Яблоко с гнилью на ветке
Яблоко с гнилью на ветке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:24

Август превращается в кошмар для садоводов: яблоки поражает невидимый гриб

Летняя обрезка яблонь снижает риск монилиоза за счёт лучшего проветривания кроны

Каждый садовод знает: самая обидная потеря урожая случается не из-за града или вредителей, а тогда, когда уже зрелые и красивые яблоки начинают гнить прямо на дереве или во время хранения. Главный виновник этой беды — гриб Monilia fructigena, вызывающий монилиоз. Болезнь стремительно распространяется, особенно в условиях повышенной влажности и перепадов температур, и способна за считанные недели испортить большую часть плодов.

Как развивается болезнь

Заражение происходит через повреждения кожуры — трещины, укусы насекомых или механические дефекты. Влага ускоряет процесс, и небольшие бурые пятна на яблоках превращаются в обширные очаги гнили. Со временем плоды становятся мягкими и водянистыми, а на поверхности появляются характерные концентрические круги с белыми спорами. Такие яблоки не только непригодны к употреблению, но и становятся источником инфекции для здоровых соседних плодов.

Гриб зимует в так называемых "мумиях" — засохших яблоках, оставшихся на ветках или на земле. Весной споры снова активизируются и заражают урожай нового сезона. Поэтому крайне важно убирать все повреждённые плоды и выносить их за пределы сада.

Роль летней обрезки и ухода

Сильнее всего монилиоз развивается внутри густых крон, где мало воздуха и света. Летняя обрезка помогает улучшить проветривание и снизить риск заболевания. Кроме того, избыточное внесение азотных удобрений делает ткани более рыхлыми и восприимчивыми к инфекции, поэтому с азотом в саду стоит быть осторожнее.

Особенно неприятно для садоводов, когда гриб поражает крупные плоды — именно те, что пользуются спросом на рынке. Оптимальная температура для развития болезни — около +20 °C, а это значит, что август и начало осени — самые опасные месяцы.

Медные препараты и народные средства

Чтобы остановить развитие инфекции, осенью и ранней весной до распускания почек проводят обработки препаратами на основе меди, чаще всего гидроксида меди. Он более устойчив к смыванию дождём и обеспечивает надёжную защиту на ранних стадиях.

Если погода в сезон не позволяет регулярно применять фунгициды, за 20 дней до сбора урожая можно использовать мягкие средства: раствор соды, настои чеснока, лука, острого перца или корицы. Хорошо работают и препараты на основе водорослей, особенно содержащие йод.

Почему проблема будет только расти

Специалисты предупреждают: в ближайшие годы бороться с монилиозом станет сложнее, так как количество разрешённых средств защиты растений сокращается. Это делает особенно важным профилактический уход, своевременное удаление больных плодов и применение биологических методов.

Три интересных факта о яблоках и их болезнях

  • В Европе монилиоз впервые описали ещё в XIX веке, и с тех пор он остаётся одной из главных проблем яблоневых садов.
  • Засохшие заражённые плоды могут хранить споры до двух лет, заражая деревья даже после долгих зим.
  • В традиционных садах прошлого яблоки часто хранили в ямах, пересыпая их песком — это снижало риск гнили, так как песок поглощал влагу и препятствовал развитию грибка.

Гниение яблок — не просто косметический дефект, а серьёзная угроза для всего урожая. Борьба с монилиозом требует комплексного подхода: от летней обрезки и уборки падалицы до применения медных препаратов и натуральных средств. Только системная профилактика позволит сохранить плоды крупными, сладкими и безопасными для хранения.

