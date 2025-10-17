M5 уже в России: где запустили предзаказ на самые мощные устройства Apple

Российский ретейлер "М.Видео" объявил цены на новейшие устройства Apple, официально представленные компанией 15 октября. В линейку поступающих в продажу гаджетов вошли MacBook Pro, iPad Pro и шлем смешанной реальности Vision Pro, все — на базе новейшего процессора M5.

Новинки Apple добираются до российского рынка

Несмотря на уход Apple с российского рынка, интерес к её продукции остаётся стабильно высоким. Поэтому заявление "М.Видео" о начале продаж новых моделей вызвало широкий отклик среди поклонников бренда.

"Предзаказ новинок на сайтах "М.Видео" и "Эльдорадо" стартует 16 октября", — подчеркнули представители ретейлера.

В пресс-релизе уточняется, что в продажу поступят ноутбуки и планшеты, а также будет обеспечен ограниченный импорт устройств через официально сертифицированные каналы поставок.

Цены на новые MacBook Pro

Лэптопы нового поколения получили процессор M5, обновлённую систему охлаждения и усовершенствованный дисплей Liquid Retina XDR. Все модели доступны в расцветках Silver и Black.

Модель Конфигурация Цена (руб.) MacBook Pro 14" (M5, 12 ГБ RAM / 512 ГБ SSD) Базовая 180 000 MacBook Pro 14" (M5, 12 ГБ RAM / 1 ТБ SSD) Расширенная 200 000 MacBook Pro 14" (M5, 24 ГБ RAM / 1 ТБ SSD) Топовая 220 000

Новый чип M5 обещает прирост производительности до 25% по сравнению с предыдущим поколением, а также улучшенную энергоэффективность. Акцент сделан на профессиональную работу с графикой, монтаж видео в 8K и машинное обучение.

iPad Pro M5: мощнее, тоньше, умнее

Планшетная линейка iPad Pro также получила процессор M5, OLED-дисплей и поддержку нового поколения Apple Pencil Pro. Все модели выйдут в цвете Space Black с Wi-Fi-подключением.

Модель Экран Объём памяти Цена (руб.) iPad Pro 11" (256 ГБ) 11 дюймов 256 ГБ 110 000 iPad Pro 11" (512 ГБ) 11 дюймов 512 ГБ 130 000 iPad Pro 13" (512 ГБ) 13 дюймов 512 ГБ 140 000

Благодаря обновлённому дисплею Tandem OLED планшет обеспечивает более глубокие оттенки чёрного и повышенную яркость до 1000 нит.

Vision Pro: возвращение реальности

Хотя конкретные цены на Apple Vision Pro в пресс-релизе не указаны, источники "М.Видео" сообщают, что устройство появится в ограниченном объёме. Ранее аналогичные гарнитуры предлагались в России по цене около 600-700 тысяч рублей через параллельный импорт.

Vision Pro — это не просто шлем, а персональный вычислительный центр смешанной реальности, который сочетает управление жестами, отслеживание взгляда и пространственный звук.

Почему M5 — важный шаг для Apple

Новый процессор M5 объединяет 10 ядер CPU и 38 ядер GPU, что делает его самым мощным чипом в истории Mac и iPad. Он создан по 3-нм техпроцессу, а значит, отличается низким энергопотреблением и поддерживает до 64 ГБ унифицированной памяти.

Инженеры Apple утверждают, что M5 способен обрабатывать графику на уровне профессиональных видеокарт и обеспечивает прирост в задачах ИИ до 40%.

Сравнение с конкурентами

Устройство Производительность CPU Цена (руб.) Особенности MacBook Pro (M5) +25% к M4 от 180 000 Компактный, автономный до 22 часов Dell XPS 14 (Intel Core Ultra) Сопоставимая от 190 000 OLED-дисплей, Windows 11 ASUS Zenbook Pro 14 OLED Ниже на 10-15% от 170 000 RTX 4050, но ниже автономность

Как оформить предзаказ: пошагово

Перейти на сайты "М.Видео" или "Эльдорадо". Выбрать нужную модель устройства. Авторизоваться или создать личный кабинет. Внести предоплату (10-15%). Дождаться уведомления о поступлении товара.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: Заказывать устройство у непроверенных продавцов.

Последствие: Отсутствие гарантии и возможные подделки.

Альтернатива: Покупка через официальных ретейлеров, работающих по параллельному импорту.

• Ошибка: Не учитывать региональные версии адаптеров и клавиатур.

Последствие: Несовместимость с российскими стандартами питания.

Альтернатива: Проверять комплектацию при оформлении заказа.

А что если Apple официально вернётся на рынок?

Эксперты считают, что при смягчении санкций Apple могла бы быстро восстановить официальные поставки — сеть партнёров и логистика в России сохранились. Тем временем параллельный импорт и крупные ритейлеры, такие как "М.Видео", поддерживают стабильный поток новинок.

Плюсы и минусы покупки в России

Плюсы Минусы Быстрый доступ к новинкам Завышенные цены по сравнению с США Гарантийное обслуживание через ретейлеров Ограниченная официальная поддержка Возможность покупки в рублях Небольшие объёмы поставок Легальная схема импорта Отсутствие Apple Store

FAQ

Когда устройства появятся в продаже?

— Ожидается начало продаж в конце октября, предзаказ стартует 16 октября.

Будет ли гарантия на технику?

— Да, ритейлеры обеспечат сервисное обслуживание в своих авторизованных центрах.

Поддерживают ли новые MacBook и iPad российский язык и клавиатуру?

— Да, интерфейс полностью русифицирован, клавиатура адаптирована под локальный рынок.

Мифы и правда

Миф: Новые устройства не работают без Apple ID из США.

Правда: Все модели активируются и работают с Apple ID, зарегистрированным в любом регионе.

Миф: Параллельный импорт — это "серый" рынок.

Правда: Он легализован в России и не нарушает авторских прав.

Миф: Версия M5 ничем не отличается от M4.

Правда: Новый процессор значительно мощнее, особенно в задачах ИИ и 3D-рендеринга.

Исторический контекст

Линейка MacBook Pro на базе фирменных чипов Apple Silicon появилась в 2020 году. С тех пор каждая итерация — M1, M2, M3, M4 и теперь M5 - демонстрирует курс компании на независимость от Intel и полную интеграцию аппаратного и программного обеспечения.

3 интересных факта