Яблочный пирог: нежная выпечка, которая шепчет истории любви и смеха за чашкой чая

Представьте: свежая выпечка, наполняющая кухню неповторимым ароматом яблок и душистого теста. Этот пирог с яблочным вареньем — идеальный вариант для семейного чаепития. Он получается нежным, воздушным и невероятно вкусным. А главное, его можно приготовить с любым вареньем на ваш вкус. Давайте разберёмся, как это сделать шаг за шагом!

Ингредиенты

Молоко: 240 г

Пшеничная мука: 450 г

Яйца: 1 шт.

Сахар: 2 ст. л.

Соль: 1 ч. л.

Сливочное масло: 45 г

Сухие дрожжи: 7 г

Яблочное варенье: 500 г

Яичный желток: 1 шт. (для смазывания)

Подготовка и замешивание теста

Сначала достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно размягчилось. Возьмите теплое молоко (не горячее, чтобы не убить дрожжи) и растворите в нём сухие дрожжи. Подождите, пока на поверхности появится пенная шапочка — это знак, что дрожжи активировались. Если пены нет, замените дрожжи.

Добавьте к смеси мягкое масло, яйцо, соль и сахар. Просейте муку и постепенно всыпьте её, тщательно перемешивая. Количество муки может варьироваться в зависимости от её качества. Хорошо вымесите тесто руками, чтобы оно не липло. Накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час — тесто должно увеличиться в объёме.

Формирование и выпечка пирога

Разделите тесто на две части (для двух пирогов). Застелите дно формы пергаментом. От одной части отрежьте треть для крышки, а остальное раскатайте и выложите на дно, сформировав бортики.

Равномерно распределите яблочное варенье по поверхности, оставив 1-2 см до края. Раскатайте оставшуюся треть теста, нарежьте полосками и выложите их сеточкой поверх варенья, прикрепив края к основанию.

Смажьте верх взбитым желтком. Дайте пирогу постоять 10-15 минут в тепле, затем выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, около 30 минут (время зависит от вашей духовки). Пирог готов, когда он станет золотистым и аромат разнесётся по всей кухне.

Остудите пирог немного и наслаждайтесь чаепитием. Повторите процесс со второй частью теста для второго пирога.