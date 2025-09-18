Слишком технологично, чтобы быть просто тряпкой: у салфетки Apple появился новый список

Apple снова оказалась в центре внимания — и на этот раз не из-за смартфонов или компьютеров. Компания обновила список устройств, совместимых со своим необычным аксессуаром — фирменной полировочной салфеткой за $19 (около 1,5 тыс. рублей). Теперь в него добавлены и последние новинки: iPhone 17 и iPhone Air.

Ситуация вызвала волну шуток в соцсетях: пользователи подметили, что даже ткань у Apple "получает апгрейды" и требует отдельного списка поддержки, будто речь идет о высокотехнологичном гаджете.

Что изменилось в списке

После презентации iPhone 17 и iPhone Air 9 сентября на мероприятии Awe Dropping страница с описанием салфетки на сайте Apple содержала список совместимых устройств. Там были модели от iPhone 5 до iPhone 16 Pro Max, а также iPad, MacBook и Apple Watch.

Но новые смартфоны в перечень не вошли. Позже Apple обновила страницу, включив и актуальные устройства.

Почему возникла путаница

Фактической проблемы не было: ткань, разумеется, подходит для любых экранов и корпусов. Причиной стала задержка обновления информации на сайте. Но для пользователей этот казус стал поводом для иронии.

Мемы и комментарии в соцсетях варьировались от "ждём прошивку для салфетки" до "будет ли совместимость с iPhone 18".

Сравнение: салфетка Apple и аналоги

Параметр Apple Polishing Cloth Обычная микрофибра Цена $19 (~1,5 тыс. руб.) от $2-5 Совместимость Официальный список устройств Универсальная Доступность Только Apple Store Любые магазины электроники Имидж Фирменный аксессуар Apple Утилитарный товар

Советы шаг за шагом: как ухаживать за устройствами

Используйте мягкие салфетки из микрофибры — они не оставляют царапин. Не применяйте абразивные или агрессивные чистящие средства. Для стеклянных поверхностей слегка смочите ткань водой или спецсредством. Храните салфетку в сухом месте, чтобы избежать разводов. Если аксессуар сильно загрязнился — постирайте его вручную без порошков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: протирать экран бумажными салфетками.

Последствие: мелкие царапины.

Альтернатива: ткань из микрофибры.

Ошибка: использовать спиртовые растворы на OLED-дисплеях.

Последствие: повреждение покрытия.

Альтернатива: специализированные жидкости для экранов.

Ошибка: чистить алюминиевый корпус абразивами.

Последствие: потеря блеска и царапины.

Альтернатива: мягкая ткань и минимальное давление.

А что если Apple сделает "умную" салфетку?

Фантазии пользователей на эту тему уже разошлись в соцсетях: шутят про версию с Bluetooth, встроенным датчиком чистоты или возможностью синхронизации с iPhone. Хотя на практике салфетка останется обычной тканью, внимание к аксессуару показывает, насколько тщательно Apple работает над имиджем даже мелких продуктов.

Плюсы и минусы фирменной салфетки

Плюсы Минусы Официальный аксессуар Apple Завышенная цена Гарантированная безопасность для экранов Универсальные аналоги дешевле Имидж и "фирменность" Предмет шуток и мемов Долговечность Нет уникальной технологии

FAQ

Зачем нужен список совместимости для салфетки?

Фактически — ни зачем. Это элемент позиционирования Apple и часть фирменного маркетинга.

Можно ли использовать её для любых устройств?

Да, ткань подходит для любых экранов и корпусов.

Стоит ли покупать салфетку Apple?

Это скорее имиджевый аксессуар. Для практических целей подойдут и более дешевые аналоги.

Мифы и правда

Миф: салфетка Apple уникальна и имеет особое покрытие.

Правда: это качественная микрофибра, но без технологий "из будущего".

Миф: без фирменной салфетки нельзя ухаживать за iPhone.

Правда: обычные салфетки работают так же эффективно.

Миф: аксессуар рассчитан только на новые модели.

Правда: ткань подходит для любых устройств Apple и не только.

Интересные факты

• В 2021 году салфетка Apple впервые поступила в продажу и стала вирусным мемом.

• В первые недели аксессуар раскупили так быстро, что сроки доставки доходили до 12 недель.

• Аналогичные аксессуары других брендов стоят в 5-10 раз дешевле.

Исторический контекст