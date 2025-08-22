Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шарлотка с яблоками
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:12

Забудьте про шарлотку: этот яблочный пирог готовится проще, а вкус — божественный

Торт с яблоками "как у мамы” — это тот самый домашний десерт, который пахнет детством, простотой и уютом. Нежный, влажный, ароматный — он остаётся вкусным несколько дней и идеально подходит для завтрака, полдника или семейного чаепития.

Ингредиенты (форма 22-24 см)

  • 250 г муки;

  • 3 яблока (ренет или голден);

  • 3 яйца;

  • 180 г сахара;

  • 90 мл оливкового масла (или растительного без запаха);

  • 120 мл молока;

  • цедра 1 лимона;

  • 1 пакетик ванильного сахара;

  • 1 ч. л. разрыхлителя;

  • сахарная пудра — для украшения.

Пошаговый рецепт

  1. Подготовить яблоки. Два яблока очистить и нарезать тонкими дольками, сбрызнуть лимонным соком. Третье яблоко нарезать кубиками.

  2. Сделать основу. Взбить яйца с сахаром до светлой пышной массы (3-4 минуты). Влить масло тонкой струйкой, затем молоко, лимонную цедру и ваниль.

  3. Вмешать сухие ингредиенты. Просеять муку с разрыхлителем прямо в тесто, перемешать венчиком до однородности.

  4. Добавить яблоки. Вмешать кубики яблок, аккуратно распределяя их в массе.

  5. Выпекание. Форму смазать маслом и присыпать мукой (или застелить бумагой). Вылить тесто, сверху разложить яблочные дольки веером.
    Выпекать в разогретой духовке при 180°C (статический режим) 50-55 минут.

  6. Финальный штрих. Полностью остудить, присыпать сахарной пудрой.

Советы

  • Для более влажного пирога увеличьте количество яблок.

  • Идеальные сорта: ренет, голден, фуджи.

  • Можно добавить щепотку корицы для аромата.

Варианты

  • С орехами (грецкими или миндалём).

  • С изюмом, замоченным в роме или апельсиновом соке.

  • С ложками заварного крема, добавленными в тесто перед выпеканием.

  • На цельнозерновой муке для более "деревенского” вкуса.

  • В безлактозной версии — с растительным молоком.

Хранение

  1. Под колпаком или в контейнере при комнатной температуре: 3-4 дня.

  2. Летом — лучше в холодильнике (перед подачей согреть до комнатной температуры).

  3. Можно заморозить нарезанным на порции — удобно доставать к чаю.

