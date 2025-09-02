Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка ест яблоко на ночь
Девушка ест яблоко на ночь
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:17

Свежие яблоки до весны: секрет хранения в банке с обычной свечой

Садовод Микаллеф рассказала, как хранить яблоки до зимы с помощью свечи

Мало кто знает, но сохранить яблоки свежими и ароматными на протяжении всей зимы можно с помощью… обычной свечи. О таком методе в беседе с aif.ru рассказала доцент Финансового университета и садовод-любитель Лариса Микаллеф.

Какие плоды выбирать

Эксперт советует начинать с отбора урожая:

  • использовать только целые яблоки без вмятин и повреждений,

  • помнить, что один испорченный фрукт способен заразить всю партию.

Перед закладкой на хранение фрукты нужно просушить.

Условия для хранения

Лучше всего яблоки сохраняются при температуре от 0 до +4 градусов и влажности воздуха около 90%. В таких условиях плоды остаются сочными и вкусными. Главное — избегать заморозков, которые повреждают кожицу.

Метод со свечой

Лариса Микаллеф поделилась оригинальным способом:

"Яблоки складывают в трёхлитровую банку, заполняют её на две трети, ставят внутрь плавающую свечку и плотно закрывают крышкой. Когда свеча выгорает и гаснет, кислород внутри исчезает, и плоды могут храниться до четырёх месяцев".

Альтернатива без холодильника

Если нет погреба или холодильника, садовод предлагает "закопать урожай":

  • выкопать яму глубиной около полуметра,

  • на дно уложить доски или ветки,

  • разместить яблоки в пакетах и присыпать землёй.

Чтобы защитить плоды от мышей, сверху и по бокам можно выложить хвойные ветки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шоколадный торт без выпечки готовят всего из двух ингредиентов сегодня в 16:06

Все ещё печёте бисквиты? Этот торт без духовки перевернёт привычные правила

Два ингредиента, ни грамма муки или масла — и у вас получается нежный и насыщенный шоколадный торт без выпечки, способный удивить даже гурманов.

Читать полностью » Магазины в Токио ограничили продажу матча из-за роста цен и дефицита сегодня в 15:22

Чай для тишины и медитации превратился в главный источник нервов: матча превращается в дефицит

От старинных плантаций Киото до трендов — как японский порошковый чай превратился в глобальный феномен и почему сегодня он на грани дефицита.

Читать полностью » Куриный салат с фасолью готовят за 25 минут — рецепт от кулинарного эксперта сегодня в 14:55

Куриный салат с фасолью: спасение от скучной трапезы, которое приходит незаметно

Аппетитный фасолевый салат с курицей — простой и быстрый рецепт для будней и праздников. Узнайте, как приготовить вкусное и питательное блюдо всего за 25 минут!

Читать полностью » Гаспачо признан одним из самых популярных летних блюд в мире сегодня в 14:47

Когда суп конкурирует с шампанским: новый тренд европейских баров

Холодный суп из Андалусии прошёл путь от крестьянской еды до тренда. Узнайте, почему он завоевал мир и продолжает удивлять.

Читать полностью » Запекайте судака с овощами в духовке по инструкции кулинарного эксперта сегодня в 14:22

Быстрый ужин из судака с овощами: минимум усилий — максимум вкуса

Сочный судак с овощами в духовке — быстрый рецепт для ужина. Рыба, лук, морковь, помидоры: ароматно и просто! Идеально для семьи, без лишних хлопот.

Читать полностью » Как сделать шоколадное суфле согласно кулинарным рекомендациям сегодня в 13:20

Шоколадное суфле под ударом: срочный лайфхак, чтобы избежать падения воздушной мечты

Хотите приготовить идеальное шоколадное суфле? Узнайте, как сделать этот горячий и нежный десерт дома — с пошаговыми советами и хитростями для воздушной текстуры!

Читать полностью » Как приготовить салат с курицей и маринованными опятами сегодня в 13:11

Быстрый салат с курицей и опятами — идеальный рецепт для занятых

Быстрый салат с курицей и маринованными опятами: сытно, вкусно и просто. Идеально для повседневного стола — попробуйте, и он станет вашим фаворитом!

Читать полностью » Как приготовить куриный рулет с желатином по рецепту кулинарных экспертов сегодня в 12:17

Как приготовить куриный рулет с желатином за час и удивить всех на празднике

Узнайте, как приготовить домашний куриный рулет с желатином — простой рецепт из минимального набора продуктов, который заменит магазинные мясные закуски и порадует вкусом.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Британский эксперт Том Сайкс предположил участие спецслужб в смерти принцессы Дианы
Садоводство

Древесная зола и борная кислота помогают кабачкам плодоносить до заморозков
СФО

Житель Сургута лишился прав из-за поддельного удостоверения и не получил компенсацию за такси — суд
Садоводство

Вредители комнатных растений боятся этого, воткните спички в горшок и забудьте о проблемах
ПФО

Автошколы получат право на онлайн-обучение теории вождения с марта 2026 года
Спорт и фитнес

Норма отжиманий по возрасту у мужчин и женщин названа врачами
Красота и здоровье

В Китае студент получил паралич из-за постоянного наклона головы к смартфону — Oddity Central
Дом

Дизайнер Анна Погодина рассказала, как создать интерьер в стиле дорогого отеля дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet