Купили MacBook Pro M5? Через два года вы будете смотреть на него с грустью

Компания Apple представила обновлённый 14-дюймовый MacBook Pro, оснастив его новейшим процессором M5, ускоренной памятью и батареей, которая, по заявлениям компании, обеспечивает до 24 часов автономной работы. Но, как сообщает инсайдер Марк Гурман из Bloomberg, это лишь промежуточный шаг — в следующем году MacBook Pro ждёт крупнейшее обновление за десятилетие.

"Apple готовит кардинально переработанный MacBook Pro с сенсорным экраном и OLED-дисплеем, запуск которого перенесли из-за проблем с поставками", — сообщил Гурман.

Текущее поколение: стабильность и мощь

Представленный MacBook Pro M5 стал логичным развитием линейки. Новый чип Apple M5 обеспечивает прирост производительности до 20% по сравнению с M4 Pro, а энергоэффективная архитектура позволяет ноутбуку работать сутки без подзарядки. Ускоренная память LPDDR6 и обновлённая система охлаждения делают устройство надёжным инструментом для профессионалов.

Дизайн модели остался прежним: алюминиевый корпус, мини-LED-дисплей Liquid Retina XDR, клавиатура Magic Keyboard и фирменная выемка под камеру. Однако Apple, по словам Гурмана, уже готовит нечто куда более амбициозное.

Что известно о MacBook Pro следующего поколения

Гурман утверждает, что под кодовыми названиями K114 и K116 скрываются первые MacBook Pro с сенсорным экраном и OLED-дисплеем. Это станет крупнейшим редизайном ноутбуков компании со времён перехода на чипы Apple Silicon.

Характеристика Текущее поколение (M5) Следующее поколение (M6) Процессор Apple M5 / M5 Pro / M5 Max Apple M6 / M6 Pro / M6 Max Экран mini-LED Retina XDR OLED с сенсорным управлением Аутентификация Touch ID Face ID (ожидается через 1-2 года) Камера 1080p в вырезе Отверстие в экране, как Dynamic Island Корпус алюминий тоньше и легче, новые шарниры Время работы до 24 часов до 26 часов (по слухам)

Почему сенсорный экран стал неизбежен

Apple долгие годы избегала внедрения сенсорных дисплеев в Mac, утверждая, что взаимодействие с экраном на ноутбуке "неестественно". Вместо этого компания экспериментировала с Touch Bar, но проект не прижился — от него отказались в 2021 году.

Теперь же, когда даже профессиональные Windows-ноутбуки активно используют сенсорные панели и стилусы, Apple готова впервые объединить macOS и тач-интерфейс. Инженеры уже тестируют адаптированные элементы интерфейса, напоминающие по стилю iPadOS.

Какие новинки ещё готовит Apple

Помимо MacBook Pro, по данным Bloomberg, в разработке находятся:

• MacBook Air M6 - с OLED-дисплеем и увеличенным временем работы;

• Mac Studio M6 Ultra - для профессиональных задач и 3D-графики;

• Mac Mini M6 - в новом корпусе с магнитным креплением кабелей;

• Два новых монитора, один из которых станет преемником Pro Display XDR.

Также Apple работает над унификацией технологий — все новые устройства будут оснащаться универсальной системой охлаждения и улучшенными портами Thunderbolt 5.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: считать, что MacBook Pro 2024-го года — вершина развития линейки.

• Последствие: покупатели могут упустить масштабное обновление в 2026-м.

• Альтернатива: подождать версию с M6 и OLED-экраном, если обновление не срочное.

• Ошибка: ориентироваться только на ёмкость аккумулятора.

• Последствие: прирост автономности может быть минимален по сравнению с M5.

• Альтернатива: оценивать баланс — экран, мощность и охлаждение.

А что если сенсорные Mac изменят macOS?

Эксперты предполагают, что Apple готовит новое поколение macOS, адаптированное под управление жестами. Интерфейс может получить укрупнённые элементы, поддержку Apple Pencil и новые сценарии работы в креативных приложениях — от Photoshop до Final Cut Pro.

Появление сенсорного Mac станет символом сближения macOS и iPadOS, о котором внутри компании говорят уже несколько лет.

Плюсы и минусы будущих MacBook Pro

Плюсы Минусы OLED-дисплей с точной цветопередачей Более высокая цена Сенсорный экран и возможность рисования Возможный рост веса Улучшенные шарниры и конструкция Неизвестная надёжность новых петель Повышенная энергоэффективность M6 Придётся ждать до 2026 года Возможное внедрение Face ID Дороговизна ремонта дисплея

FAQ

Когда выйдут новые сенсорные MacBook Pro?

Согласно данным Bloomberg, запуск перенесён на вторую половину 2026 года из-за задержки поставок OLED-дисплеев.

Стоит ли покупать MacBook Pro M5 сейчас?

Если устройство нужно для работы, модель M5 остаётся мощным решением. Но для тех, кто хочет OLED и сенсор, разумно подождать.

Появится ли Face ID в ближайшее время?

По словам Гурмана, технология будет внедрена не ранее 2027 года, когда Apple оптимизирует систему под тонкие рамки ноутбуков.

Мифы и правда

Миф: Apple никогда не сделает MacBook с сенсорным экраном.

Правда: компания уже тестирует прототипы, и проект получил зелёный свет.

Миф: OLED-экраны слишком дорогие для Mac.

Правда: цены на OLED-панели снижаются, а Apple заключила крупные контракты с Samsung и LG Display.

Миф: сенсорные Mac заменят iPad.

Правда: устройства займут разные ниши — iPad останется мобильным планшетом, а MacBook — профессиональным инструментом.

Исторический контекст

Apple всегда осторожно подходила к радикальным изменениям дизайна MacBook. В 2008 году компания представила алюминиевый унибоди-корпус, в 2016-м — Touch Bar, а в 2020-м — переход на чипы собственной разработки. Следующий шаг — сенсорные OLED-ноутбуки, которые могут определить облик Mac на ближайшее десятилетие.