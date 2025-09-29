Прощай, обходной путь: Apple Pay больше не принимает карты из СНГ

В России пользователи столкнулись с новой проблемой при попытке добавить зарубежные банковские карты в Apple Pay. Как сообщает издание "Код Дурова", при настройке сервиса появляется ошибка "Сбой настройки Apple Pay", а иногда всплывает уведомление о недоступности Apple Cash в регионе, даже если речь идёт об обычной карте.

Что известно о проблеме

Зарубежные карты перестали добавляться в Apple Pay у пользователей из России.

Тестирование на разных моделях iPhone и версиях iOS показало одинаковый результат.

Попытки использовать карты банков из Казахстана, Беларуси и Армении также оказались безуспешными.

Российские карты, как и ранее, добавлять в Apple Pay нельзя.

Возможные обходные пути

Некоторым пользователям помогает VPN, однако работает это не всегда: не все сервисы могут обойти ограничение.

Контекст

С 2022 года Apple Pay официально недоступен в России , после ухода Visa и Mastercard с рынка.

До недавнего времени пользователи могли добавлять в сервис карты некоторых иностранных банков, но теперь и этот способ перестал работать.

Официальные причины новых ограничений пока не названы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Попытка добавить карту напрямую из России.

Последствие: ошибка "Сбой настройки Apple Pay".

Альтернатива: использование VPN (ограниченный успех).

Ошибка: Надежда на работу с российскими картами.

Последствие: полная недоступность сервиса.

Альтернатива: переход на альтернативные платёжные системы (Mir Pay, Samsung Pay с поддержкой "Мир").

Ошибка: Использование малоизвестных обходных приложений.

Последствие: риск кражи данных.

Альтернатива: только официальные банки и защищённые сервисы.

А что если…

…ограничения сохранятся? Тогда даже пользователи с зарубежными счетами будут вынуждены искать альтернативы Apple Pay внутри России — от систем "Мир" до локальных платёжных приложений.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Укрепление локальных платёжных сервисов Недоступность Apple Pay даже с иностранными картами Повышение спроса на Mir Pay и аналоги Пользователи теряют привычный сервис Возможность развития независимых решений VPN не всегда помогает

FAQ

Можно ли сейчас добавить российскую карту в Apple Pay?

Нет, сервис не работает с российскими картами с 2022 года.

Работают ли карты из Казахстана, Беларуси, Армении?

Нет, пользователи сообщают о сбое при их добавлении.

Поможет ли VPN?

Иногда помогает, но гарантии обхода ограничений нет.