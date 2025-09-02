Свежие яблоки до весны: секрет хранения в банке с обычной свечой
Мало кто знает, но сохранить яблоки свежими и ароматными на протяжении всей зимы можно с помощью… обычной свечи. О таком методе в беседе с aif.ru рассказала доцент Финансового университета и садовод-любитель Лариса Микаллеф.
Какие плоды выбирать
Эксперт советует начинать с отбора урожая:
-
использовать только целые яблоки без вмятин и повреждений,
-
помнить, что один испорченный фрукт способен заразить всю партию.
Перед закладкой на хранение фрукты нужно просушить.
Условия для хранения
Лучше всего яблоки сохраняются при температуре от 0 до +4 градусов и влажности воздуха около 90%. В таких условиях плоды остаются сочными и вкусными. Главное — избегать заморозков, которые повреждают кожицу.
Метод со свечой
Лариса Микаллеф поделилась оригинальным способом:
"Яблоки складывают в трёхлитровую банку, заполняют её на две трети, ставят внутрь плавающую свечку и плотно закрывают крышкой. Когда свеча выгорает и гаснет, кислород внутри исчезает, и плоды могут храниться до четырёх месяцев".
Альтернатива без холодильника
Если нет погреба или холодильника, садовод предлагает "закопать урожай":
-
выкопать яму глубиной около полуметра,
-
на дно уложить доски или ветки,
-
разместить яблоки в пакетах и присыпать землёй.
Чтобы защитить плоды от мышей, сверху и по бокам можно выложить хвойные ветки.
