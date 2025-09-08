Парша не щадит даже сильные деревья: как спасти сад от катастрофы в Калужской области

Калужская область - регион с мягким климатом и обильными осадками, особенно в июле. Такая погода благоприятна для развития грибковых болезней плодовых деревьев, и в первую очередь — парши яблони. Поэтому именно нашим садоводам стоит особенно внимательно относиться к профилактике и защите деревьев.

Почему парша опасна

Возбудитель парши зимует в опавших листьях. Весной споры легко заражают молодой лист, а при влажной погоде болезнь быстро распространяется по саду. В итоге плоды покрываются тёмными пятнами, снижается урожайность и лёжкость яблок. Для Калужской области, где дожди часто приходятся на период активного роста плодов, риск заражения выше среднего.

Сезонный план защиты сада

Осень: готовим сад к зиме

Уборка листвы и падалицы. Это главный источник инфекции. Опавшие листья лучше сжечь или компостировать отдельно.

Обработка бордоской смесью (3%). Поздней осенью, по оголённой кроне, проводится искореняющее опрыскивание.

Мочевина по листве. Концентрированный раствор помогает ускорить разложение листьев и подавить споры, но применять средство нужно строго по инструкции.

Весна: старт профилактики

В конце марта — начале апреля, до распускания почек, проводят опрыскивание деревьев бордоской смесью.

В фазе "зелёного конуса" переходят на менее концентрированные препараты и готовятся к чередованию системных и контактных фунгицидов.

Лето: усиленный контроль

В период от бутонизации до завязывания плодов используют системные препараты (например, на основе дифеноконазола).

После цветения — контактные средства (дитианон, каптан), которые образуют защитную плёнку на листьях и плодах.

При дождливой погоде обработки повторяют каждые 7-10 дней. Для снижения химической нагрузки можно чередовать с биопрепаратами на основе Bacillus subtilis.

Важные нюансы

Соблюдайте сроки ожидания. Между последним опрыскиванием и сбором урожая должно пройти время, указанное на этикетке препарата.

Не обрабатывайте во время цветения. Это может навредить пчёлам и снизить завязываемость плодов.

Регулярно проводите обрезку. В Калужской области из-за частых дождей загущённые кроны страдают сильнее — вентиляция помогает сдержать болезнь.

Локальные рекомендации для Калужской области

Особенность нашего региона — пик осадков в июле. К этому времени деревья должны быть максимально защищены, поэтому последние системные обработки проводят в конце июня, а далее поддерживают защиту контактными средствами. Это помогает встретить влажный июль без массового поражения сада.

Какие сорта выбрать

Для закладки новых садов стоит обратить внимание на отечественные сорта, устойчивые к парше. Например, "Имрус' и "Орлинка' - селекции ВНИИСПК, хорошо зарекомендовавшие себя в Центральной России. Они позволяют сократить количество обработок и получать качественный урожай даже в условиях нестабильной погоды.