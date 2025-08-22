Забудьте про шарлотку: этот яблочный пирог готовится проще, а вкус — божественный

Торт с яблоками "как у мамы” — это тот самый домашний десерт, который пахнет детством, простотой и уютом. Нежный, влажный, ароматный — он остаётся вкусным несколько дней и идеально подходит для завтрака, полдника или семейного чаепития.

Ингредиенты (форма 22-24 см)

250 г муки;

3 яблока (ренет или голден);

3 яйца;

180 г сахара;

90 мл оливкового масла (или растительного без запаха);

120 мл молока;

цедра 1 лимона;

1 пакетик ванильного сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

сахарная пудра — для украшения.

Пошаговый рецепт

Подготовить яблоки. Два яблока очистить и нарезать тонкими дольками, сбрызнуть лимонным соком. Третье яблоко нарезать кубиками. Сделать основу. Взбить яйца с сахаром до светлой пышной массы (3-4 минуты). Влить масло тонкой струйкой, затем молоко, лимонную цедру и ваниль. Вмешать сухие ингредиенты. Просеять муку с разрыхлителем прямо в тесто, перемешать венчиком до однородности. Добавить яблоки. Вмешать кубики яблок, аккуратно распределяя их в массе. Выпекание. Форму смазать маслом и присыпать мукой (или застелить бумагой). Вылить тесто, сверху разложить яблочные дольки веером.

Выпекать в разогретой духовке при 180°C (статический режим) 50-55 минут. Финальный штрих. Полностью остудить, присыпать сахарной пудрой.

Советы

Для более влажного пирога увеличьте количество яблок.

Идеальные сорта: ренет, голден, фуджи.

Можно добавить щепотку корицы для аромата.

Варианты

С орехами (грецкими или миндалём).

С изюмом, замоченным в роме или апельсиновом соке.

С ложками заварного крема, добавленными в тесто перед выпеканием.

На цельнозерновой муке для более "деревенского” вкуса.

В безлактозной версии — с растительным молоком.

Хранение