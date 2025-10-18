Купили MacBook Pro M5? Через два года вы будете смотреть на него с грустью
Компания Apple представила обновлённый 14-дюймовый MacBook Pro, оснастив его новейшим процессором M5, ускоренной памятью и батареей, которая, по заявлениям компании, обеспечивает до 24 часов автономной работы. Но, как сообщает инсайдер Марк Гурман из Bloomberg, это лишь промежуточный шаг — в следующем году MacBook Pro ждёт крупнейшее обновление за десятилетие.
"Apple готовит кардинально переработанный MacBook Pro с сенсорным экраном и OLED-дисплеем, запуск которого перенесли из-за проблем с поставками", — сообщил Гурман.
Текущее поколение: стабильность и мощь
Представленный MacBook Pro M5 стал логичным развитием линейки. Новый чип Apple M5 обеспечивает прирост производительности до 20% по сравнению с M4 Pro, а энергоэффективная архитектура позволяет ноутбуку работать сутки без подзарядки. Ускоренная память LPDDR6 и обновлённая система охлаждения делают устройство надёжным инструментом для профессионалов.
Дизайн модели остался прежним: алюминиевый корпус, мини-LED-дисплей Liquid Retina XDR, клавиатура Magic Keyboard и фирменная выемка под камеру. Однако Apple, по словам Гурмана, уже готовит нечто куда более амбициозное.
Что известно о MacBook Pro следующего поколения
Гурман утверждает, что под кодовыми названиями K114 и K116 скрываются первые MacBook Pro с сенсорным экраном и OLED-дисплеем. Это станет крупнейшим редизайном ноутбуков компании со времён перехода на чипы Apple Silicon.
|Характеристика
|Текущее поколение (M5)
|Следующее поколение (M6)
|Процессор
|Apple M5 / M5 Pro / M5 Max
|Apple M6 / M6 Pro / M6 Max
|Экран
|mini-LED Retina XDR
|OLED с сенсорным управлением
|Аутентификация
|Touch ID
|Face ID (ожидается через 1-2 года)
|Камера
|1080p в вырезе
|Отверстие в экране, как Dynamic Island
|Корпус
|алюминий
|тоньше и легче, новые шарниры
|Время работы
|до 24 часов
|до 26 часов (по слухам)
Почему сенсорный экран стал неизбежен
Apple долгие годы избегала внедрения сенсорных дисплеев в Mac, утверждая, что взаимодействие с экраном на ноутбуке "неестественно". Вместо этого компания экспериментировала с Touch Bar, но проект не прижился — от него отказались в 2021 году.
Теперь же, когда даже профессиональные Windows-ноутбуки активно используют сенсорные панели и стилусы, Apple готова впервые объединить macOS и тач-интерфейс. Инженеры уже тестируют адаптированные элементы интерфейса, напоминающие по стилю iPadOS.
Какие новинки ещё готовит Apple
Помимо MacBook Pro, по данным Bloomberg, в разработке находятся:
• MacBook Air M6 - с OLED-дисплеем и увеличенным временем работы;
• Mac Studio M6 Ultra - для профессиональных задач и 3D-графики;
• Mac Mini M6 - в новом корпусе с магнитным креплением кабелей;
• Два новых монитора, один из которых станет преемником Pro Display XDR.
Также Apple работает над унификацией технологий — все новые устройства будут оснащаться универсальной системой охлаждения и улучшенными портами Thunderbolt 5.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: считать, что MacBook Pro 2024-го года — вершина развития линейки.
• Последствие: покупатели могут упустить масштабное обновление в 2026-м.
• Альтернатива: подождать версию с M6 и OLED-экраном, если обновление не срочное.
• Ошибка: ориентироваться только на ёмкость аккумулятора.
• Последствие: прирост автономности может быть минимален по сравнению с M5.
• Альтернатива: оценивать баланс — экран, мощность и охлаждение.
А что если сенсорные Mac изменят macOS?
Эксперты предполагают, что Apple готовит новое поколение macOS, адаптированное под управление жестами. Интерфейс может получить укрупнённые элементы, поддержку Apple Pencil и новые сценарии работы в креативных приложениях — от Photoshop до Final Cut Pro.
Появление сенсорного Mac станет символом сближения macOS и iPadOS, о котором внутри компании говорят уже несколько лет.
Плюсы и минусы будущих MacBook Pro
|Плюсы
|Минусы
|OLED-дисплей с точной цветопередачей
|Более высокая цена
|Сенсорный экран и возможность рисования
|Возможный рост веса
|Улучшенные шарниры и конструкция
|Неизвестная надёжность новых петель
|Повышенная энергоэффективность M6
|Придётся ждать до 2026 года
|Возможное внедрение Face ID
|Дороговизна ремонта дисплея
FAQ
Когда выйдут новые сенсорные MacBook Pro?
Согласно данным Bloomberg, запуск перенесён на вторую половину 2026 года из-за задержки поставок OLED-дисплеев.
Стоит ли покупать MacBook Pro M5 сейчас?
Если устройство нужно для работы, модель M5 остаётся мощным решением. Но для тех, кто хочет OLED и сенсор, разумно подождать.
Появится ли Face ID в ближайшее время?
По словам Гурмана, технология будет внедрена не ранее 2027 года, когда Apple оптимизирует систему под тонкие рамки ноутбуков.
Мифы и правда
Миф: Apple никогда не сделает MacBook с сенсорным экраном.
Правда: компания уже тестирует прототипы, и проект получил зелёный свет.
Миф: OLED-экраны слишком дорогие для Mac.
Правда: цены на OLED-панели снижаются, а Apple заключила крупные контракты с Samsung и LG Display.
Миф: сенсорные Mac заменят iPad.
Правда: устройства займут разные ниши — iPad останется мобильным планшетом, а MacBook — профессиональным инструментом.
Исторический контекст
Apple всегда осторожно подходила к радикальным изменениям дизайна MacBook. В 2008 году компания представила алюминиевый унибоди-корпус, в 2016-м — Touch Bar, а в 2020-м — переход на чипы собственной разработки. Следующий шаг — сенсорные OLED-ноутбуки, которые могут определить облик Mac на ближайшее десятилетие.
