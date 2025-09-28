Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Оплата кофе с помощью приложения Apple Pay
Оплата кофе с помощью приложения Apple Pay
© commons.wikimedia.org by Mybloodtypeiscoffee is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Технологии
Алексей Ларин Опубликована вчера в 22:59

Apple Pay застыл в iPhone: даже простое добавление карты стало проблемой

Apple Pay перестал работать в России для всех иностранных карт — "Код Дурова"

Сервис Apple Pay окончательно перестал работать для российских пользователей. Попытки подключить зарубежные банковские карты приводят к ошибкам, а привычная возможность безналичных расчетов через смартфон и планшет теперь недоступна. Даже простое добавление обычной карты превращается в проблему, сопровождаемую сообщениями о сбоях или недоступности Apple Cash в регионе.

Проблемы при подключении

Редакция издания "Код Дурова" обратила внимание на трудности с добавлением карт. Тесты показали, что независимо от модели iPhone или версии iOS, пользователи не могут зарегистрировать карты банков Казахстана, Беларуси и Армении. В итоге попытки использования Apple Pay с иностранными картами из России оказываются безрезультатными.

"Зарубежные карты перестали добавляться в Apple Pay из России", — пишет редакция "Кода Дурова".

Российские карты по-прежнему не поддерживаются. Проблема с доступом к Apple Pay сохраняется с 2022 года, когда крупные международные платёжные системы Visa и Mastercard ушли с российского рынка.

Причины и последствия

Точные причины отказа Apple Pay от работы в России пока неизвестны. Очевидно, что ограничение связано с политическими и экономическими обстоятельствами, которые влияют на работу международных финансовых сервисов в стране. Для пользователей это значит необходимость искать альтернативные способы бесконтактной оплаты и пересматривать привычные сценарии покупок в интернете и оффлайн.

Сравнение платёжных методов

Метод оплаты Доступность в России Надёжность Удобство
Apple Pay Нет Средняя Высокое при работе
Google Pay Ограничено Средняя Среднее
Samsung Pay Доступно Высокая Высокое
Картой банка РФ Доступно Высокая Среднее

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте совместимость устройства. Не все смартфоны поддерживают современные платёжные сервисы.

  2. Ищите локальные аналоги. Многие российские банки предлагают собственные приложения для бесконтактной оплаты.

  3. Используйте карты российских банков. Они работают с большинством терминалов и приложений в стране.

  4. Следите за обновлениями iOS. Иногда новые версии системы исправляют ошибки с платёжными сервисами, хотя глобальные ограничения остаются.

  5. Подключайте альтернативные платёжные сервисы. Например, Samsung Pay или Mir Pay, которые официально поддерживаются в России.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Попытка добавить карту Казахстана → Последствие: сбой добавления → Альтернатива: использование карт российских банков через Mir Pay.

  • Ошибка: Сообщение о недоступности Apple Cash → Последствие: невозможность перевода средств → Альтернатива: локальные переводы через СБП или приложения банков.

  • Ошибка: Сбой настройки Apple Pay → Последствие: потеря доступа к бесконтактным платежам → Альтернатива: Samsung Pay, Google Pay (с ограничениями).

Плюсы и минусы платёжных сервисов

Сервис Плюсы Минусы
Apple Pay Удобство, интеграция с iPhone Не работает в России
Google Pay Широкая поддержка Ограничения на иностранные карты
Samsung Pay Надёжность, NFC-платежи Меньше распространён среди пользователей
Mir Pay Поддержка российских карт Ограниченная совместимость за границей

FAQ

Как выбрать альтернативу Apple Pay в России?
Ориентируйтесь на поддерживаемые сервисы: Mir Pay, Samsung Pay, локальные банковские приложения.

Сколько стоит подключение альтернативного платёжного сервиса?
Обычно бесплатно, нужно лишь зарегистрировать карту и установить приложение.

Что лучше использовать для интернет-покупок?
Российские карты через Mir Pay или онлайн-банкинг, так как Apple Pay недоступен.

Мифы и правда

  • Миф: Apple Pay работает с любой картой за границей.
    Правда: c 2022 года российские пользователи не могут подключать зарубежные карты.

  • Миф: Всё зависит от модели iPhone.
    Правда: gроблема глобальная и связана с ограничениями Apple и международных платёжных систем.

Исторический контекст

Apple Pay появился в 2014 году и быстро завоевал популярность по всему миру. В России сервис активно использовался до 2022 года. С уходом Visa и Mastercard его работа стала невозможной, что вынудило пользователей искать альтернативные способы оплаты.

