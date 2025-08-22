Забудьте про шарлотку: этот яблочный пирог готовится проще, а вкус — божественный
Торт с яблоками "как у мамы” — это тот самый домашний десерт, который пахнет детством, простотой и уютом. Нежный, влажный, ароматный — он остаётся вкусным несколько дней и идеально подходит для завтрака, полдника или семейного чаепития.
Ингредиенты (форма 22-24 см)
250 г муки;
3 яблока (ренет или голден);
3 яйца;
180 г сахара;
90 мл оливкового масла (или растительного без запаха);
120 мл молока;
цедра 1 лимона;
1 пакетик ванильного сахара;
1 ч. л. разрыхлителя;
сахарная пудра — для украшения.
Пошаговый рецепт
Подготовить яблоки. Два яблока очистить и нарезать тонкими дольками, сбрызнуть лимонным соком. Третье яблоко нарезать кубиками.
Сделать основу. Взбить яйца с сахаром до светлой пышной массы (3-4 минуты). Влить масло тонкой струйкой, затем молоко, лимонную цедру и ваниль.
Вмешать сухие ингредиенты. Просеять муку с разрыхлителем прямо в тесто, перемешать венчиком до однородности.
Добавить яблоки. Вмешать кубики яблок, аккуратно распределяя их в массе.
Выпекание. Форму смазать маслом и присыпать мукой (или застелить бумагой). Вылить тесто, сверху разложить яблочные дольки веером.
Выпекать в разогретой духовке при 180°C (статический режим) 50-55 минут.
Финальный штрих. Полностью остудить, присыпать сахарной пудрой.
Советы
Для более влажного пирога увеличьте количество яблок.
Идеальные сорта: ренет, голден, фуджи.
Можно добавить щепотку корицы для аромата.
Варианты
С орехами (грецкими или миндалём).
С изюмом, замоченным в роме или апельсиновом соке.
С ложками заварного крема, добавленными в тесто перед выпеканием.
На цельнозерновой муке для более "деревенского” вкуса.
В безлактозной версии — с растительным молоком.
Хранение
Под колпаком или в контейнере при комнатной температуре: 3-4 дня.
Летом — лучше в холодильнике (перед подачей согреть до комнатной температуры).
Можно заморозить нарезанным на порции — удобно доставать к чаю.
