© flickr.com by Tinh tế Photo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:17

Слишком технологично, чтобы быть просто тряпкой: у салфетки Apple появился новый список

Apple обновила список совместимости для фирменной салфетки — добавлены iPhone 17 и iPhone Air

Apple снова оказалась в центре внимания — и на этот раз не из-за смартфонов или компьютеров. Компания обновила список устройств, совместимых со своим необычным аксессуаром — фирменной полировочной салфеткой за $19 (около 1,5 тыс. рублей). Теперь в него добавлены и последние новинки: iPhone 17 и iPhone Air.

Ситуация вызвала волну шуток в соцсетях: пользователи подметили, что даже ткань у Apple "получает апгрейды" и требует отдельного списка поддержки, будто речь идет о высокотехнологичном гаджете.

Что изменилось в списке

После презентации iPhone 17 и iPhone Air 9 сентября на мероприятии Awe Dropping страница с описанием салфетки на сайте Apple содержала список совместимых устройств. Там были модели от iPhone 5 до iPhone 16 Pro Max, а также iPad, MacBook и Apple Watch.

Но новые смартфоны в перечень не вошли. Позже Apple обновила страницу, включив и актуальные устройства.

Почему возникла путаница

Фактической проблемы не было: ткань, разумеется, подходит для любых экранов и корпусов. Причиной стала задержка обновления информации на сайте. Но для пользователей этот казус стал поводом для иронии.

Мемы и комментарии в соцсетях варьировались от "ждём прошивку для салфетки" до "будет ли совместимость с iPhone 18".

Сравнение: салфетка Apple и аналоги

Параметр Apple Polishing Cloth Обычная микрофибра
Цена $19 (~1,5 тыс. руб.) от $2-5
Совместимость Официальный список устройств Универсальная
Доступность Только Apple Store Любые магазины электроники
Имидж Фирменный аксессуар Apple Утилитарный товар

Советы шаг за шагом: как ухаживать за устройствами

  1. Используйте мягкие салфетки из микрофибры — они не оставляют царапин.

  2. Не применяйте абразивные или агрессивные чистящие средства.

  3. Для стеклянных поверхностей слегка смочите ткань водой или спецсредством.

  4. Храните салфетку в сухом месте, чтобы избежать разводов.

  5. Если аксессуар сильно загрязнился — постирайте его вручную без порошков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: протирать экран бумажными салфетками.
    Последствие: мелкие царапины.
    Альтернатива: ткань из микрофибры.

  • Ошибка: использовать спиртовые растворы на OLED-дисплеях.
    Последствие: повреждение покрытия.
    Альтернатива: специализированные жидкости для экранов.

  • Ошибка: чистить алюминиевый корпус абразивами.
    Последствие: потеря блеска и царапины.
    Альтернатива: мягкая ткань и минимальное давление.

А что если Apple сделает "умную" салфетку?

Фантазии пользователей на эту тему уже разошлись в соцсетях: шутят про версию с Bluetooth, встроенным датчиком чистоты или возможностью синхронизации с iPhone. Хотя на практике салфетка останется обычной тканью, внимание к аксессуару показывает, насколько тщательно Apple работает над имиджем даже мелких продуктов.

Плюсы и минусы фирменной салфетки

Плюсы Минусы
Официальный аксессуар Apple Завышенная цена
Гарантированная безопасность для экранов Универсальные аналоги дешевле
Имидж и "фирменность" Предмет шуток и мемов
Долговечность Нет уникальной технологии

FAQ

Зачем нужен список совместимости для салфетки?
Фактически — ни зачем. Это элемент позиционирования Apple и часть фирменного маркетинга.

Можно ли использовать её для любых устройств?
Да, ткань подходит для любых экранов и корпусов.

Стоит ли покупать салфетку Apple?
Это скорее имиджевый аксессуар. Для практических целей подойдут и более дешевые аналоги.

Мифы и правда

  • Миф: салфетка Apple уникальна и имеет особое покрытие.
    Правда: это качественная микрофибра, но без технологий "из будущего".

  • Миф: без фирменной салфетки нельзя ухаживать за iPhone.
    Правда: обычные салфетки работают так же эффективно.

  • Миф: аксессуар рассчитан только на новые модели.
    Правда: ткань подходит для любых устройств Apple и не только.

Интересные факты

• В 2021 году салфетка Apple впервые поступила в продажу и стала вирусным мемом.
• В первые недели аксессуар раскупили так быстро, что сроки доставки доходили до 12 недель.
• Аналогичные аксессуары других брендов стоят в 5-10 раз дешевле.

Исторический контекст

  1. 2007 год — Apple выпускает первый iPhone, к которому пользователи покупают сторонние салфетки.

  2. 2015 год — компания начинает продвигать фирменные аксессуары (чехлы, ремешки).

  3. 2021 год — презентация фирменной салфетки за $19.

  4. 2022 год — аксессуар становится мемом в соцсетях.

  5. 2025 год — обновление списка совместимых устройств после выхода iPhone 17 и iPhone Air.

