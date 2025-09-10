Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Показ Надежды Абзаевой на Московской неделе моды
Показ Надежды Абзаевой на Московской неделе моды
© Пресс-служба Московской недели моды
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:32

Дочь Гвинет Пэлтроу в 21 год подписала контракт, который может изменить её карьеру

Дочь Гвинет Пэлтроу подписала контракт с Self-Portrait

Гвинет Пэлтроу и её дочь Эппл Мартин продолжают удивлять поклонников новыми карьерными достижениями. Эппл, в возрасте 21 года, подписала свой первый крупный контракт в модной индустрии, став лицом знаменитого английского бренда Self-Portrait.

Этот шаг стал важным этапом в её карьере, так как она теперь представляет не просто модный дом, а целую концепцию самовыражения. Эппл Мартин сотрудничает с брендом, который прославился своими уникальными и элегантными коллекциями, которые идеально вписываются в стиль современного поколения. Особенность нового сотрудничества заключается в том, что коллекция Self-Portrait представлена серией селфи, сделанных самой Эппл, что придаёт ей ещё больше индивидуальности и неповторимости.

Self-Portrait был основан в 2013 году малазийским дизайнером Ханом Чонгом и с тех пор зарекомендовал себя как бренд, способный удивлять и вдохновлять. Он привлекает внимание знаменитостей и модных икон, таких как Эмили Ратаковски, Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид и многих других. Эппл Мартин стала частью этого престижного списка, и её сотрудничество с брендом предсказывает ей успешную карьеру в модельном бизнесе.

Контракт Эппл с Self-Portrait будет длиться несколько месяцев, но этот опыт является важным этапом в её жизни, демонстрируя серьёзный подход к её карьере и укрепляя её позицию в мире моды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эндрю Кэбот раскрыл подробности разрыва с супругой Кристин Кэбот сегодня в 8:38

Развод до скандала: подробности разрыва Эндрю и Кристин Кэбот

Эндрю Кэбот прервал молчание, рассказав о разводе с женой Кристин до скандального инцидента на концерте Coldplay. Правда о разрыве и последствиях этого события раскрыта.

Читать полностью » Австралийские экологи призывают наказать блогера Майка Холстона за опасное обращение с крокодилами сегодня в 7:33

32 миллиона просмотров и целый скандал: как ловля крокодилов разрушила карьеру блогера

Блогер Майк Холстон попал в центр скандала из-за своих роликов с крокодилами. Зоозащитники требуют его депортации из Австралии.

Читать полностью » Эд Ширан переезжает в США на постоянное место жительства сегодня в 6:27

Ширан в США: что скрывает неожиданный шаг для карьеры певца

Британский музыкант Эд Ширан переехал в США, поддавшись магии страны и ее творческой атмосферы. Но что на самом деле стоит за этим решением?

Читать полностью » Влад Соколовский рассказал о переживаниях из-за разлуки с дочерью Мией сегодня в 5:22

"Каждое мгновение с Мией — это подарок": Влад Соколовский делится переживаниями перед разлукой

Влад Соколовский делится переживаниями о разлуке с дочерью, которая уезжает учиться в США, и осознает важность каждого момента, проведенного с близкими.

Читать полностью » Митя Фомин поделился мыслями о детях и семейной жизни сегодня в 4:15

Неожиданное признание Фомина: почему он до сих пор не стал отцом

Митя Фомин рассказал, как участие в шоу заставило его задуматься об отцовстве и каких изменений в личной жизни он ждет в будущем.

Читать полностью » Ида Галич вернулась к работе через месяц после родов сегодня в 3:08

Возвращение через месяц: что скрывает первый день Иды Галич на съёмках

Ида Галич вернулась к работе через месяц после родов и поделилась своими переживаниями. Она доказала, что материнство не мешает профессиональным успехам.

Читать полностью » Анна Седокова прокомментировала слухи о тайном возлюбленном сегодня в 2:11

Тайна Анны Седоковой: кто дарит ей цветы и скрывается за слухами о новом романе

Анна Седокова обратилась к СМИ с просьбой не распространять слухи о её тайном романе и пояснила ситуацию с получением цветочных подарков.

Читать полностью » Дэн Браун анонсировал новый роман сегодня в 1:05

"Тайна из тайн": Дэн Браун возвращается с новой загадкой, которую нужно разгадать

Дэн Браун возвращается с новой книгой, "Тайна из тайн", в которой профессор Роберт Лэнгдон решает загадки, спрятанные в самых древних уголках мира.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Джорджо Армани называл остров Пантеллерия своим убежищем более 40 лет
Авто и мото

В России корпоративный каршеринг показал рост на 53% в первом полугодии 2025 года
Еда

Эксперты: курицу, фарш и морепродукты нельзя готовить прямо из морозилки
Красота и здоровье

Врачи рассказали о пользе кураги для сердца и сосудов благодаря высокому содержанию калия
Питомцы

Хомячки проявляют милые привычки в домашних условиях
Дом

Шаги к чистому дому: как расхламить пространство по канадскому методу
Красота и здоровье

Врач высшей категории Владимир Зайцев: выйти из зоны конфликта помогает предотвратить срыв
Садоводство

Сентябрь — лучшее время пересадить яблони и груши
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet