Оплата кофе с помощью приложения Apple Pay
Оплата кофе с помощью приложения Apple Pay
© commons.wikimedia.org by Mybloodtypeiscoffee is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:28

Прощай, обходной путь: Apple Pay больше не принимает карты из СНГ

Пользователи из России столкнулись со сбоем при добавлении зарубежных карт в Apple Pay

В России пользователи столкнулись с новой проблемой при попытке добавить зарубежные банковские карты в Apple Pay. Как сообщает издание "Код Дурова", при настройке сервиса появляется ошибка "Сбой настройки Apple Pay", а иногда всплывает уведомление о недоступности Apple Cash в регионе, даже если речь идёт об обычной карте.

Что известно о проблеме

  • Зарубежные карты перестали добавляться в Apple Pay у пользователей из России.

  • Тестирование на разных моделях iPhone и версиях iOS показало одинаковый результат.

  • Попытки использовать карты банков из Казахстана, Беларуси и Армении также оказались безуспешными.

  • Российские карты, как и ранее, добавлять в Apple Pay нельзя.

Возможные обходные пути

Некоторым пользователям помогает VPN, однако работает это не всегда: не все сервисы могут обойти ограничение.

Контекст

  • С 2022 года Apple Pay официально недоступен в России, после ухода Visa и Mastercard с рынка.

  • До недавнего времени пользователи могли добавлять в сервис карты некоторых иностранных банков, но теперь и этот способ перестал работать.

  • Официальные причины новых ограничений пока не названы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Попытка добавить карту напрямую из России.
    Последствие: ошибка "Сбой настройки Apple Pay".
    Альтернатива: использование VPN (ограниченный успех).

  • Ошибка: Надежда на работу с российскими картами.
    Последствие: полная недоступность сервиса.
    Альтернатива: переход на альтернативные платёжные системы (Mir Pay, Samsung Pay с поддержкой "Мир").

  • Ошибка: Использование малоизвестных обходных приложений.
    Последствие: риск кражи данных.
    Альтернатива: только официальные банки и защищённые сервисы.

А что если…

…ограничения сохранятся? Тогда даже пользователи с зарубежными счетами будут вынуждены искать альтернативы Apple Pay внутри России — от систем "Мир" до локальных платёжных приложений.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы
Укрепление локальных платёжных сервисов Недоступность Apple Pay даже с иностранными картами
Повышение спроса на Mir Pay и аналоги Пользователи теряют привычный сервис
Возможность развития независимых решений VPN не всегда помогает

FAQ

Можно ли сейчас добавить российскую карту в Apple Pay?
Нет, сервис не работает с российскими картами с 2022 года.

Работают ли карты из Казахстана, Беларуси, Армении?
Нет, пользователи сообщают о сбое при их добавлении.

Поможет ли VPN?
Иногда помогает, но гарантии обхода ограничений нет.

