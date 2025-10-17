M5 уже в России: где запустили предзаказ на самые мощные устройства Apple
Российский ретейлер "М.Видео" объявил цены на новейшие устройства Apple, официально представленные компанией 15 октября. В линейку поступающих в продажу гаджетов вошли MacBook Pro, iPad Pro и шлем смешанной реальности Vision Pro, все — на базе новейшего процессора M5.
Новинки Apple добираются до российского рынка
Несмотря на уход Apple с российского рынка, интерес к её продукции остаётся стабильно высоким. Поэтому заявление "М.Видео" о начале продаж новых моделей вызвало широкий отклик среди поклонников бренда.
"Предзаказ новинок на сайтах "М.Видео" и "Эльдорадо" стартует 16 октября", — подчеркнули представители ретейлера.
В пресс-релизе уточняется, что в продажу поступят ноутбуки и планшеты, а также будет обеспечен ограниченный импорт устройств через официально сертифицированные каналы поставок.
Цены на новые MacBook Pro
Лэптопы нового поколения получили процессор M5, обновлённую систему охлаждения и усовершенствованный дисплей Liquid Retina XDR. Все модели доступны в расцветках Silver и Black.
|Модель
|Конфигурация
|Цена (руб.)
|MacBook Pro 14" (M5, 12 ГБ RAM / 512 ГБ SSD)
|Базовая
|180 000
|MacBook Pro 14" (M5, 12 ГБ RAM / 1 ТБ SSD)
|Расширенная
|200 000
|MacBook Pro 14" (M5, 24 ГБ RAM / 1 ТБ SSD)
|Топовая
|220 000
Новый чип M5 обещает прирост производительности до 25% по сравнению с предыдущим поколением, а также улучшенную энергоэффективность. Акцент сделан на профессиональную работу с графикой, монтаж видео в 8K и машинное обучение.
iPad Pro M5: мощнее, тоньше, умнее
Планшетная линейка iPad Pro также получила процессор M5, OLED-дисплей и поддержку нового поколения Apple Pencil Pro. Все модели выйдут в цвете Space Black с Wi-Fi-подключением.
|Модель
|Экран
|Объём памяти
|Цена (руб.)
|iPad Pro 11" (256 ГБ)
|11 дюймов
|256 ГБ
|110 000
|iPad Pro 11" (512 ГБ)
|11 дюймов
|512 ГБ
|130 000
|iPad Pro 13" (512 ГБ)
|13 дюймов
|512 ГБ
|140 000
Благодаря обновлённому дисплею Tandem OLED планшет обеспечивает более глубокие оттенки чёрного и повышенную яркость до 1000 нит.
Vision Pro: возвращение реальности
Хотя конкретные цены на Apple Vision Pro в пресс-релизе не указаны, источники "М.Видео" сообщают, что устройство появится в ограниченном объёме. Ранее аналогичные гарнитуры предлагались в России по цене около 600-700 тысяч рублей через параллельный импорт.
Vision Pro — это не просто шлем, а персональный вычислительный центр смешанной реальности, который сочетает управление жестами, отслеживание взгляда и пространственный звук.
Почему M5 — важный шаг для Apple
Новый процессор M5 объединяет 10 ядер CPU и 38 ядер GPU, что делает его самым мощным чипом в истории Mac и iPad. Он создан по 3-нм техпроцессу, а значит, отличается низким энергопотреблением и поддерживает до 64 ГБ унифицированной памяти.
Инженеры Apple утверждают, что M5 способен обрабатывать графику на уровне профессиональных видеокарт и обеспечивает прирост в задачах ИИ до 40%.
Сравнение с конкурентами
|Устройство
|Производительность CPU
|Цена (руб.)
|Особенности
|MacBook Pro (M5)
|+25% к M4
|от 180 000
|Компактный, автономный до 22 часов
|Dell XPS 14 (Intel Core Ultra)
|Сопоставимая
|от 190 000
|OLED-дисплей, Windows 11
|ASUS Zenbook Pro 14 OLED
|Ниже на 10-15%
|от 170 000
|RTX 4050, но ниже автономность
Как оформить предзаказ: пошагово
-
Перейти на сайты "М.Видео" или "Эльдорадо".
-
Выбрать нужную модель устройства.
-
Авторизоваться или создать личный кабинет.
-
Внести предоплату (10-15%).
-
Дождаться уведомления о поступлении товара.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: Заказывать устройство у непроверенных продавцов.
Последствие: Отсутствие гарантии и возможные подделки.
Альтернатива: Покупка через официальных ретейлеров, работающих по параллельному импорту.
• Ошибка: Не учитывать региональные версии адаптеров и клавиатур.
Последствие: Несовместимость с российскими стандартами питания.
Альтернатива: Проверять комплектацию при оформлении заказа.
А что если Apple официально вернётся на рынок?
Эксперты считают, что при смягчении санкций Apple могла бы быстро восстановить официальные поставки — сеть партнёров и логистика в России сохранились. Тем временем параллельный импорт и крупные ритейлеры, такие как "М.Видео", поддерживают стабильный поток новинок.
Плюсы и минусы покупки в России
|Плюсы
|Минусы
|Быстрый доступ к новинкам
|Завышенные цены по сравнению с США
|Гарантийное обслуживание через ретейлеров
|Ограниченная официальная поддержка
|Возможность покупки в рублях
|Небольшие объёмы поставок
|Легальная схема импорта
|Отсутствие Apple Store
FAQ
Когда устройства появятся в продаже?
— Ожидается начало продаж в конце октября, предзаказ стартует 16 октября.
Будет ли гарантия на технику?
— Да, ритейлеры обеспечат сервисное обслуживание в своих авторизованных центрах.
Поддерживают ли новые MacBook и iPad российский язык и клавиатуру?
— Да, интерфейс полностью русифицирован, клавиатура адаптирована под локальный рынок.
Мифы и правда
Миф: Новые устройства не работают без Apple ID из США.
Правда: Все модели активируются и работают с Apple ID, зарегистрированным в любом регионе.
Миф: Параллельный импорт — это "серый" рынок.
Правда: Он легализован в России и не нарушает авторских прав.
Миф: Версия M5 ничем не отличается от M4.
Правда: Новый процессор значительно мощнее, особенно в задачах ИИ и 3D-рендеринга.
Исторический контекст
Линейка MacBook Pro на базе фирменных чипов Apple Silicon появилась в 2020 году. С тех пор каждая итерация — M1, M2, M3, M4 и теперь M5 - демонстрирует курс компании на независимость от Intel и полную интеграцию аппаратного и программного обеспечения.
3 интересных факта
-
Новый MacBook Pro способен работать до 22 часов без подзарядки.
-
iPad Pro M5 — самый тонкий планшет Apple за всю историю, его толщина составляет всего 5,1 мм.
-
Vision Pro теперь поддерживает синхронизацию с Mac и iPhone без кабеля — только через AirSync.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru