Парша не щадит даже сильные деревья: как спасти сад от катастрофы в Калужской области
Калужская область - регион с мягким климатом и обильными осадками, особенно в июле. Такая погода благоприятна для развития грибковых болезней плодовых деревьев, и в первую очередь — парши яблони. Поэтому именно нашим садоводам стоит особенно внимательно относиться к профилактике и защите деревьев.
Почему парша опасна
Возбудитель парши зимует в опавших листьях. Весной споры легко заражают молодой лист, а при влажной погоде болезнь быстро распространяется по саду. В итоге плоды покрываются тёмными пятнами, снижается урожайность и лёжкость яблок. Для Калужской области, где дожди часто приходятся на период активного роста плодов, риск заражения выше среднего.
Сезонный план защиты сада
Осень: готовим сад к зиме
- Уборка листвы и падалицы. Это главный источник инфекции. Опавшие листья лучше сжечь или компостировать отдельно.
- Обработка бордоской смесью (3%). Поздней осенью, по оголённой кроне, проводится искореняющее опрыскивание.
- Мочевина по листве. Концентрированный раствор помогает ускорить разложение листьев и подавить споры, но применять средство нужно строго по инструкции.
Весна: старт профилактики
- В конце марта — начале апреля, до распускания почек, проводят опрыскивание деревьев бордоской смесью.
- В фазе "зелёного конуса" переходят на менее концентрированные препараты и готовятся к чередованию системных и контактных фунгицидов.
Лето: усиленный контроль
- В период от бутонизации до завязывания плодов используют системные препараты (например, на основе дифеноконазола).
- После цветения — контактные средства (дитианон, каптан), которые образуют защитную плёнку на листьях и плодах.
- При дождливой погоде обработки повторяют каждые 7-10 дней. Для снижения химической нагрузки можно чередовать с биопрепаратами на основе Bacillus subtilis.
Важные нюансы
- Соблюдайте сроки ожидания. Между последним опрыскиванием и сбором урожая должно пройти время, указанное на этикетке препарата.
- Не обрабатывайте во время цветения. Это может навредить пчёлам и снизить завязываемость плодов.
- Регулярно проводите обрезку. В Калужской области из-за частых дождей загущённые кроны страдают сильнее — вентиляция помогает сдержать болезнь.
Локальные рекомендации для Калужской области
Особенность нашего региона — пик осадков в июле. К этому времени деревья должны быть максимально защищены, поэтому последние системные обработки проводят в конце июня, а далее поддерживают защиту контактными средствами. Это помогает встретить влажный июль без массового поражения сада.
Какие сорта выбрать
Для закладки новых садов стоит обратить внимание на отечественные сорта, устойчивые к парше. Например, "Имрус' и "Орлинка' - селекции ВНИИСПК, хорошо зарекомендовавшие себя в Центральной России. Они позволяют сократить количество обработок и получать качественный урожай даже в условиях нестабильной погоды.
