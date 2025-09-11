Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Яблочный пирог
Опубликована сегодня в 11:08

Яблочный пирог: нежная выпечка, которая шепчет истории любви и смеха за чашкой чая

Рецепт пирога с яблочным вареньем требует охлаждения перед подачей на стол

Представьте: свежая выпечка, наполняющая кухню неповторимым ароматом яблок и душистого теста. Этот пирог с яблочным вареньем — идеальный вариант для семейного чаепития. Он получается нежным, воздушным и невероятно вкусным. А главное, его можно приготовить с любым вареньем на ваш вкус. Давайте разберёмся, как это сделать шаг за шагом!

Ингредиенты

  • Молоко: 240 г
  • Пшеничная мука: 450 г
  • Яйца: 1 шт.
  • Сахар: 2 ст. л.
  • Соль: 1 ч. л.
  • Сливочное масло: 45 г
  • Сухие дрожжи: 7 г
  • Яблочное варенье: 500 г
  • Яичный желток: 1 шт. (для смазывания)

Подготовка и замешивание теста

Сначала достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно размягчилось. Возьмите теплое молоко (не горячее, чтобы не убить дрожжи) и растворите в нём сухие дрожжи. Подождите, пока на поверхности появится пенная шапочка — это знак, что дрожжи активировались. Если пены нет, замените дрожжи.

Добавьте к смеси мягкое масло, яйцо, соль и сахар. Просейте муку и постепенно всыпьте её, тщательно перемешивая. Количество муки может варьироваться в зависимости от её качества. Хорошо вымесите тесто руками, чтобы оно не липло. Накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час — тесто должно увеличиться в объёме.

Формирование и выпечка пирога

Разделите тесто на две части (для двух пирогов). Застелите дно формы пергаментом. От одной части отрежьте треть для крышки, а остальное раскатайте и выложите на дно, сформировав бортики.

Равномерно распределите яблочное варенье по поверхности, оставив 1-2 см до края. Раскатайте оставшуюся треть теста, нарежьте полосками и выложите их сеточкой поверх варенья, прикрепив края к основанию.

Смажьте верх взбитым желтком. Дайте пирогу постоять 10-15 минут в тепле, затем выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, около 30 минут (время зависит от вашей духовки). Пирог готов, когда он станет золотистым и аромат разнесётся по всей кухне.

Остудите пирог немного и наслаждайтесь чаепитием. Повторите процесс со второй частью теста для второго пирога.

