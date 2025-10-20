Apple снова облажалась: пользователи бьют тревогу из-за странного бага с клавиатурой
Пользователи iPhone всё чаще жалуются на странный сбой в клавиатуре после обновления системы до iOS 16. Ошибка проявляется неожиданным образом: человек нажимает одну букву, а в тексте появляется совершенно другая. Проблема настолько необычная, что сначала многие подумали — дело в неаккуратных пальцах или чувствительности экрана. Однако YouTube-блогер Michi NekoMichi решил проверить, что происходит на самом деле, и доказал: виновата не автокоррекция, а сама система.
"При нажатии на "U” появляется "J”, а при вводе "M” получается "N”", — пояснил блогер Michi NekoMichi.
Как блогеру удалось поймать баг
Чтобы разобраться в происходящем, блогер использовал замедленную видеосъёмку. Он набирал слова на стандартной экранной клавиатуре, фиксируя процесс на камеру. В кадре чётко видно: подсветка клавиш срабатывает правильно, система видит касание именно той буквы, которую пользователь выбирает. Но результат в текстовом поле — совсем другой.
Это позволило исключить ошибку в калибровке сенсора. Также NekoMichi отключил автозамену и все вспомогательные функции клавиатуры — проблема не исчезла.
Почему это может происходить
По наблюдениям пользователей, сбой затрагивает не все устройства. Иногда он появляется только после обновления до iOS 16, иногда — после установки определённых приложений. Возможные причины:
-
Ошибка в логике обработки координат нажатий.
-
Нарушение работы библиотеки, отвечающей за ввод текста.
-
Проблема в синхронизации между визуальной и фактической зонами касаний.
Некоторые специалисты предполагают, что Apple изменила систему распознавания нажатий для ускорения отклика, но не все модели экранов корректно "понимают" новые параметры.
Сравнение: как менялось поведение клавиатуры
|Версия iOS
|Особенности клавиатуры
|Типичные баги
|Реакция пользователей
|iOS 15
|стабильная работа, минимальные задержки
|редкие сбои автокоррекции
|высокая оценка
|iOS 16
|улучшен отклик, добавлены новые эффекты
|случайная подмена символов
|жалобы на ввод
|iOS 16.1 beta
|обещаны исправления
|данные уточняются
|ожидание апдейта
Что можно сделать сейчас
Пока Apple не выпустила официальный патч, пользователи делятся своими временными решениями:
-
Перезапустить устройство и сбросить настройки клавиатуры.
-
Временно установить стороннюю клавиатуру, например, Gboard или SwiftKey.
-
Уменьшить чувствительность дисплея в разделе "Универсальный доступ".
-
Убедиться, что установлена последняя версия системы.
Эти меры не устраняют причину полностью, но помогают уменьшить количество ошибок при наборе.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: обновление iOS 16 приводит к рассинхронизации клавиатуры.
• Последствие: текст вводится с искажениями, что мешает работе и переписке.
• Альтернатива: временно использовать сторонние клавиатуры с проверенным механизмом ввода или дождаться официального обновления от Apple.
А что если проблема глубже?
Если баг связан с драйверами сенсорного слоя, исправить его быстро не получится. В этом случае Apple может выпустить обновление только после масштабного тестирования. Подобные случаи уже бывали — например, после выхода iOS 11 в 2017 году у некоторых пользователей перестал корректно работать 3D Touch, и починку компания выпустила только через месяц.
Плюсы и минусы новой версии iOS
|Плюсы
|Минусы
|Более быстрая работа интерфейса
|Возможные ошибки в системе ввода
|Обновлённый дизайн уведомлений
|Жалобы на нестабильность клавиатуры
|Расширенные функции приватности
|Повышенная нагрузка на аккумулятор
|Новые визуальные эффекты клавиатуры
|Случайная подмена символов
Часто задаваемые вопросы
— Как проверить, есть ли у меня этот баг?
Попробуйте ввести сочетание букв "Thumbs up". Если вместо "U" появится "J" — проблема есть.
— Можно ли исправить клавиатуру без обновления системы?
Нет. Помогают только временные обходные методы, вроде сторонних клавиатур.
— Когда Apple устранит ошибку?
Компания официально не комментировала ситуацию, но разработчики ожидают исправление в ближайшем минорном апдейте iOS 16.1.
Мифы и правда
Миф: это вина автокоррекции.
Правда: даже при отключённой функции символы подменяются, значит, дело в системе ввода.
Миф: помогает сброс настроек.
Правда: временно может помочь, но после перезагрузки ошибка возвращается.
Миф: дефект связан с конкретной моделью iPhone.
Правда: сбой встречается на разных устройствах, включая новые модели.
Исторический контекст
Apple не впервые сталкивается с проблемами клавиатуры. В 2016 году владельцы MacBook жаловались на "бабочковый" механизм, из-за которого клавиши залипали. Компания даже проводила бесплатную программу замены. Теперь история повторяется — только в цифровом виде.
3 интересных факта
-
Блогер Michi NekoMichi известен своими техническими расследованиями — ранее он первым заметил ошибку с Face ID на iPhone X.
-
В iOS 16 используется новый движок рендеринга клавиатуры, который должен был улучшить отзывчивость.
-
Некоторые пользователи нашли способ частично обойти баг — включив горизонтальный режим, где ошибка проявляется реже.
Apple пока хранит молчание, но, по опыту прошлых лет, компания редко оставляет подобные проблемы без внимания. Вероятно, ближайшее обновление iOS принесёт исправление — вместе с очередной волной тестов от блогеров.
