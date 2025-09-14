Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 14:42

Осень решает судьбу сада — промах стоит всего урожая яблок: как побороть паршу

Осенняя обработка яблонь бордоской смесью снижает риск парши

Осенняя обработка яблонь — это не косметическая мера, а стратегический шаг, который помогает садоводу избавиться от зимующих спор грибков и сохранить деревья здоровыми. Парша — одна из самых распространённых и опасных болезней яблонь, которая не только портит внешний вид плодов, но и ослабляет дерево, снижая его устойчивость к морозам. Именно поэтому осенью важно разорвать цикл развития инфекции и провести комплекс мер, направленных на защиту сада.

Почему важно действовать именно осенью

Грибок, вызывающий паршу, зимует в коре молодых побегов и в опавшей листве. Весной он пробуждается раньше дерева и сразу начинает поражать свежие листья. Если не вмешаться вовремя, бороться с болезнью в период вегетации будет гораздо сложнее. Осенью у садовода есть уникальная возможность уничтожить возбудителя до того, как он уйдёт в спячку.

Первая волна защиты: фунгициды по листве

Период начала листопада — идеальный момент для обработки. В это время грибница ещё активна и уязвима, а листья частично остаются на дереве. Используются препараты, обладающие лечебным и защитным эффектом, способные проникнуть внутрь тканей.

  • Бордоская смесь (3%) — классический вариант. На 10 литров воды берут 300 г медного купороса и 400 г извести. Получившийся голубой раствор должен быть нейтральным по реакции, иначе возможны ожоги. Проверяют качество просто: если гвоздь не покрывается красноватым налётом меди, раствор приготовлен верно.
  • Скор — системный фунгицид, который проникает внутрь растения и работает изнутри. Для обработки используют 2 мл на 10 литров воды. Препарат эффективен даже при низких температурах, что особенно ценно в непредсказуемую осень.
  • Раек — аналог Скора, но с более длительным защитным действием. Для опрыскивания достаточно 1,5 мл на 10 литров воды. Он создаёт устойчивый барьер для зимующих спор.

Вторая волна: работа по голым ветвям

Когда листья полностью опадут, можно переходить к более сильным растворам. Это финальный этап, который закрепляет результат и позволяет очистить кору от возбудителей.

  • Бордоская смесь (5%) — более концентрированный состав, где на 10 литров воды берут 500 г купороса и до 700 г извести. Раствором обрабатывают настолько обильно, чтобы он стекал по ветвям и проникал в мельчайшие трещины.
  • Железный купорос (5%) — альтернатива бордоской смеси. Он не только уничтожает споры, но и обогащает дерево микроэлементами. Кроме того, препарат помогает избавиться от мхов и лишайников. Важно: опрыскивание проводят только после полного опадания листвы, иначе ожогов не избежать.

Листья: главная ловушка для инфекции

Особое внимание стоит уделить опавшей листве. Именно там сохраняется значительная часть спор. Ошибкой будет использовать листья как мульчу или закапывать их в землю. В компост их тоже класть нельзя — в куче они сохранят жизнеспособность. Оптимальное решение одно — сжигание. Зола, оставшаяся после костра, может стать ценным удобрением, ведь в ней много калия, а грибков уже нет.

Приствольный круг — последний штрих

После уборки листвы полезно слегка разрыхлить землю у ствола. Это нарушит зимовку вредителей и возбудителей. Для закрепления эффекта почву проливают раствором бордоской смеси или железного купороса в концентрации 1-2%. Такая мера очистит землю и снизит риск весенних заражений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Оставить листья под деревом → грибок успешно перезимует → собрать и сжечь.

  2. Закапывать заражённую листву в почву → сохранение инфекции в грунте → утилизация с последующим внесением золы.

  3. Пропустить осеннюю обработку → массовое поражение весной → опрыскивание фунгицидами в два этапа.

А что если пропустить обработку?

В этом случае весной дерево начнёт вегетацию уже ослабленным, а споры парши ударят по молодой листве. Садоводу придётся всё лето тратить время на многократные обработки, и даже это не всегда спасает урожай. Осенняя профилактика экономит силы и деньги.

Исторический контекст

Бордоская смесь известна с XIX века. Её случайно открыли виноградари во Франции, когда пытались защитить лозы от вредителей. Эффект оказался настолько впечатляющим, что препарат до сих пор остаётся одним из самых востребованных фунгицидов в садоводстве. Железный купорос применяют не меньше века — он помогает не только в защите, но и в восстановлении деревьев.

Интересные факты

  1. Бордоская смесь считается первым химическим фунгицидом в истории.

  2. Железный купорос одновременно работает как удобрение и как средство защиты.

  3. Зола после сжигания листвы — полноценный источник калия, который улучшает качество яблок.

