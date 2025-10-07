Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Смартфон
Смартфон
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:17

Привет, Siri. Прощай, приватность? Apple расследуют за сбор личных данных

Французская прокуратура начала расследование против Apple из-за Siri

Французская прокуратура начала официальное расследование в отношении голосового помощника Siri от корпорации Apple. Поводом стала жалоба, в которой компанию обвиняют в нарушении закона о защите персональных данных. Источником послужило сообщение агентства Reuters, ссылающееся на парижскую прокуратуру.

Кто подал жалобу и почему

Инициатором обращения стал независимый исследователь Тома Ле Боник (Thomas Le Bonniec), ранее уже высказывавшийся против практики прослушивания голосовых команд пользователей. На этот раз он действовал от имени французской правозащитной организации "Лига прав человека" (Ligue des Droits de l'Homme, LDH). В своей жалобе LDH утверждает, что Apple собирала, записывала и анализировала разговоры пользователей Siri без их явного согласия.

"Начало уголовного расследования посылает четкий сигнал: фундаментальные права имеют значение, и существуют организации и люди, полные решимости их отстаивать", — заявил исследователь Тома Ле Боник.

Сейчас расследованием занимается специализированное подразделение парижской полиции, занимающееся делами о киберпреступлениях. Конкретные детали дела пока не разглашаются, но эксперты отмечают, что речь может идти о нарушениях европейского законодательства в сфере защиты персональных данных — в первую очередь, Общего регламента по защите данных (GDPR).

Что известно о Siri и сборе данных

Siri — один из первых и самых известных голосовых помощников в мире. Она используется в iPhone, iPad, Mac, HomePod и других устройствах Apple. Чтобы отвечать на запросы пользователей, система анализирует голосовые команды, распознаёт речь и обращается к интернету за ответами.

Apple неоднократно заявляла, что её политика конфиденциальности строже, чем у конкурентов. Однако расследование показывает, что даже компании с репутацией "прозрачных" не застрахованы от претензий.

Сравнение: как Apple и конкуренты работают с голосовыми данными

Компания Что хранит Можно ли удалить записи Где обрабатываются данные
Apple (Siri) Анонимизированные отрывки голосовых запросов Да, через настройки iPhone В основном на серверах Apple в Европе и США
Google (Assistant) Записи команд, история поиска, местоположение Да, через аккаунт Google На серверах Google по всему миру
Amazon (Alexa) Голосовые команды и данные "умного дома" Частично, через приложение Alexa На серверах Amazon Web Services
Samsung (Bixby) Голосовые команды и рекомендации Да, вручную В облаке Samsung

Такое сравнение показывает, что практика хранения и анализа голосовых данных есть у всех крупных компаний, но разница в степени анонимизации и сроках хранения.

Как Apple изменила правила

После громкого скандала в 2019 году, когда выяснилось, что подрядчики Apple прослушивали аудиозаписи команд пользователей для улучшения качества распознавания речи, компания изменила подход. Теперь она требует согласия пользователя на участие в "программе улучшения Siri", а аудиофайлы анализируются только в анонимизированной форме.

В начале 2025 года Apple снова обновила правила конфиденциальности: пользователи получили возможность удалять историю запросов Siri вручную.

Apple сообщила, что разговоры с Siri "никогда не передаются маркетологам и не продаются рекламодателям", — отмечается в официальном заявлении компании, опубликованном на сайте в январе.

Как защитить свои данные: пошаговая инструкция

  1. Откройте Настройки → Siri и Поиск.

  2. Отключите опцию "Слушать "Привет, Siri”", если не используете её.

  3. Перейдите в раздел Аналитика и улучшения и снимите галочку "Делиться аудио с Apple".

  4. Очистите историю запросов через пункт "Удалить историю Siri и диктовки".

  5. Проверьте доступ Siri к микрофону в настройках конфиденциальности.

Эти простые шаги помогут минимизировать риск утечки голосовых данных и сделать использование устройств Apple более безопасным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Оставить включённой функцию постоянного прослушивания.
    Последствие: Siri может активироваться без запроса, записав фрагменты разговора.
    Альтернатива: Использовать активацию кнопкой на устройстве.

  • Ошибка: Не отключать историю голосовых запросов.
    Последствие: Накапливаются данные, которые могут быть проанализированы системой.
    Альтернатива: Регулярно очищать историю через настройки.

  • Ошибка: Игнорировать уведомления об обновлениях iOS.
    Последствие: Старые версии могут иметь уязвимости.
    Альтернатива: Устанавливать обновления безопасности сразу после выхода.

А что если Siri всё-таки слушает?

Даже если Apple утверждает, что данные анонимны, пользователи остаются настороженными. Технологии машинного обучения требуют огромных массивов голосовых данных, и полностью исключить возможность ошибок невозможно. Поэтому важно понимать, что защита личной информации — это не только обязанность компаний, но и ответственность пользователя.

Плюсы и минусы голосовых помощников

Плюсы Минусы
Удобно управлять устройствами без рук Возможность случайного включения микрофона
Экономия времени при поиске информации Риск сбора личных данных
Доступность для людей с ограниченными возможностями Сложность полного контроля над историей запросов
Улучшение экосистемы "умного дома" Зависимость от стабильного интернета

FAQ

Как узнать, записывает ли Siri мои разговоры?
В настройках Apple нет прямого индикатора записи, но можно отключить функции, связанные с улучшением качества речи, чтобы ограничить передачу аудио.

Можно ли полностью удалить все данные Siri?
Да. В разделе "Конфиденциальность и безопасность" выберите пункт удаления истории Siri и диктовок.

Что делать, если я подозреваю нарушение конфиденциальности?
Можно обратиться с жалобой в местный орган защиты данных — например, во французскую CNIL или в Роскомнадзор.

Мифы и правда

  • Миф: Siri передаёт мои разговоры рекламодателям.
    Правда: Apple утверждает, что не продаёт и не передаёт эти данные третьим лицам.

  • Миф: Голосовые помощники записывают всё подряд.
    Правда: Запись активируется только после ключевой фразы или касания устройства.

  • Миф: Отключить Siri невозможно.
    Правда: Функцию можно полностью деактивировать в настройках.

Три интересных факта о Siri

• Название Siri происходит от норвежского имени, означающего "победоносная красавица".
• Впервые Siri появилась как стороннее приложение в 2010 году, прежде чем Apple выкупила стартап.
• В 2023 году Siri начала использовать элементы искусственного интеллекта Apple Intelligence, адаптируя ответы под стиль речи пользователя.

Исторический контекст

2011: Siri дебютировала на iPhone 4S.
2019: Apple признала, что подрядчики слушали фрагменты голосовых команд.
2025: Французская прокуратура начала уголовное расследование по жалобе LDH.

Эта история показывает, что даже крупнейшие технологические компании вынуждены отвечать за действия своих алгоритмов. Мир цифровых помощников — это не только удобство, но и тонкий баланс между технологиями и правом на личную жизнь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пентагон одобрил смартфоны Google Pixel 9 для использования в федеральных структурах США сегодня в 14:41
Шпион, ставший охранником: как смартфон Google получил доступ к тайнам Пентагона

Пентагон признал смартфоны Google Pixel самыми защищёнными на рынке и допустил их к использованию в федеральных структурах. Почему именно эти устройства заслужили доверие — в материале.

Читать полностью » Bloomberg: Тим Кук готовится покинуть пост главы Apple, преемником может стать Джон Тернус сегодня в 13:18
Apple готовится к жизни после Кука: кто станет новым лицом самой дорогой компании мира

По данным Bloomberg, Apple готовится к смене руководства: Тим Кук может покинуть пост CEO уже в ближайшие месяцы. Кто сменит легендарного лидера и куда приведёт компанию новая эпоха Тернуса?

Читать полностью » OpenAI превратит Sora в платформу для монетизации пользовательского ИИ-контента сегодня в 12:16
Монетизация из воздуха: OpenAI превращает ИИ-видео в источник прибыли для всех

Сэм Альтман объявил, что OpenAI начнёт зарабатывать на пользовательских видео, созданных с помощью Sora. Как компания собирается защитить авторов и построить «YouTube для генеративного контента»?

Читать полностью » Джефф Безос назвал бум инвестиций в искусственный интеллект сегодня в 11:17
Пузырь, который должен лопнуть — чтобы осталась цивилизация: Безос объяснил, зачем нам ИИ-безумие

Джефф Безос считает, что ажиотаж вокруг ИИ — это «хороший пузырь». Почему миллиардер уверен, что такие волны инвестиций двигают прогресс и ведут человечество к жизни за пределами Земли?

Читать полностью » Google DeepMind представила CodeMender — ИИ-агента для автоматического исправления уязвимостей сегодня в 10:18
Пока ты спишь — ИИ патчит твой код: будущее кибербезопасности уже работает

Google DeepMind представила CodeMender — ИИ-агента, который самостоятельно находит и исправляет уязвимости в коде. Это шаг к эпохе самоисправляющегося программного обеспечения.

Читать полностью » Автономные хирургические системы провели первые операции без управления человеком сегодня в 9:11
Хирургия без скальпеля и без человека: как нейросети становятся новым медицинским авторитетом

В 2025 году роботы впервые начали проводить операции без участия рук хирурга. Как машины учатся чувствовать ошибку, а врачи становятся режиссёрами операций?

Читать полностью » OpenAI инвестирует миллиарды в GPU AMD MI450 для будущих моделей ChatGPT и Sora сегодня в 8:17
Мозг ИИ теперь питается от гигаваттов: зачем OpenAI переходит на чипы AMD

OpenAI и AMD заключили многомиллиардное соглашение на поставку 6 гигаватт GPU. Почему этот контракт называют «энергетическим» и как он может изменить расстановку сил на рынке ИИ?

Читать полностью » Израиль заключил контракт с американской PR-компанией для влияния на алгоритмы ИИ сегодня в 7:28
Битва за мозг машин началась: Израиль официально нанял PR для нейросетей

Израиль заключил контракт с PR-компанией Clock Tower X, которая будет создавать контент, влияющий на обучение ИИ. Почему это может стать началом эпохи «алгоритмической пропаганды»?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Доктор Мейбл Хо: большинство пожилых людей способны вернуть хорошее самочувствие за несколько лет
Еда
Свекла и морковь в борще: их природная сладость компенсирует необходимость добавления сахара
Культура и шоу-бизнес
В Казахстане начнутся съёмки новой части "Доспехов Бога" с Джеки Чаном
Спорт и фитнес
Как бодифлекс помогает в борьбе с лишним весом: мифы и реальность
Дом
Фосфорная кислота в Coca-Cola позволяет использовать напиток для удаления ржавчины и налёта
Красота и здоровье
Эксперт по долголетию Гарет Най: главная польза для здоровья — в ежедневных движениях, а не в спортзале
Туризм
На плато Путорана можно увидеть базальтовые стены высотой в сотни метров — природное чудо
Еда
Эксперт Марина Жукова рассказала, как определить испорченную домашнюю консервацию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet