых

Хотите избавиться от комаров без химии? Эти растения украсят сад и создадут природный барьер от насекомых.

Читать полностью » Боярышник и рябина обеспечивают корм и укрытие для птиц в саду сегодня в 16:18

Простое решение для биоразнообразия: посадите эти "птичьи" растения и сад наполнится пением

Хотите, чтобы в сад возвращались птицы? Узнайте о 5 видах кустарников и деревьев, которые обеспечат корм и укрытие пернатым круглый год.

Читать полностью » Хлорофитум растёт лучше на восточных окнах, а при сухости требует регулярного опрыскивания сегодня в 15:47

Зелёный паук в доме: хлорофитум превращает воздух в фильтр от ядов

Хлорофитум неприхотлив, но выбор места важен. Узнайте, где поставить "паукоподобное растение", чтобы оно росло пышным и здоровым.

Читать полностью » Соль очищает швы брусчатки от травы и мха до весны: схема осенней обработки сегодня в 14:43

Сорняки на дорожках возвращаются быстрее, чем кажется: что нужно сделать прямо этой осенью

Осенью проще всего заморозить сорняки в швах брусчатки до весны. Разбираем рабочую схему с солью, частые ошибки и как сохранить покрытие чистым надолго.

Читать полностью » Дрожжи ускоряют рост овощей и ягод, стимулируют завязи и повышают сладость урожая сегодня в 14:12

Хлеб под землю: дрожжи превращают грядки в источник богатого урожая

Дрожжи способны не только поднять тесто, но и укрепить растения. Какие культуры их любят, а каким они опасны — и как правильно приготовить настой?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Показанный живот кошки не всегда означает приглашение к ласке
Садоводство

Урожай клубники падает после 4 лет, если не пересаживать ее на другое место
Наука

В Трое нашли золотую брошь, нефрит и бронзовую булавку
Еда

Польза каперсов: витамин К, антиоксиданты и низкая калорийность
Культура и шоу-бизнес

Конфликт между Анджелиной Джоли и её отцом обострился на фоне политических заявлений — RadarOnline
Питомцы

Эксперт Ангельски Спиридаки рассказала, как вести себя при встрече с лисой
Дом

Очки для зрения и солнцезащитные линзы безопаснее чистить мягким мылом
Авто и мото

Средний чек на автозаправках в России увеличился до 1 523 рублей — аналитика банка "Русский Стандарт"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet