Дочь Гвинет Пэлтроу в 21 год подписала контракт, который может изменить её карьеру

Гвинет Пэлтроу и её дочь Эппл Мартин продолжают удивлять поклонников новыми карьерными достижениями. Эппл, в возрасте 21 года, подписала свой первый крупный контракт в модной индустрии, став лицом знаменитого английского бренда Self-Portrait.

Этот шаг стал важным этапом в её карьере, так как она теперь представляет не просто модный дом, а целую концепцию самовыражения. Эппл Мартин сотрудничает с брендом, который прославился своими уникальными и элегантными коллекциями, которые идеально вписываются в стиль современного поколения. Особенность нового сотрудничества заключается в том, что коллекция Self-Portrait представлена серией селфи, сделанных самой Эппл, что придаёт ей ещё больше индивидуальности и неповторимости.

Self-Portrait был основан в 2013 году малазийским дизайнером Ханом Чонгом и с тех пор зарекомендовал себя как бренд, способный удивлять и вдохновлять. Он привлекает внимание знаменитостей и модных икон, таких как Эмили Ратаковски, Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид и многих других. Эппл Мартин стала частью этого престижного списка, и её сотрудничество с брендом предсказывает ей успешную карьеру в модельном бизнесе.

Контракт Эппл с Self-Portrait будет длиться несколько месяцев, но этот опыт является важным этапом в её жизни, демонстрируя серьёзный подход к её карьере и укрепляя её позицию в мире моды.