© commons.wikimedia.org by Ahmad Ali Karim is licensed under CC0
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:14

iPhone 17 не справился: кто в экосистеме Apple на самом деле главный

AnTuTu назвал самые мощные гаджеты Apple: лидируют устройства с чипом M4

Разработчики популярного теста производительности AnTuTu опубликовали сентябрьский рейтинг Apple-гаджетов, построенный на данных, собранных среди пользователей в Китае.
Главным сюрпризом стало то, что новые смартфоны серии iPhone 17, представленные в сентябре, так и не смогли обойти по мощности планшеты iPad Pro.
Несмотря на свежие чипы A19, абсолютным лидером снова стал iPad Pro M4 - устройство, которое фактически превратилось в ноутбук по производительности.

Кто возглавил рейтинг AnTuTu

По итогам сентября 11-дюймовый iPad Pro M4 вновь занял первую строчку рейтинга. Планшет на процессоре Apple M4 набрал в AnTuTu 2,92 миллиона баллов, опередив не только все модели iPhone, но и старшую 13-дюймовую версию, которая расположилась на второй позиции с результатом 2,91 миллиона.

На третьем месте закрепился iPad Air M3 с 13-дюймовым экраном — 2,38 миллиона баллов.
Только на четвёртой строчке появился iPhone 17 Pro Max, построенный на новом чипе A19 Pro, набравший 2,37 миллиона.
Пятое место занял его "младший брат" — iPhone 17 Pro (2,32 млн).

"Результаты демонстрируют, что планшеты Apple по-прежнему остаются эталоном производительности в экосистеме iOS", — отметили представители AnTuTu в сопроводительном комментарии.

Таблица "Сравнение": сентябрьский рейтинг Apple по версии AnTuTu

Место Устройство Чип Результат (баллы AnTuTu)
1 iPad Pro 11″ (M4) M4 2,920,000
2 iPad Pro 13″ (M4) M4 2,910,000
3 iPad Air 13″ (M3) M3 2,380,000
4 iPhone 17 Pro Max A19 Pro 2,370,000
5 iPhone 17 Pro A19 Pro 2,320,000
6 iPad Pro 12.9″ (M2) M2 2,270,000
7 iPad Air 11″ (M3) M3 2,200,000
8 iPad Air 13″ (M2) M2 2,190,000
9 iPad Pro 11″ (M2) M2 2,150,000
10 iPhone 17 A19 2,100,000

Рейтинг составлен на основе средней производительности устройств в повседневных сценариях — от игр до рендеринга видео.
Отсутствие в топ-10 модели iPhone Air объясняется просто: смартфон пока не продаётся в Китае, где AnTuTu собирает данные для своих рейтингов.

Почему планшеты Apple снова впереди

Несмотря на то что линейка iPhone 17 получила новейший чип Apple A19, планшеты с серией M традиционно оказываются мощнее.
Процессоры M4 и M3 создавались не только для мобильных задач, но и для профессиональных нагрузок — монтажа видео в Final Cut, 3D-графики, нейронных сетей.
По сути, iPad Pro сегодня ближе к ноутбукам MacBook Air, чем к смартфонам.

Чип M4 построен по 3-нм техпроцессу и включает 10-ядерный GPU с аппаратным ускорением нейронных вычислений.
Для сравнения, A19 Pro, хоть и впечатляет энергоэффективностью, имеет 6-ядерный CPU и 5-ядерный графический модуль, оптимизированный под мобильные задачи.

iPhone 17 Pro Max: сильный, но не чемпион

Главный флагман Apple показал результат 2,37 миллиона баллов - показатель, близкий к iPad Air M3.
Это говорит о том, что новый процессор A19 Pro не просто обновление, а серьёзный шаг вперёд по сравнению с A18.
В тестах GPU и машинного обучения прирост достигает 15-20%, что делает iPhone 17 Pro Max одним из самых мощных смартфонов в мире.

Тем не менее, планшеты серии M4 по-прежнему вне конкуренции: они обеспечивают до 25% большей вычислительной производительности и значительно превосходят iPhone по тепловому запасу.

Эволюция чипов: от M2 до M4 и A19

Поколение Год Количество ядер CPU GPU Технологический процесс Основное устройство
M2 2022 8 10 5 нм iPad Pro, MacBook Air
M3 2024 8 10 3 нм iPad Air, MacBook Pro
M4 2025 9 10 3 нм iPad Pro (M4)
A19 Pro 2025 6 5 3 нм iPhone 17 Pro/Max

Главное различие между сериями M и A - архитектурная оптимизация.
Чипы M ориентированы на многопоточность и длительные нагрузки, а A — на энергоэффективность и компактные размеры.

Советы шаг за шагом: как выбрать устройство Apple в 2025 году

  1. Для игр и контента подойдёт iPhone 17 Pro — высокая производительность и компактный формат.

  2. Для творчества и работы выбирайте iPad Pro M4: он легко заменит ноутбук.

  3. Для учёбы оптимален iPad Air M3 — мощный, но более доступный.

  4. Если важна автономность, лучше выбрать iPad M3: батарея держит дольше, чем у iPhone.

  5. Не гонитесь за "топом" ради цифр. В реальной работе разница между iPad Air и Pro может быть незаметна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать устройство только по количеству баллов в AnTuTu.
    Последствие: переплата за избыточную мощность.
    Альтернатива: оцените свои реальные задачи (игры, работа, творчество).

  • Ошибка: считать, что iPhone мощнее iPad из-за цены.
    Последствие: ожидания не оправдаются в сложных приложениях.
    Альтернатива: планшеты M-серии значительно превосходят смартфоны по вычислительной силе.

  • Ошибка: игнорировать обновления прошивки.
    Последствие: падение производительности со временем.
    Альтернатива: держите iOS и iPadOS в актуальном состоянии.

А что если iPad и iPhone сравнять по потенциалу?

Эксперты считают, что Apple не спешит уравнивать производительность планшетов и смартфонов сознательно.
Если бы iPhone получал те же мощности, что и iPad Pro, это привело бы к росту тепловыделения и ухудшению автономности.
Однако тенденция очевидна: с каждым поколением разрыв сокращается.
Возможно, уже к 2027 году чипы A-серии догонят M-линейку по вычислительным ядрам и нейропроизводительности.

Плюсы и минусы новых устройств Apple в рейтинге AnTuTu

Устройство Плюсы Минусы
iPad Pro M4 Самая высокая мощность, поддержка AI-приложений Высокая цена
iPad Air M3 Оптимальное соотношение цена/производительность Менее яркий дисплей
iPhone 17 Pro Max Новейший чип A19 Pro, камеры Производительность ниже, чем у iPad
iPad M2 Всё ещё мощный Устаревшая архитектура
iPhone 17 Быстрее прошлогодних моделей Нет Pro-функций, меньше памяти

FAQ

Почему iPhone уступает iPad по баллам AnTuTu?
Планшеты используют чипы серии M, которые имеют больше ядер и мощнее системы охлаждения.

Можно ли сравнивать показатели iPhone и iPad напрямую?
Не совсем: тесты AnTuTu учитывают особенности платформы и тепловой пакет устройства.

Какую модель лучше выбрать для игр?
iPhone 17 Pro Max или iPad Air M3 — оба показывают стабильные FPS в современных играх.

Почему iPhone Air не включён в рейтинг?
Эта модель пока не продаётся в Китае, где AnTuTu собирает статистику.

Что важнее — AnTuTu или Geekbench?
AnTuTu оценивает комплексную производительность (CPU, GPU, память), тогда как Geekbench — только вычислительные ядра.

Мифы и правда

Миф: iPhone 17 Pro Max — самый мощный гаджет Apple.
Правда: в реальных тестах AnTuTu лидируют iPad Pro M4 и M3.

Миф: AnTuTu завышает показатели новых устройств.
Правда: рейтинг формируется по средним пользовательским данным, а не лабораторным тестам.

Миф: высокий балл гарантирует лучшую работу.
Правда: производительность — лишь один из факторов, не учитывающий автономность и нагрев.

3 интересных факта

  1. Разница между iPad Pro M4 и iPhone 17 Pro Max составляет всего 55000 баллов - наименьший разрыв в истории AnTuTu.

  2. По данным AnTuTu, доля устройств на чипах M4 выросла на 42% за три месяца.

  3. В Китае тест AnTuTu проводят более миллиона раз в сутки, что делает рейтинг одним из самых объективных.

Исторический контекст

AnTuTu — китайская система тестирования, появившаяся в 2011 году и ставшая стандартом оценки мобильных устройств.
С тех пор Apple традиционно занимает верхние строчки рейтинга благодаря оптимизации железа и софта.
Первым устройством, преодолевшим миллион баллов, стал iPad Pro M1 в 2021 году.
С тех пор производительность выросла почти в три раза, а граница между планшетом и ноутбуком постепенно стирается.

