Томская осень проверяет садоводов на прочность: одна ошибка — и яблоня обречена

Осень в Томской области всегда приходит резко: ещё вчера на яблонях висели последние плоды, а уже сегодня утренние туманы и холодные росы напоминают о скорой зиме. Именно в это время садоводам стоит подумать о защите деревьев от парши — одной из самых распространённых и коварных болезней яблонь. Если упустить момент, весной можно остаться без урожая: парша поражает листья и плоды, делает яблоки некрасивыми и непригодными для хранения.

Почему осенняя обработка важна именно в Томской области

Климат здесь отличается высокой влажностью и затяжной осенью. Частые дожди и прохладные ночи создают идеальные условия для грибка. Споры парши зимуют на опавшей листве и коре, а весной активизируются с новой силой. Поэтому профилактика должна проводиться именно осенью, пока деревья не ушли в глубокий покой.

"В Томске осень — решающий этап в борьбе с паршой. Пропустишь обработку — весной болезнь вернётся", — сказал садовод-любитель Сергей Кузнецов.

Сравнение популярных средств