Недозрелые, но самые вкусные: собирать и хранить яблоки в суровом климате лучше так

В Амурской области сентябрь и октябрь — время, когда яблоки и груши дозревают и наполняются вкусом. Но для садоводов на этом заботы не заканчиваются: важно не только собрать урожай вовремя, но и сохранить его так, чтобы фрукты не потеряли сочность и вкус до самой зимы.

Когда собирать яблоки и груши в Амурской области

Климат региона отличается резкими перепадами температур. Днём может быть ещё тепло, а ночами уже подмораживает. Из-за этого фрукты лучше снимать чуть раньше полной зрелости — так они дольше пролежат. Осенние сорта яблок и груш обычно собирают в конце сентября — начале октября.

Местные садоводы советуют не тянуть до первых заморозков: холодные ночи делают плоды рыхлыми и сокращают срок их хранения.

Как правильно снимать плоды

• Яблоки и груши снимают вместе с плодоножкой — так они дольше хранятся.

• Срывать нужно осторожно, не трясти ветки и не ронять фрукты на землю.

• Для высоких деревьев лучше использовать плодосъёмник.

По словам жительницы Благовещенска, дачницы Галины К.,

"Если собрать яблоки слишком поздно, они быстро портятся. Лучше снять чуть недозрелыми — в хранилище они дойдут сами".

Секреты сортировки

Сразу после сбора урожай нужно перебрать. Плоды без царапин и вмятин идут на хранение, а повреждённые — на переработку: компоты, варенье или сидр.

Яблоки и груши разных сортов хранить вместе не стоит. Некоторые выделяют больше этилена, из-за чего соседи по ящику быстрее перезревают.

Условия хранения

Температура - оптимально от 0 до +4 °C. Влажность - 85-90%, чтобы плоды не увядали. Место - подвал, погреб или прохладная кладовка. В квартире можно использовать утеплённый балкон.

Для увеличения срока хранения яблоки и груши переслаивают бумагой или опилками. Ещё один способ — каждый плод завернуть в тонкую бумагу: так они меньше соприкасаются и не передают друг другу гниль.

Народные хитрости Амурской области

В селах часто используют деревянные ящики с песком. Плоды укладывают слоями и присыпают сухим песком — он впитывает лишнюю влагу и препятствует распространению плесени.

Ещё один проверенный метод — хранение в полиэтиленовых пакетах. В каждый пакет помещают несколько яблок, завязывают и делают маленькие проколы. Такой мини-парник сохраняет свежесть в 2-3 раза дольше.

Почему важно соблюдать правила

Правильно собранные и уложенные яблоки и груши могут лежать до весны, сохраняя вкус и аромат. Нарушение условий хранения ведёт к быстрой потере урожая, что особенно обидно для амурских садоводов, ведь выращивание в условиях сурового климата требует немало сил.