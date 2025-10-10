Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
корпорация Apple
© flickr.com by Brandon Daniel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:17

Где шоу, Тим? Apple решила, что релизы теперь можно делать по-тихому — и все всё равно купят

Apple представит MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro с чипом M5 в октябре — MacRumors

В октябре технологический мир традиционно ждёт сюрпризов от Apple. На этот раз компания решила не устраивать громкое шоу, а провести целую серию онлайн-презентаций в формате пресс-релизов. Как сообщает MacRumors со ссылкой на Naver, первые публикации появятся уже с 13 октября.

Новое поколение устройств с чипом M5

Главной темой станет переход ключевых продуктов Apple на чип M5. Этот процессор должен стать самым производительным в своём классе, обеспечивая прирост мощности до 25% и повышенную энергоэффективность. На его основе создаются три крупных обновления: MacBook Pro 14, iPad Pro и улучшенная версия Vision Pro.

По данным инсайдеров, ноутбуки MacBook Pro с M5 уже поступили в массовое производство. Основной акцент сделан на графике и нейросетевых возможностях — Apple хочет, чтобы даже базовая версия ноутбука легко справлялась с задачами машинного обучения и видеомонтажа.

iPad Pro: профессиональный инструмент нового уровня

Новый iPad Pro станет первым планшетом Apple с OLED-дисплеем. Устройство получит сверхтонкий корпус, чип M5 и обновлённую систему охлаждения. Российский блогер Wylsacom уже опубликовал видео с распаковкой рабочего образца, подтвердив существование модели.

Интересно, что вместе с планшетом появится Apple Pencil третьего поколения, способный реагировать на силу касания и распознавать наклон под более точным углом. Это делает iPad Pro полноценной альтернативой графическому планшету для дизайнеров и художников.

Vision Pro 2: комфорт и производительность

В документах Федеральной комиссии по связи США (FCC) недавно появились сведения о новой версии Vision Pro. Судя по ним, гарнитура получит усовершенствованное крепление, облегчающее длительное использование, и более мощный процессор.

Наблюдатели считают, что обновлённая гарнитура станет частью стратегии Apple по развитию экосистемы пространственных вычислений. С новой моделью компания намерена сделать Vision Pro не только инструментом для профессионалов, но и массовым устройством для развлечений и образования.

Обновления для "умного дома"

Помимо флагманских гаджетов, Apple готовит обновление своей линейки устройств для дома.

• Apple TV 4K может получить чип A17 Pro, обеспечивающий поддержку ИИ-функций Apple Intelligence - голосового помощника нового поколения.
• HomePod mini 2 оснащается чипом S9, уже знакомым по Apple Watch Series 9.
• AirTag 2 получит увеличенный радиус действия и улучшенную точность позиционирования.

Такие шаги делают экосистему Apple ещё более связанной: теперь устройства смогут обмениваться данными напрямую без участия iPhone.

Сравнение: что нового принесёт октябрьская линейка

Устройство Новый чип Ключевые улучшения
MacBook Pro 14 M5 Рост производительности, энергоэффективность, новая графика
iPad Pro M5 OLED-дисплей, тонкий корпус, поддержка Pencil 3
Vision Pro Новый процессор Улучшенное крепление, рост автономности
Apple TV 4K A17 Pro ИИ-функции, Apple Intelligence
HomePod mini 2 S9 Повышенное качество звука, поддержка Siri нового поколения
AirTag 2 U2 Увеличенный радиус действия, точное отслеживание

Как подготовиться к релизам

  1. Следите за обновлениями на официальном сайте Apple — публикации начнут появляться с 13 октября.

  2. Зарегистрируйтесь в программе Apple Trade In: при обмене старого устройства можно сэкономить до 40% стоимости нового.

  3. Проверьте совместимость своих аксессуаров — часть старых чехлов и адаптеров не подойдёт под новые размеры устройств.

Ошибки пользователей → последствия → альтернатива

Ошибка: спешить с покупкой первых партий.
Последствие: возможные проблемы с перегревом или багами ПО.
Альтернатива: дождаться вторых поставок — обычно Apple исправляет недочёты уже через месяц.

Ошибка: игнорировать региональные версии.
Последствие: отсутствие поддержки eSIM или локальных сервисов.
Альтернатива: уточняйте спецификации у официальных реселлеров.

А что если Apple изменит стратегию?

Некоторые аналитики полагают, что отказ от крупных сценических презентаций — не временное решение, а часть новой коммуникационной политики. Компания стремится сократить "информационный шум" и сфокусироваться на цифровом продвижении. Такой формат позволяет публиковать новинки чаще и гибче реагировать на рынок.

FAQ

Когда стартуют продажи новых устройств?
Продажи могут начаться уже в конце октября, но точные даты зависят от региона.

Стоит ли обновлять MacBook Pro с M3 на M5?
Да, если вы работаете с 3D-графикой, видео или ИИ-задачами. Прирост производительности ощутим именно в этих сценариях.

Что нового в HomePod mini 2?
Более мощный процессор S9 улучшает звук и снижает задержку отклика Siri.

Будет ли Vision Pro 2 работать автономно?
Да, по слухам, устройство получит аккумулятор увеличенной ёмкости и сможет работать без проводного подключения дольше часа.

Мифы и правда

Миф: M5 — просто переименованный M4.
Правда: архитектура полностью переработана, особенно в части графики и нейропроцессора.

Миф: iPad Pro с OLED будет стоить дороже MacBook.
Правда: Apple удерживает цену в пределах текущей линейки, делая модель доступной для профессионалов.

Миф: AirTag 2 будет несовместим с первым поколением.
Правда: устройства будут работать в одной сети Find My.

Интересные факты

  1. Чип M5 создаётся по техпроцессу 3 нм — самом передовом в мире.

  2. Vision Pro изготавливается в Китае и Малайзии, но сборка для США и Европы проходит отдельно.

  3. AirTag 2 сможет взаимодействовать с Apple Watch, отображая направление прямо на циферблате.

Исторический контекст

Apple впервые использовала стратегию "недельных релизов" в 2020 году, когда пандемия ограничила живые мероприятия. Тогда за одну неделю были представлены MacBook Air, Mac mini и MacBook Pro на чипе M1. Формат оказался успешным — его решили вернуть в 2025 году.

