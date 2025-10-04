Флагман за 200 тысяч оказался слабее планшета: AnTuTu разоблачил iPhone 17 Pro Max
Рейтинг производительности устройств Apple снова удивил пользователей. Осенний отчёт бенчмарка AnTuTu показал, что новейший iPhone 17 Pro Max с фирменным чипом A19 Pro уступает даже более доступным моделям iPad. Это уже не первый случай, когда планшеты Apple обходят флагманские смартфоны по мощности — и на этот раз разрыв оказался заметным.
Кто возглавил рейтинг AnTuTu
На вершине списка по-прежнему остался 11-дюймовый iPad Pro M4, набравший 2,92 миллиона баллов. Почти не отстаёт от него версия с экраном 13 дюймов (2,91 миллиона). Оба планшета оснащены новым чипом Apple M4, который демонстрирует высочайшую производительность при минимальном энергопотреблении.
Третью строчку занял 13-дюймовый iPad Air M3 с результатом 2,38 миллиона очков. Лишь после него идёт новый флагман Apple — iPhone 17 Pro Max, набравший 2,37 миллиона баллов. Пятое место досталось младшему брату — iPhone 17 Pro (2,32 миллиона).
Почему планшеты сильнее смартфонов
Главное отличие кроется в архитектуре процессоров. Серия M разработана по стандартам, близким к десктопным, и имеет больше ядер, улучшенные системы охлаждения и более высокие лимиты по потреблению энергии. Смартфонный A19 Pro хоть и является рекордным для мобильных устройств, но ограничен размерами корпуса и возможностями теплоотвода.
Кроме того, у iPad больше площадь рассеивания тепла и более производительная батарея, что позволяет чипу работать на максимальных частотах дольше без перегрева. В смартфоне же система управления снижает мощность, чтобы не допустить перегрева при интенсивных нагрузках, например, во время игр или рендеринга видео.
Сравнение устройств Apple по производительности
|Модель
|Процессор
|Баллы AnTuTu (млн)
|iPad Pro 11" (M4)
|Apple M4
|2.92
|iPad Pro 13" (M4)
|Apple M4
|2.91
|iPad Air 13" (M3)
|Apple M3
|2.38
|iPhone 17 Pro Max
|Apple A19 Pro
|2.37
|iPhone 17 Pro
|Apple A19 Pro
|2.32
|iPad Pro 12.9" (M2)
|Apple M2
|2.27
|iPad Air 11" (M3)
|Apple M3
|2.20
|iPad Air 13" (M2)
|Apple M2
|2.19
|iPad Pro 11" (M2)
|Apple M2
|2.15
|iPhone 17
|Apple A19
|2.10
Десятку замкнул базовый iPhone 17. Отсутствие iPhone Air в рейтинге связано с тем, что эта модель ещё не поступила в продажу в Китае — именно там собирались данные тестов.
Что это значит для пользователей
Для повседневных задач и игр разница между iPhone 17 Pro Max и iPad Pro M4 будет едва заметна. Однако при длительных нагрузках, например при монтаже видео в 4K или работе с графикой, планшет покажет себя значительно устойчивее.
Тем, кто активно использует устройство для творчества и работы, стоит рассмотреть именно iPad — особенно модели с чипами M3 и M4. Смартфон же остаётся более универсальным инструментом, где важен баланс между мощностью, автономностью и компактностью.
Советы шаг за шагом: как выбрать устройство под свои задачи
-
Для игр - iPhone 17 Pro Max или 17 Pro. Они обеспечивают стабильный FPS и быстрый отклик при меньших габаритах.
-
Для монтажа и дизайна - iPad Pro M4. Его мощности хватит для работы с видео, 3D и профессиональными приложениями.
-
Для обучения и серфинга - iPad Air M3: легкий, производительный и при этом дешевле Pro-линеек.
-
Для связи и путешествий - базовый iPhone 17: оптимальный вариант по цене и возможностям.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка Pro-смартфона для тяжёлого монтажа.
Последствие: перегрев, падение частоты, шум кулера.
Альтернатива: iPad Pro M4 или MacBook Air M3 — устройства с активным охлаждением и запасом мощности.
-
Ошибка: выбор планшета без учёта ёмкости памяти.
Последствие: быстрое заполнение хранилища.
Альтернатива: брать минимум 512 ГБ или использовать iCloud+.
А что если сравнить iPhone 17 с прошлым поколением?
iPhone 17 Pro Max, несмотря на "отставание" от iPad, серьёзно опережает своего предшественника 16 Pro Max — почти на 18%. Этому способствует новый техпроцесс 2 нм и оптимизация графического блока. В играх устройство демонстрирует прирост FPS на 10-15%, а энергопотребление при этом снизилось примерно на 12%.
Плюсы и минусы
|Параметр
|iPhone 17 Pro Max
|iPad Pro M4
|Мощность
|высокая, но уступает M4
|рекордная для мобильных
|Эргономика
|компактный, лёгкий
|крупный, требует кейса
|Автономность
|до 20 часов видео
|до 15 часов активной работы
|Охлаждение
|пассивное, ограниченное
|лучшее теплоотведение
|Цена
|выше
|оправдана функциональностью
Частые вопросы (FAQ)
Какой iPhone самый мощный?
На октябрь 2025 года — iPhone 17 Pro Max, однако по результатам тестов он уступает iPad Pro M4.
Почему планшеты быстрее смартфонов?
Из-за более крупных корпусов и мощных чипов серии M, которые по сути ближе к компьютерам, чем к мобильным процессорам.
Что выбрать для работы с графикой — iPad или iPhone?
Оптимально — iPad Pro M4: он поддерживает Apple Pencil, ProMotion-дисплей и справляется с тяжелыми файлами.
Мифы и правда
-
Миф: новый iPhone мощнее любого планшета Apple.
Правда: флагман уступает даже прошлогоднему iPad Pro M3.
-
Миф: AnTuTu отражает реальную скорость работы.
Правда: тест показывает только теоретический максимум, в реальных условиях показатели ниже.
-
Миф: разница в чипах неощутима.
Правда: при обработке видео и играх она становится очевидной.
3 интересных факта
-
Чип Apple M4 использует ту же архитектуру, что и процессоры MacBook 2025 года.
-
iPhone 17 Pro Max — первый смартфон компании с графическим блоком, оптимизированным под трассировку лучей.
-
Производительность iPad Pro M4 сравнима с игровыми ноутбуками уровня GeForce RTX 3050.
Исторический контекст
Первые тесты AnTuTu с участием Apple появились ещё в 2011 году, когда iPhone 4S набирал около 60 тысяч баллов — в 50 раз меньше, чем современные флагманы. Эволюция мобильных чипов сделала возможным запуск консольных игр и профессиональных программ на устройствах весом меньше килограмма.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru