Слишком технологично, чтобы быть просто тряпкой: у салфетки Apple появился новый список
Apple снова оказалась в центре внимания — и на этот раз не из-за смартфонов или компьютеров. Компания обновила список устройств, совместимых со своим необычным аксессуаром — фирменной полировочной салфеткой за $19 (около 1,5 тыс. рублей). Теперь в него добавлены и последние новинки: iPhone 17 и iPhone Air.
Ситуация вызвала волну шуток в соцсетях: пользователи подметили, что даже ткань у Apple "получает апгрейды" и требует отдельного списка поддержки, будто речь идет о высокотехнологичном гаджете.
Что изменилось в списке
После презентации iPhone 17 и iPhone Air 9 сентября на мероприятии Awe Dropping страница с описанием салфетки на сайте Apple содержала список совместимых устройств. Там были модели от iPhone 5 до iPhone 16 Pro Max, а также iPad, MacBook и Apple Watch.
Но новые смартфоны в перечень не вошли. Позже Apple обновила страницу, включив и актуальные устройства.
Почему возникла путаница
Фактической проблемы не было: ткань, разумеется, подходит для любых экранов и корпусов. Причиной стала задержка обновления информации на сайте. Но для пользователей этот казус стал поводом для иронии.
Мемы и комментарии в соцсетях варьировались от "ждём прошивку для салфетки" до "будет ли совместимость с iPhone 18".
Сравнение: салфетка Apple и аналоги
|Параметр
|Apple Polishing Cloth
|Обычная микрофибра
|Цена
|$19 (~1,5 тыс. руб.)
|от $2-5
|Совместимость
|Официальный список устройств
|Универсальная
|Доступность
|Только Apple Store
|Любые магазины электроники
|Имидж
|Фирменный аксессуар Apple
|Утилитарный товар
Советы шаг за шагом: как ухаживать за устройствами
-
Используйте мягкие салфетки из микрофибры — они не оставляют царапин.
-
Не применяйте абразивные или агрессивные чистящие средства.
-
Для стеклянных поверхностей слегка смочите ткань водой или спецсредством.
-
Храните салфетку в сухом месте, чтобы избежать разводов.
-
Если аксессуар сильно загрязнился — постирайте его вручную без порошков.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: протирать экран бумажными салфетками.
Последствие: мелкие царапины.
Альтернатива: ткань из микрофибры.
-
Ошибка: использовать спиртовые растворы на OLED-дисплеях.
Последствие: повреждение покрытия.
Альтернатива: специализированные жидкости для экранов.
-
Ошибка: чистить алюминиевый корпус абразивами.
Последствие: потеря блеска и царапины.
Альтернатива: мягкая ткань и минимальное давление.
А что если Apple сделает "умную" салфетку?
Фантазии пользователей на эту тему уже разошлись в соцсетях: шутят про версию с Bluetooth, встроенным датчиком чистоты или возможностью синхронизации с iPhone. Хотя на практике салфетка останется обычной тканью, внимание к аксессуару показывает, насколько тщательно Apple работает над имиджем даже мелких продуктов.
Плюсы и минусы фирменной салфетки
|Плюсы
|Минусы
|Официальный аксессуар Apple
|Завышенная цена
|Гарантированная безопасность для экранов
|Универсальные аналоги дешевле
|Имидж и "фирменность"
|Предмет шуток и мемов
|Долговечность
|Нет уникальной технологии
FAQ
Зачем нужен список совместимости для салфетки?
Фактически — ни зачем. Это элемент позиционирования Apple и часть фирменного маркетинга.
Можно ли использовать её для любых устройств?
Да, ткань подходит для любых экранов и корпусов.
Стоит ли покупать салфетку Apple?
Это скорее имиджевый аксессуар. Для практических целей подойдут и более дешевые аналоги.
Мифы и правда
-
Миф: салфетка Apple уникальна и имеет особое покрытие.
Правда: это качественная микрофибра, но без технологий "из будущего".
-
Миф: без фирменной салфетки нельзя ухаживать за iPhone.
Правда: обычные салфетки работают так же эффективно.
-
Миф: аксессуар рассчитан только на новые модели.
Правда: ткань подходит для любых устройств Apple и не только.
Интересные факты
• В 2021 году салфетка Apple впервые поступила в продажу и стала вирусным мемом.
• В первые недели аксессуар раскупили так быстро, что сроки доставки доходили до 12 недель.
• Аналогичные аксессуары других брендов стоят в 5-10 раз дешевле.
Исторический контекст
-
2007 год — Apple выпускает первый iPhone, к которому пользователи покупают сторонние салфетки.
-
2015 год — компания начинает продвигать фирменные аксессуары (чехлы, ремешки).
-
2021 год — презентация фирменной салфетки за $19.
-
2022 год — аксессуар становится мемом в соцсетях.
-
2025 год — обновление списка совместимых устройств после выхода iPhone 17 и iPhone Air.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru