Ветряная электростанция в Вюрстер-Нордсекюсте в Германии
Ветряная электростанция в Вюрстер-Нордсекюсте в Германии
© commons.wikimedia.org by Spielvogel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:17

Apple больше не зависит от нефти: как iPhone стал работать на ветре

Apple усилила экологическую стратегию, закупив 650 МВт чистой энергии

Компания Apple продолжает усиливать своё лидерство в сфере экологически ответственного бизнеса, подписав новые контракты на поставку 650 мегаватт возобновляемой энергии в Европе. Эти соглашения охватывают проекты ветряной и солнечной энергетики, уже введённые в эксплуатацию или находящиеся на финальной стадии строительства. Благодаря им корпорация сможет компенсировать значительную часть потребления электроэнергии своими клиентами — от Mac Pro до Apple Watch, что составляет почти треть её общего углеродного следа.

Европейский курс на чистую энергию

Несмотря на то что Европа традиционно не считается регионом с высокой солнечной активностью, Apple инвестирует именно в этот сектор. В рамках новых соглашений компания закупает:

  • 110 мегаватт солнечной энергии в Греции и Латвии;

  • 131 мегаватт — в Испании;

  • 40 мегаватт — в Польше;

  • а также 99 мегаватт ветровой энергии в Румынии.

Дополнительно Apple получает часть электроэнергии из 129-мегаваттного смешанного портфеля солнечно-ветряных электростанций в Италии.

"Возобновляемая энергия — это не просто инвестиция в экологию, это инвестиция в будущее технологий", — подчеркнули в пресс-службе Apple.

По словам экспертов отрасли, такие шаги позволяют не только снизить выбросы, но и защититься от волатильности цен на традиционные энергоносители.

Китай — в фокусе устойчивого развития

Помимо Европы, Apple объявила о намерении вложить 150 миллионов долларов в китайские программы поддержки поставщиков, переходящих на зелёные источники. Сегодня более 90% производственных мощностей компании в Китае уже питаются от возобновляемой энергии — результат многолетней стратегии по снижению углеродного следа и зависимости от ископаемого топлива.

Эти меры превращают Apple не просто в потребителя, а в одного из крупнейших корпоративных инвесторов в устойчивую энергетику.

Сравнение: технологические гиганты и зелёная энергия

Компания Новые мощности в 2025 году Основной фокус Особенность подхода
Apple 650 МВт (ветер и солнце) Европа и Азия Поддержка клиентов и поставщиков
Meta +2 ГВт солнечной энергии США Массовые корпоративные закупки
Microsoft +1,5 ГВт солнечных станций Глобально Интеграция с дата-центрами и ИИ
Google >3 ГВт суммарно Европа, США Балансировка сетей и собственные батарейные кластеры

Как Apple выстраивает энергетическую стратегию: шаг за шагом

  1. Долгосрочные контракты (PPA). Компания заключает соглашения с энергетическими операторами, гарантируя стабильный спрос и финансирование.

  2. Региональное распределение. Источники энергии подбираются ближе к объектам Apple и её пользователям.

  3. Инвестиции в хранение. Apple развивает сеть аккумуляторных систем, позволяющих использовать излишки энергии в ночные часы.

  4. Экосистема поставщиков. Поддержка партнёров по переходу на "зелёные" мощности снижает общий углеродный след цепочки поставок.

  5. Прозрачная отчётность. Отчёты о выбросах публикуются ежегодно и доступны на региональных сайтах компании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Полагаться исключительно на компенсацию выбросов, а не на реальные источники энергии.
Последствие: Низкий эффект для окружающей среды и репутационные риски.
Альтернатива: Прямые закупки "чистой" энергии и инвестиции в физические объекты.

Ошибка: Сосредоточиться на США и игнорировать региональные рынки.
Последствие: Потеря контроля над углеродным следом поставщиков.
Альтернатива: Расширение проектов в Европе и Азии, как делает Apple.

А что если "зелёная" энергия станет новой нормой?

Если тенденция сохранится, уже к 2030 году ведущие IT-компании смогут полностью перейти на возобновляемые источники. Это не только снизит их климатическое воздействие, но и создаст устойчивый рынок дешёвой энергии, доступной для бизнеса и домохозяйств.

В то же время повышение доли солнечных и ветровых мощностей потребует масштабного внедрения систем хранения, балансировки и интеллектуального управления — технологий, в которых Apple и Microsoft уже активно участвуют.

Плюсы и минусы энергоперехода

Плюсы Минусы
Снижение выбросов CO₂ и энергетической зависимости Необходимость масштабных инвестиций
Устойчивость к колебаниям цен на газ и нефть Ограниченная эффективность в северных странах
Создание рабочих мест в секторе "чистой" энергетики Потребность в развитии сетевой инфраструктуры

FAQ

Почему Apple делает ставку на Европу?
— Регион активно развивает программы поддержки зелёной энергетики, что делает его привлекательным для корпоративных инвестиций.

Как быстро строятся солнечные электростанции?
— В среднем строительство занимает около 18 месяцев, причём проекты можно запускать поэтапно.

Использует ли Apple собственные аккумуляторные технологии?
— Да, компания тестирует сетевые батареи, обеспечивающие круглосуточное снабжение дата-центров и офисов.

Мифы и правда

Миф: Европа не подходит для солнечных электростанций.
Правда: Современные панели эффективно работают даже в облачном климате, а Южная Европа имеет потенциал до 2000 солнечных часов в год.

Миф: Возобновляемая энергия дороже угля и газа.
Правда: По данным Международного энергетического агентства, солнечная и ветровая генерация сегодня — самые дешёвые источники новой электроэнергии.

Миф: Зелёные проекты тормозят бизнес.
Правда: Напротив, они позволяют компаниям экономить, избегать штрафов за выбросы и улучшать имидж у потребителей.

Исторический контекст

Apple начала свой "зелёный курс" в начале 2010-х, когда впервые установила солнечные панели на кампусе в Купертино. В 2018 году компания перешла на 100% возобновляемую энергию для всех собственных объектов. Сегодня её стратегия выходит далеко за пределы США — от солнечных парков в Европе до ветровых ферм в Китае.

3 интересных факта

  1. В 2025 году Apple компенсировала более 2,4 млн тонн выбросов CO₂ благодаря закупкам зелёной энергии.

  2. Компания использует технологию "чистой зарядки" - устройства Apple автоматически переходят на зелёные источники при подключении к сети.

  3. В ряде стран Apple строит энергохабы, где избыточная энергия передаётся обратно в национальные сети.

