iPhone 17 не справился: кто в экосистеме Apple на самом деле главный
Разработчики популярного теста производительности AnTuTu опубликовали сентябрьский рейтинг Apple-гаджетов, построенный на данных, собранных среди пользователей в Китае.
Главным сюрпризом стало то, что новые смартфоны серии iPhone 17, представленные в сентябре, так и не смогли обойти по мощности планшеты iPad Pro.
Несмотря на свежие чипы A19, абсолютным лидером снова стал iPad Pro M4 - устройство, которое фактически превратилось в ноутбук по производительности.
Кто возглавил рейтинг AnTuTu
По итогам сентября 11-дюймовый iPad Pro M4 вновь занял первую строчку рейтинга. Планшет на процессоре Apple M4 набрал в AnTuTu 2,92 миллиона баллов, опередив не только все модели iPhone, но и старшую 13-дюймовую версию, которая расположилась на второй позиции с результатом 2,91 миллиона.
На третьем месте закрепился iPad Air M3 с 13-дюймовым экраном — 2,38 миллиона баллов.
Только на четвёртой строчке появился iPhone 17 Pro Max, построенный на новом чипе A19 Pro, набравший 2,37 миллиона.
Пятое место занял его "младший брат" — iPhone 17 Pro (2,32 млн).
"Результаты демонстрируют, что планшеты Apple по-прежнему остаются эталоном производительности в экосистеме iOS", — отметили представители AnTuTu в сопроводительном комментарии.
Таблица "Сравнение": сентябрьский рейтинг Apple по версии AnTuTu
|Место
|Устройство
|Чип
|Результат (баллы AnTuTu)
|1
|iPad Pro 11″ (M4)
|M4
|2,920,000
|2
|iPad Pro 13″ (M4)
|M4
|2,910,000
|3
|iPad Air 13″ (M3)
|M3
|2,380,000
|4
|iPhone 17 Pro Max
|A19 Pro
|2,370,000
|5
|iPhone 17 Pro
|A19 Pro
|2,320,000
|6
|iPad Pro 12.9″ (M2)
|M2
|2,270,000
|7
|iPad Air 11″ (M3)
|M3
|2,200,000
|8
|iPad Air 13″ (M2)
|M2
|2,190,000
|9
|iPad Pro 11″ (M2)
|M2
|2,150,000
|10
|iPhone 17
|A19
|2,100,000
Рейтинг составлен на основе средней производительности устройств в повседневных сценариях — от игр до рендеринга видео.
Отсутствие в топ-10 модели iPhone Air объясняется просто: смартфон пока не продаётся в Китае, где AnTuTu собирает данные для своих рейтингов.
Почему планшеты Apple снова впереди
Несмотря на то что линейка iPhone 17 получила новейший чип Apple A19, планшеты с серией M традиционно оказываются мощнее.
Процессоры M4 и M3 создавались не только для мобильных задач, но и для профессиональных нагрузок — монтажа видео в Final Cut, 3D-графики, нейронных сетей.
По сути, iPad Pro сегодня ближе к ноутбукам MacBook Air, чем к смартфонам.
Чип M4 построен по 3-нм техпроцессу и включает 10-ядерный GPU с аппаратным ускорением нейронных вычислений.
Для сравнения, A19 Pro, хоть и впечатляет энергоэффективностью, имеет 6-ядерный CPU и 5-ядерный графический модуль, оптимизированный под мобильные задачи.
iPhone 17 Pro Max: сильный, но не чемпион
Главный флагман Apple показал результат 2,37 миллиона баллов - показатель, близкий к iPad Air M3.
Это говорит о том, что новый процессор A19 Pro не просто обновление, а серьёзный шаг вперёд по сравнению с A18.
В тестах GPU и машинного обучения прирост достигает 15-20%, что делает iPhone 17 Pro Max одним из самых мощных смартфонов в мире.
Тем не менее, планшеты серии M4 по-прежнему вне конкуренции: они обеспечивают до 25% большей вычислительной производительности и значительно превосходят iPhone по тепловому запасу.
Эволюция чипов: от M2 до M4 и A19
|Поколение
|Год
|Количество ядер CPU
|GPU
|Технологический процесс
|Основное устройство
|M2
|2022
|8
|10
|5 нм
|iPad Pro, MacBook Air
|M3
|2024
|8
|10
|3 нм
|iPad Air, MacBook Pro
|M4
|2025
|9
|10
|3 нм
|iPad Pro (M4)
|A19 Pro
|2025
|6
|5
|3 нм
|iPhone 17 Pro/Max
Главное различие между сериями M и A - архитектурная оптимизация.
Чипы M ориентированы на многопоточность и длительные нагрузки, а A — на энергоэффективность и компактные размеры.
Советы шаг за шагом: как выбрать устройство Apple в 2025 году
-
Для игр и контента подойдёт iPhone 17 Pro — высокая производительность и компактный формат.
-
Для творчества и работы выбирайте iPad Pro M4: он легко заменит ноутбук.
-
Для учёбы оптимален iPad Air M3 — мощный, но более доступный.
-
Если важна автономность, лучше выбрать iPad M3: батарея держит дольше, чем у iPhone.
-
Не гонитесь за "топом" ради цифр. В реальной работе разница между iPad Air и Pro может быть незаметна.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбирать устройство только по количеству баллов в AnTuTu.
Последствие: переплата за избыточную мощность.
Альтернатива: оцените свои реальные задачи (игры, работа, творчество).
-
Ошибка: считать, что iPhone мощнее iPad из-за цены.
Последствие: ожидания не оправдаются в сложных приложениях.
Альтернатива: планшеты M-серии значительно превосходят смартфоны по вычислительной силе.
-
Ошибка: игнорировать обновления прошивки.
Последствие: падение производительности со временем.
Альтернатива: держите iOS и iPadOS в актуальном состоянии.
А что если iPad и iPhone сравнять по потенциалу?
Эксперты считают, что Apple не спешит уравнивать производительность планшетов и смартфонов сознательно.
Если бы iPhone получал те же мощности, что и iPad Pro, это привело бы к росту тепловыделения и ухудшению автономности.
Однако тенденция очевидна: с каждым поколением разрыв сокращается.
Возможно, уже к 2027 году чипы A-серии догонят M-линейку по вычислительным ядрам и нейропроизводительности.
Плюсы и минусы новых устройств Apple в рейтинге AnTuTu
|Устройство
|Плюсы
|Минусы
|iPad Pro M4
|Самая высокая мощность, поддержка AI-приложений
|Высокая цена
|iPad Air M3
|Оптимальное соотношение цена/производительность
|Менее яркий дисплей
|iPhone 17 Pro Max
|Новейший чип A19 Pro, камеры
|Производительность ниже, чем у iPad
|iPad M2
|Всё ещё мощный
|Устаревшая архитектура
|iPhone 17
|Быстрее прошлогодних моделей
|Нет Pro-функций, меньше памяти
FAQ
Почему iPhone уступает iPad по баллам AnTuTu?
Планшеты используют чипы серии M, которые имеют больше ядер и мощнее системы охлаждения.
Можно ли сравнивать показатели iPhone и iPad напрямую?
Не совсем: тесты AnTuTu учитывают особенности платформы и тепловой пакет устройства.
Какую модель лучше выбрать для игр?
iPhone 17 Pro Max или iPad Air M3 — оба показывают стабильные FPS в современных играх.
Почему iPhone Air не включён в рейтинг?
Эта модель пока не продаётся в Китае, где AnTuTu собирает статистику.
Что важнее — AnTuTu или Geekbench?
AnTuTu оценивает комплексную производительность (CPU, GPU, память), тогда как Geekbench — только вычислительные ядра.
Мифы и правда
Миф: iPhone 17 Pro Max — самый мощный гаджет Apple.
Правда: в реальных тестах AnTuTu лидируют iPad Pro M4 и M3.
Миф: AnTuTu завышает показатели новых устройств.
Правда: рейтинг формируется по средним пользовательским данным, а не лабораторным тестам.
Миф: высокий балл гарантирует лучшую работу.
Правда: производительность — лишь один из факторов, не учитывающий автономность и нагрев.
3 интересных факта
-
Разница между iPad Pro M4 и iPhone 17 Pro Max составляет всего 55000 баллов - наименьший разрыв в истории AnTuTu.
-
По данным AnTuTu, доля устройств на чипах M4 выросла на 42% за три месяца.
-
В Китае тест AnTuTu проводят более миллиона раз в сутки, что делает рейтинг одним из самых объективных.
Исторический контекст
AnTuTu — китайская система тестирования, появившаяся в 2011 году и ставшая стандартом оценки мобильных устройств.
С тех пор Apple традиционно занимает верхние строчки рейтинга благодаря оптимизации железа и софта.
Первым устройством, преодолевшим миллион баллов, стал iPad Pro M1 в 2021 году.
С тех пор производительность выросла почти в три раза, а граница между планшетом и ноутбуком постепенно стирается.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru