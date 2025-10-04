Флагман за 200 тысяч оказался слабее планшета: AnTuTu разоблачил iPhone 17 Pro Max

Рейтинг производительности устройств Apple снова удивил пользователей. Осенний отчёт бенчмарка AnTuTu показал, что новейший iPhone 17 Pro Max с фирменным чипом A19 Pro уступает даже более доступным моделям iPad. Это уже не первый случай, когда планшеты Apple обходят флагманские смартфоны по мощности — и на этот раз разрыв оказался заметным.

Кто возглавил рейтинг AnTuTu

На вершине списка по-прежнему остался 11-дюймовый iPad Pro M4, набравший 2,92 миллиона баллов. Почти не отстаёт от него версия с экраном 13 дюймов (2,91 миллиона). Оба планшета оснащены новым чипом Apple M4, который демонстрирует высочайшую производительность при минимальном энергопотреблении.

Третью строчку занял 13-дюймовый iPad Air M3 с результатом 2,38 миллиона очков. Лишь после него идёт новый флагман Apple — iPhone 17 Pro Max, набравший 2,37 миллиона баллов. Пятое место досталось младшему брату — iPhone 17 Pro (2,32 миллиона).

Почему планшеты сильнее смартфонов

Главное отличие кроется в архитектуре процессоров. Серия M разработана по стандартам, близким к десктопным, и имеет больше ядер, улучшенные системы охлаждения и более высокие лимиты по потреблению энергии. Смартфонный A19 Pro хоть и является рекордным для мобильных устройств, но ограничен размерами корпуса и возможностями теплоотвода.

Кроме того, у iPad больше площадь рассеивания тепла и более производительная батарея, что позволяет чипу работать на максимальных частотах дольше без перегрева. В смартфоне же система управления снижает мощность, чтобы не допустить перегрева при интенсивных нагрузках, например, во время игр или рендеринга видео.

Сравнение устройств Apple по производительности

Модель Процессор Баллы AnTuTu (млн) iPad Pro 11" (M4) Apple M4 2.92 iPad Pro 13" (M4) Apple M4 2.91 iPad Air 13" (M3) Apple M3 2.38 iPhone 17 Pro Max Apple A19 Pro 2.37 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 2.32 iPad Pro 12.9" (M2) Apple M2 2.27 iPad Air 11" (M3) Apple M3 2.20 iPad Air 13" (M2) Apple M2 2.19 iPad Pro 11" (M2) Apple M2 2.15 iPhone 17 Apple A19 2.10

Десятку замкнул базовый iPhone 17. Отсутствие iPhone Air в рейтинге связано с тем, что эта модель ещё не поступила в продажу в Китае — именно там собирались данные тестов.

Что это значит для пользователей

Для повседневных задач и игр разница между iPhone 17 Pro Max и iPad Pro M4 будет едва заметна. Однако при длительных нагрузках, например при монтаже видео в 4K или работе с графикой, планшет покажет себя значительно устойчивее.

Тем, кто активно использует устройство для творчества и работы, стоит рассмотреть именно iPad — особенно модели с чипами M3 и M4. Смартфон же остаётся более универсальным инструментом, где важен баланс между мощностью, автономностью и компактностью.

Советы шаг за шагом: как выбрать устройство под свои задачи

Для игр - iPhone 17 Pro Max или 17 Pro. Они обеспечивают стабильный FPS и быстрый отклик при меньших габаритах. Для монтажа и дизайна - iPad Pro M4. Его мощности хватит для работы с видео, 3D и профессиональными приложениями. Для обучения и серфинга - iPad Air M3: легкий, производительный и при этом дешевле Pro-линеек. Для связи и путешествий - базовый iPhone 17: оптимальный вариант по цене и возможностям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка Pro-смартфона для тяжёлого монтажа.

Последствие: перегрев, падение частоты, шум кулера.

Альтернатива: iPad Pro M4 или MacBook Air M3 — устройства с активным охлаждением и запасом мощности.

Ошибка: выбор планшета без учёта ёмкости памяти.

Последствие: быстрое заполнение хранилища.

Альтернатива: брать минимум 512 ГБ или использовать iCloud+.

А что если сравнить iPhone 17 с прошлым поколением?

iPhone 17 Pro Max, несмотря на "отставание" от iPad, серьёзно опережает своего предшественника 16 Pro Max — почти на 18%. Этому способствует новый техпроцесс 2 нм и оптимизация графического блока. В играх устройство демонстрирует прирост FPS на 10-15%, а энергопотребление при этом снизилось примерно на 12%.

Плюсы и минусы

Параметр iPhone 17 Pro Max iPad Pro M4 Мощность высокая, но уступает M4 рекордная для мобильных Эргономика компактный, лёгкий крупный, требует кейса Автономность до 20 часов видео до 15 часов активной работы Охлаждение пассивное, ограниченное лучшее теплоотведение Цена выше оправдана функциональностью

Частые вопросы (FAQ)

Какой iPhone самый мощный?

На октябрь 2025 года — iPhone 17 Pro Max, однако по результатам тестов он уступает iPad Pro M4.

Почему планшеты быстрее смартфонов?

Из-за более крупных корпусов и мощных чипов серии M, которые по сути ближе к компьютерам, чем к мобильным процессорам.

Что выбрать для работы с графикой — iPad или iPhone?

Оптимально — iPad Pro M4: он поддерживает Apple Pencil, ProMotion-дисплей и справляется с тяжелыми файлами.

Мифы и правда

Миф: новый iPhone мощнее любого планшета Apple.

Правда: флагман уступает даже прошлогоднему iPad Pro M3.

Миф: AnTuTu отражает реальную скорость работы.

Правда: тест показывает только теоретический максимум, в реальных условиях показатели ниже.

Миф: разница в чипах неощутима.

Правда: при обработке видео и играх она становится очевидной.

3 интересных факта

Чип Apple M4 использует ту же архитектуру, что и процессоры MacBook 2025 года. iPhone 17 Pro Max — первый смартфон компании с графическим блоком, оптимизированным под трассировку лучей. Производительность iPad Pro M4 сравнима с игровыми ноутбуками уровня GeForce RTX 3050.

Исторический контекст

Первые тесты AnTuTu с участием Apple появились ещё в 2011 году, когда iPhone 4S набирал около 60 тысяч баллов — в 50 раз меньше, чем современные флагманы. Эволюция мобильных чипов сделала возможным запуск консольных игр и профессиональных программ на устройствах весом меньше килограмма.