Свежие яблоки до весны: секрет хранения в банке с обычной свечой

Мало кто знает, но сохранить яблоки свежими и ароматными на протяжении всей зимы можно с помощью… обычной свечи. О таком методе в беседе с aif.ru рассказала доцент Финансового университета и садовод-любитель Лариса Микаллеф.

Какие плоды выбирать

Эксперт советует начинать с отбора урожая:

использовать только целые яблоки без вмятин и повреждений,

помнить, что один испорченный фрукт способен заразить всю партию.

Перед закладкой на хранение фрукты нужно просушить.

Условия для хранения

Лучше всего яблоки сохраняются при температуре от 0 до +4 градусов и влажности воздуха около 90%. В таких условиях плоды остаются сочными и вкусными. Главное — избегать заморозков, которые повреждают кожицу.

Метод со свечой

Лариса Микаллеф поделилась оригинальным способом:

"Яблоки складывают в трёхлитровую банку, заполняют её на две трети, ставят внутрь плавающую свечку и плотно закрывают крышкой. Когда свеча выгорает и гаснет, кислород внутри исчезает, и плоды могут храниться до четырёх месяцев".

Альтернатива без холодильника

Если нет погреба или холодильника, садовод предлагает "закопать урожай":

выкопать яму глубиной около полуметра,

на дно уложить доски или ветки,

разместить яблоки в пакетах и присыпать землёй.

Чтобы защитить плоды от мышей, сверху и по бокам можно выложить хвойные ветки.