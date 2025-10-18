Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Здание Федеральной антимонопольной службы
Здание Федеральной антимонопольной службы
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:42

ФАС прижала Apple: на iPhone появится окно выбора поисковика — или штраф

Минцифры поддержало требование ФАС к Apple о выборе российского поисковика на iPhone

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России поддержало требование ФАС к компании Apple о необходимости обеспечить пользователям iPhone возможность выбора российских поисковых систем по умолчанию. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в комментарии агентству "Интерфакс".

"Минцифры поддерживает требования ФАС по безусловному выполнению Apple требований по окну выбора поисковика. Неисполнение приведет к жёсткой ответственности", — подчеркнул Максут Шадаев.

В чём суть претензий ФАС к Apple

Федеральная антимонопольная служба настаивает, что пользователи устройств под управлением iOS должны иметь равные возможности при выборе поисковых систем — не только международных, но и российских. Это значит, что при первичной настройке смартфона в "окне выбора" должны отображаться отечественные сервисы вроде "Дзена", "Яндекса" и других поисковиков, соответствующих требованиям законодательства.

По данным ФАС, соответствующее письмо с требованием уже направлено компании Apple. В нём указано, что корпорация обязана обеспечить пользователям возможность установить российский поисковик по умолчанию без дополнительных действий. На выполнение предписания американской компании дан срок до 31 октября 2025 года.

Почему вопрос выбора поисковика важен

Минцифры и ФАС считают, что возможность выбора поисковой системы — ключевой элемент цифрового суверенитета и защиты конкуренции. Если в настройках устройств присутствует только один поисковик по умолчанию, это ограничивает рынок и даёт преимущество зарубежным компаниям.

Глава Минцифры подчеркнул, что аналогичное требование уже выполнила Google, адаптировав интерфейс Android под российские нормы. Таким образом, теперь речь идёт о симметричном подходе к двум крупнейшим мировым разработчикам мобильных операционных систем.

Сравнение позиций компаний

Компания Платформа Выполнение требований ФАС Срок исполнения Последствия при нарушении
Google Android Исполнено (добавлено окно выбора поисковика) 2024 год Нет санкций
Apple iOS В процессе, предписание направлено До 31 октября 2025 года Возможные штрафы и ограничения продаж

По словам экспертов, в случае отказа Apple выполнить предписание, ФАС может применить жёсткие меры, включая штрафы, ограничение на реализацию новых моделей устройств или обращение в суд.

Что изменится для пользователей iPhone

После внедрения обновлений пользователи смогут:

  1. Выбрать российский поисковик уже при активации смартфона.

  2. Установить его по умолчанию для системного браузера Safari.

  3. Использовать его без дополнительных загрузок или ручных настроек.

Это значит, что российские сервисы получат равные условия с глобальными платформами, а пользователи — больше контроля над своими цифровыми предпочтениями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать требования регулятора.
Последствие: штрафы, блокировки и имиджевые потери.
Альтернатива: выполнить требования в срок и сохранить доступ к российскому рынку.

Ошибка: ограничивать выбор пользователей.
Последствие: рост недовольства и снижение лояльности аудитории.
Альтернатива: добавить "окно выбора" и предоставить равные возможности отечественным поисковикам.

А что если Apple не успеет?

Если компания не представит обновлённую версию iOS с возможностью выбора поисковика до конца октября, ФАС может начать административное производство. В истории российского регулирования уже были случаи, когда подобные меры приводили к серьёзным последствиям — например, штрафы Google в размере миллиардов рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы
Расширение конкуренции на рынке поисковых систем Необходимость адаптации программного кода Apple
Возможность продвижения отечественных сервисов Возможное замедление выхода обновлений iOS
Повышение цифрового суверенитета Риск временных технических ошибок после внедрения
Повышение прозрачности настроек для пользователей Вероятное сопротивление Apple из-за принципов закрытой экосистемы

FAQ

Когда Apple должна выполнить требование ФАС?
До 31 октября 2025 года.

Что произойдёт, если компания не успеет?
Её могут привлечь к административной ответственности, включая крупные штрафы.

Какие поисковики могут появиться в "окне выбора"?
Среди вероятных вариантов — "Яндекс", "Дзен", Mail.ru Поиск и другие российские сервисы.

Мифы и правда

Миф: требование нарушает права пользователей Apple.
Правда: наоборот, оно расширяет возможности выбора и не ограничивает использование привычных сервисов.

Миф: Apple может полностью уйти с российского рынка из-за требований ФАС.
Правда: компания уже адаптировала часть продуктов под локальные законы и, скорее всего, продолжит работать в России.

Миф: российские поисковики уступают зарубежным.
Правда: многие из них используют собственные нейросетевые алгоритмы и активно развивают голосовой поиск и мультимодальные сервисы.

Исторический контекст

Требования к выбору поисковых систем начали действовать в России с 2021 года. Тогда они впервые были закреплены в "законе о предустановке отечественного ПО", обязывающем производителей смартфонов включать российские приложения и сервисы в базовую комплектацию устройств. С тех пор аналогичные меры коснулись практически всех крупных игроков рынка — от производителей электроники до разработчиков операционных систем.

