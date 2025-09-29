Прощай, обходной путь: Apple Pay больше не принимает карты из СНГ
В России пользователи столкнулись с новой проблемой при попытке добавить зарубежные банковские карты в Apple Pay. Как сообщает издание "Код Дурова", при настройке сервиса появляется ошибка "Сбой настройки Apple Pay", а иногда всплывает уведомление о недоступности Apple Cash в регионе, даже если речь идёт об обычной карте.
Что известно о проблеме
-
Зарубежные карты перестали добавляться в Apple Pay у пользователей из России.
-
Тестирование на разных моделях iPhone и версиях iOS показало одинаковый результат.
-
Попытки использовать карты банков из Казахстана, Беларуси и Армении также оказались безуспешными.
-
Российские карты, как и ранее, добавлять в Apple Pay нельзя.
Возможные обходные пути
Некоторым пользователям помогает VPN, однако работает это не всегда: не все сервисы могут обойти ограничение.
Контекст
-
С 2022 года Apple Pay официально недоступен в России, после ухода Visa и Mastercard с рынка.
-
До недавнего времени пользователи могли добавлять в сервис карты некоторых иностранных банков, но теперь и этот способ перестал работать.
-
Официальные причины новых ограничений пока не названы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Попытка добавить карту напрямую из России.
Последствие: ошибка "Сбой настройки Apple Pay".
Альтернатива: использование VPN (ограниченный успех).
-
Ошибка: Надежда на работу с российскими картами.
Последствие: полная недоступность сервиса.
Альтернатива: переход на альтернативные платёжные системы (Mir Pay, Samsung Pay с поддержкой "Мир").
-
Ошибка: Использование малоизвестных обходных приложений.
Последствие: риск кражи данных.
Альтернатива: только официальные банки и защищённые сервисы.
А что если…
…ограничения сохранятся? Тогда даже пользователи с зарубежными счетами будут вынуждены искать альтернативы Apple Pay внутри России — от систем "Мир" до локальных платёжных приложений.
Плюсы и минусы ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Укрепление локальных платёжных сервисов
|Недоступность Apple Pay даже с иностранными картами
|Повышение спроса на Mir Pay и аналоги
|Пользователи теряют привычный сервис
|Возможность развития независимых решений
|VPN не всегда помогает
FAQ
Можно ли сейчас добавить российскую карту в Apple Pay?
Нет, сервис не работает с российскими картами с 2022 года.
Работают ли карты из Казахстана, Беларуси, Армении?
Нет, пользователи сообщают о сбое при их добавлении.
Поможет ли VPN?
Иногда помогает, но гарантии обхода ограничений нет.
