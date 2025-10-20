Apple снова облажалась: пользователи бьют тревогу из-за странного бага с клавиатурой

Пользователи iPhone всё чаще жалуются на странный сбой в клавиатуре после обновления системы до iOS 16. Ошибка проявляется неожиданным образом: человек нажимает одну букву, а в тексте появляется совершенно другая. Проблема настолько необычная, что сначала многие подумали — дело в неаккуратных пальцах или чувствительности экрана. Однако YouTube-блогер Michi NekoMichi решил проверить, что происходит на самом деле, и доказал: виновата не автокоррекция, а сама система.

"При нажатии на "U” появляется "J”, а при вводе "M” получается "N”", — пояснил блогер Michi NekoMichi.

Как блогеру удалось поймать баг

Чтобы разобраться в происходящем, блогер использовал замедленную видеосъёмку. Он набирал слова на стандартной экранной клавиатуре, фиксируя процесс на камеру. В кадре чётко видно: подсветка клавиш срабатывает правильно, система видит касание именно той буквы, которую пользователь выбирает. Но результат в текстовом поле — совсем другой.

Это позволило исключить ошибку в калибровке сенсора. Также NekoMichi отключил автозамену и все вспомогательные функции клавиатуры — проблема не исчезла.

Почему это может происходить

По наблюдениям пользователей, сбой затрагивает не все устройства. Иногда он появляется только после обновления до iOS 16, иногда — после установки определённых приложений. Возможные причины:

Ошибка в логике обработки координат нажатий. Нарушение работы библиотеки, отвечающей за ввод текста. Проблема в синхронизации между визуальной и фактической зонами касаний.

Некоторые специалисты предполагают, что Apple изменила систему распознавания нажатий для ускорения отклика, но не все модели экранов корректно "понимают" новые параметры.

Сравнение: как менялось поведение клавиатуры

Версия iOS Особенности клавиатуры Типичные баги Реакция пользователей iOS 15 стабильная работа, минимальные задержки редкие сбои автокоррекции высокая оценка iOS 16 улучшен отклик, добавлены новые эффекты случайная подмена символов жалобы на ввод iOS 16.1 beta обещаны исправления данные уточняются ожидание апдейта

Что можно сделать сейчас

Пока Apple не выпустила официальный патч, пользователи делятся своими временными решениями:

Перезапустить устройство и сбросить настройки клавиатуры. Временно установить стороннюю клавиатуру, например, Gboard или SwiftKey. Уменьшить чувствительность дисплея в разделе "Универсальный доступ". Убедиться, что установлена последняя версия системы.

Эти меры не устраняют причину полностью, но помогают уменьшить количество ошибок при наборе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: обновление iOS 16 приводит к рассинхронизации клавиатуры.

• Последствие: текст вводится с искажениями, что мешает работе и переписке.

• Альтернатива: временно использовать сторонние клавиатуры с проверенным механизмом ввода или дождаться официального обновления от Apple.

А что если проблема глубже?

Если баг связан с драйверами сенсорного слоя, исправить его быстро не получится. В этом случае Apple может выпустить обновление только после масштабного тестирования. Подобные случаи уже бывали — например, после выхода iOS 11 в 2017 году у некоторых пользователей перестал корректно работать 3D Touch, и починку компания выпустила только через месяц.

Плюсы и минусы новой версии iOS

Плюсы Минусы Более быстрая работа интерфейса Возможные ошибки в системе ввода Обновлённый дизайн уведомлений Жалобы на нестабильность клавиатуры Расширенные функции приватности Повышенная нагрузка на аккумулятор Новые визуальные эффекты клавиатуры Случайная подмена символов

Часто задаваемые вопросы

— Как проверить, есть ли у меня этот баг?

Попробуйте ввести сочетание букв "Thumbs up". Если вместо "U" появится "J" — проблема есть.

— Можно ли исправить клавиатуру без обновления системы?

Нет. Помогают только временные обходные методы, вроде сторонних клавиатур.

— Когда Apple устранит ошибку?

Компания официально не комментировала ситуацию, но разработчики ожидают исправление в ближайшем минорном апдейте iOS 16.1.

Мифы и правда

Миф: это вина автокоррекции.

Правда: даже при отключённой функции символы подменяются, значит, дело в системе ввода.

Миф: помогает сброс настроек.

Правда: временно может помочь, но после перезагрузки ошибка возвращается.

Миф: дефект связан с конкретной моделью iPhone.

Правда: сбой встречается на разных устройствах, включая новые модели.

Исторический контекст

Apple не впервые сталкивается с проблемами клавиатуры. В 2016 году владельцы MacBook жаловались на "бабочковый" механизм, из-за которого клавиши залипали. Компания даже проводила бесплатную программу замены. Теперь история повторяется — только в цифровом виде.

3 интересных факта

Блогер Michi NekoMichi известен своими техническими расследованиями — ранее он первым заметил ошибку с Face ID на iPhone X. В iOS 16 используется новый движок рендеринга клавиатуры, который должен был улучшить отзывчивость. Некоторые пользователи нашли способ частично обойти баг — включив горизонтальный режим, где ошибка проявляется реже.

Apple пока хранит молчание, но, по опыту прошлых лет, компания редко оставляет подобные проблемы без внимания. Вероятно, ближайшее обновление iOS принесёт исправление — вместе с очередной волной тестов от блогеров.