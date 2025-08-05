Как превратить 5 яблок в шедевр за 30 минут? Секрет идеального бисквита

Задумывались ли вы, как быстро приготовить что-то вкусное для чаепития? Бисквитный рулет с яблоками — это идеальный вариант! Он не только прост в приготовлении, но и обладает невероятным ароматом и вкусом. А если хотите, можете добавить изюм или другие сухофрукты, чтобы сделать его еще более интересным. Нежный бисквит прекрасно сочетается с кислинкой яблок, создавая гармонию вкусов.

Ингредиенты

Яйца — 4 шт.

Сахар — 130 г

Пшеничная мука — 120 г

Сода — 0.3 ч. л.

Ваниль — по вкусу

Яблоки — 5 шт.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Сначала подготовьте все необходимые продукты. Просейте муку через сито, чтобы она насытилась кислородом — это сделает тесто более воздушным. Выбирайте крупные яблоки с кисло-сладким вкусом для начинки.

Помойте и очистите яблоки от кожуры, затем натрите их на крупной терке. Если образуется сок, слейте его. Сбрызните тертые яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Добавьте немного сахара в зависимости от кислоты яблок и тщательно перемешайте.

В отдельной миске взбейте яйца с сахаром. Начните на небольшой скорости, чтобы сахар растворился, затем увеличьте скорость до максимума. Застелите противень (30*40 см) пергаментом, при необходимости смажьте его растительным маслом. Равномерно распределите тертые яблоки по поверхности.

Когда яйца станут пышными и светлыми, добавьте соду, ванилин и просеянную муку. Аккуратно перемешайте тесто венчиком. Равномерно распределите тесто по яблокам. Поставьте противень в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут. Следите за состоянием теста: оно должно увеличиться в объеме и приобрести золотистый цвет.

Достаньте противень из духовки и аккуратно переверните его на другой лист пергамента, чтобы яблоки оказались сверху. Скрутите рулет, завернув яблочную начинку внутрь. Оберните рулет в пергамент и накройте полотенцем, чтобы он не высыхал. После остывания обрежьте рулет с двух сторон и подавайте к столу.