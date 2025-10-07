Привет, Siri. Прощай, приватность? Apple расследуют за сбор личных данных

Французская прокуратура начала официальное расследование в отношении голосового помощника Siri от корпорации Apple. Поводом стала жалоба, в которой компанию обвиняют в нарушении закона о защите персональных данных. Источником послужило сообщение агентства Reuters, ссылающееся на парижскую прокуратуру.

Кто подал жалобу и почему

Инициатором обращения стал независимый исследователь Тома Ле Боник (Thomas Le Bonniec), ранее уже высказывавшийся против практики прослушивания голосовых команд пользователей. На этот раз он действовал от имени французской правозащитной организации "Лига прав человека" (Ligue des Droits de l'Homme, LDH). В своей жалобе LDH утверждает, что Apple собирала, записывала и анализировала разговоры пользователей Siri без их явного согласия.

"Начало уголовного расследования посылает четкий сигнал: фундаментальные права имеют значение, и существуют организации и люди, полные решимости их отстаивать", — заявил исследователь Тома Ле Боник.

Сейчас расследованием занимается специализированное подразделение парижской полиции, занимающееся делами о киберпреступлениях. Конкретные детали дела пока не разглашаются, но эксперты отмечают, что речь может идти о нарушениях европейского законодательства в сфере защиты персональных данных — в первую очередь, Общего регламента по защите данных (GDPR).

Что известно о Siri и сборе данных

Siri — один из первых и самых известных голосовых помощников в мире. Она используется в iPhone, iPad, Mac, HomePod и других устройствах Apple. Чтобы отвечать на запросы пользователей, система анализирует голосовые команды, распознаёт речь и обращается к интернету за ответами.

Apple неоднократно заявляла, что её политика конфиденциальности строже, чем у конкурентов. Однако расследование показывает, что даже компании с репутацией "прозрачных" не застрахованы от претензий.

Сравнение: как Apple и конкуренты работают с голосовыми данными

Компания Что хранит Можно ли удалить записи Где обрабатываются данные Apple (Siri) Анонимизированные отрывки голосовых запросов Да, через настройки iPhone В основном на серверах Apple в Европе и США Google (Assistant) Записи команд, история поиска, местоположение Да, через аккаунт Google На серверах Google по всему миру Amazon (Alexa) Голосовые команды и данные "умного дома" Частично, через приложение Alexa На серверах Amazon Web Services Samsung (Bixby) Голосовые команды и рекомендации Да, вручную В облаке Samsung

Такое сравнение показывает, что практика хранения и анализа голосовых данных есть у всех крупных компаний, но разница в степени анонимизации и сроках хранения.

Как Apple изменила правила

После громкого скандала в 2019 году, когда выяснилось, что подрядчики Apple прослушивали аудиозаписи команд пользователей для улучшения качества распознавания речи, компания изменила подход. Теперь она требует согласия пользователя на участие в "программе улучшения Siri", а аудиофайлы анализируются только в анонимизированной форме.

В начале 2025 года Apple снова обновила правила конфиденциальности: пользователи получили возможность удалять историю запросов Siri вручную.

Apple сообщила, что разговоры с Siri "никогда не передаются маркетологам и не продаются рекламодателям", — отмечается в официальном заявлении компании, опубликованном на сайте в январе.

Как защитить свои данные: пошаговая инструкция

Откройте Настройки → Siri и Поиск. Отключите опцию "Слушать "Привет, Siri”", если не используете её. Перейдите в раздел Аналитика и улучшения и снимите галочку "Делиться аудио с Apple". Очистите историю запросов через пункт "Удалить историю Siri и диктовки". Проверьте доступ Siri к микрофону в настройках конфиденциальности.

Эти простые шаги помогут минимизировать риск утечки голосовых данных и сделать использование устройств Apple более безопасным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Оставить включённой функцию постоянного прослушивания.

Последствие: Siri может активироваться без запроса, записав фрагменты разговора.

Альтернатива: Использовать активацию кнопкой на устройстве.

Ошибка: Не отключать историю голосовых запросов.

Последствие: Накапливаются данные, которые могут быть проанализированы системой.

Альтернатива: Регулярно очищать историю через настройки.

Ошибка: Игнорировать уведомления об обновлениях iOS.

Последствие: Старые версии могут иметь уязвимости.

Альтернатива: Устанавливать обновления безопасности сразу после выхода.

А что если Siri всё-таки слушает?

Даже если Apple утверждает, что данные анонимны, пользователи остаются настороженными. Технологии машинного обучения требуют огромных массивов голосовых данных, и полностью исключить возможность ошибок невозможно. Поэтому важно понимать, что защита личной информации — это не только обязанность компаний, но и ответственность пользователя.

Плюсы и минусы голосовых помощников

Плюсы Минусы Удобно управлять устройствами без рук Возможность случайного включения микрофона Экономия времени при поиске информации Риск сбора личных данных Доступность для людей с ограниченными возможностями Сложность полного контроля над историей запросов Улучшение экосистемы "умного дома" Зависимость от стабильного интернета

FAQ

Как узнать, записывает ли Siri мои разговоры?

В настройках Apple нет прямого индикатора записи, но можно отключить функции, связанные с улучшением качества речи, чтобы ограничить передачу аудио.

Можно ли полностью удалить все данные Siri?

Да. В разделе "Конфиденциальность и безопасность" выберите пункт удаления истории Siri и диктовок.

Что делать, если я подозреваю нарушение конфиденциальности?

Можно обратиться с жалобой в местный орган защиты данных — например, во французскую CNIL или в Роскомнадзор.

Мифы и правда

Миф: Siri передаёт мои разговоры рекламодателям.

Правда: Apple утверждает, что не продаёт и не передаёт эти данные третьим лицам.

Миф: Голосовые помощники записывают всё подряд.

Правда: Запись активируется только после ключевой фразы или касания устройства.

Миф: Отключить Siri невозможно.

Правда: Функцию можно полностью деактивировать в настройках.

Три интересных факта о Siri

• Название Siri происходит от норвежского имени, означающего "победоносная красавица".

• Впервые Siri появилась как стороннее приложение в 2010 году, прежде чем Apple выкупила стартап.

• В 2023 году Siri начала использовать элементы искусственного интеллекта Apple Intelligence, адаптируя ответы под стиль речи пользователя.

Исторический контекст

• 2011: Siri дебютировала на iPhone 4S.

• 2019: Apple признала, что подрядчики слушали фрагменты голосовых команд.

• 2025: Французская прокуратура начала уголовное расследование по жалобе LDH.

Эта история показывает, что даже крупнейшие технологические компании вынуждены отвечать за действия своих алгоритмов. Мир цифровых помощников — это не только удобство, но и тонкий баланс между технологиями и правом на личную жизнь.