Яблоня выглядит здоровой, но грибок уже внутри — вот осенний приём, который спасает урожай

Пятнистые яблоки, преждевременно осыпавшиеся листья и серые отметины на плодах — явные признаки того, что яблоню поразила парша. Многие садоводы пытаются бороться с ней весной, когда болезнь уже проявилась, но самый эффективный момент наступает осенью. Именно тогда можно лишить грибок условий для зимовки и полностью прервать его цикл. Разберём, как правильно провести осенние работы, чтобы весной яблони были здоровыми и без следов инфекции.

Что такое парша и почему она возвращается

Возбудитель парши — грибок Venturia inaequalis. Он не живёт в почве или древесине, а зимует в опавших листьях и поражённых плодах. Когда весной становится теплее и идут первые дожди, споры "просыпаются" и заражают молодые листья. Поэтому главная задача осенью — убрать и уничтожить весь растительный мусор, где грибок переживает зиму.

Этап 1. Уборка и уничтожение заражённой органики

Этот этап — основа профилактики. Если всё сделать правильно, риск заражения в следующем сезоне снижается почти до нуля.

Сбор остатков. После листопада нужно тщательно собрать под яблонями и грушами всю листву, сухие и гнилые яблоки, включая те, что остались висеть на ветках. Даже несколько забытых плодов могут стать рассадником инфекции. Уничтожение. Нельзя закладывать заражённые листья и плоды в обычный компост — в нём температура слишком низкая, чтобы споры погибли. Лучшее решение — сжечь собранное, закопать его на глубину не менее полуметра за пределами участка или сложить в отдельный контейнер для "долгого" компоста, предварительно пролив мочевиной и выдерживая два-три года. Проверка территории. Осмотрите не только приствольный круг, но и соседние грядки, куда могла долететь листва. Споры легко переносятся ветром.

Такой подход уничтожает основную массу зимующих спор. Весной им просто неоткуда будет появиться.

Этап 2. Искореняющая обработка сада

Даже если уборка проведена идеально, часть спор может остаться в трещинах коры или в верхнем слое почвы. Чтобы "добить" инфекцию, проводят осеннюю обработку деревьев и почвы.

Мочевина (карбамид). Разведите 500-700 граммов препарата в 10 литрах воды. Опрыскайте этим раствором дерево целиком — ствол, крупные ветви и землю под кроной. Азот в высокой концентрации разрушает грибницу, а весной станет отличной подкормкой. Медный купорос. Возьмите 300-500 граммов вещества на 10 литров тёплой воды. Опрыскайте дерево и приствольный круг. Медь действует как мощный фунгицид, уничтожая споры. Бордоская смесь. Готовят 3%-ный раствор из 300 граммов медного купороса и 400 граммов извести на 10 литров воды. Это классическое средство, которое даёт долговременный эффект и подходит для любых плодовых культур.

Проводить обработку лучше после полного опадания листвы, но до наступления сильных морозов. Дерево должно быть в состоянии покоя, а погода — сухой и безветренной.

Пошаговый план действий

Дождитесь окончания листопада. Уберите все листья и плоды из-под деревьев. Проведите санитарную обрезку сухих и больных ветвей. Замажьте срезы садовым варом. Опрыскайте дерево и почву выбранным составом. Через неделю внесите калийно-фосфорное удобрение для подготовки к зиме.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: опавшие листья отправлены в компост.

Последствие: весной грибок "просыпается" и снова заражает листву.

Альтернатива: листья сжечь или закопать глубоко за участком.

Ошибка: обработка по зелёным листьям.

Последствие: ожоги и стресс у дерева.

Альтернатива: проводить опрыскивание только после листопада.

Ошибка: слабый раствор.

Последствие: грибок выживает и возвращается.

Альтернатива: соблюдать точные пропорции и обрабатывать все ветви и землю.

А что если не успели осенью?

Если осенняя уборка не проведена, весной придётся действовать активно. Сразу после таяния снега обработайте деревья 3%-ным бордоским раствором или другими медьсодержащими фунгицидами. Это поможет снизить активность грибка, но полностью проблему решит только осенняя профилактика.

Плюсы и минусы популярных средств