Айфон стал слишком прозрачным? Apple решила подправить собственную красоту
Компания Apple продолжает дорабатывать визуальную составляющую новой версии своей операционной системы. В свежей бета-версии iOS 26.1 появилась возможность регулировать прозрачность дизайна Liquid Glass — эффектного, но неоднозначно воспринятого обновления интерфейса.
Что изменилось в iOS 26.1
Эффект Liquid Glass стал одной из самых заметных черт iOS 26. Он добавил полупрозрачность элементам меню, панелям и окнам, придавая интерфейсу ощущение глубины и легкости. Однако не всем пользователям понравилось, что подложка теперь напоминает стекло, пропускающее цвета и контуры фона.
Apple решила прислушаться к обратной связи и добавила возможность выбрать между двумя вариантами оформления:
-
Clear — легкий, воздушный стиль с максимальной прозрачностью;
-
Tinted — вариант с меньшей прозрачностью и повышенным контрастом.
Функция доступна в разделе "Экран и яркость" на iPhone и iPad, а также в категории "Внешний вид" на Mac. Меню выбора минималистично: пользователю предлагаются только два режима без дополнительных ползунков для тонкой настройки.
Почему пользователи просили вернуть контроль
Многие владельцы устройств Apple жаловались, что прозрачный интерфейс делает текст и кнопки менее читаемыми, особенно на ярких обоях. Другие же, наоборот, хвалили Liquid Glass за ощущение глубины и визуальную плавность.
Компания уже экспериментировала с прозрачностью во время предыдущих этапов тестирования. В третьей бета-версии разработчики временно сделали интерфейс менее прозрачным, однако затем вернули эффект к первоначальной, более "стеклянной" версии.
Теперь пользователи смогут самостоятельно выбрать, какой визуальный стиль им ближе — практичный или эстетичный.
Сравнение вариантов Liquid Glass
|Параметр
|Clear
|Tinted
|Прозрачность
|высокая
|низкая
|Контраст текста
|ниже
|выше
|Визуальная глубина
|выраженная
|умеренная
|Удобство в ярком свете
|среднее
|отличное
|Влияние на автономность
|минимальное
|минимальное
Как включить нужный режим
-
Откройте Настройки.
-
Перейдите в раздел Экран и яркость (на Mac — "Внешний вид").
-
Найдите пункт Liquid Glass.
-
Выберите нужный стиль — Clear или Tinted.
Изменения вступают в силу сразу во всем интерфейсе, включая сторонние приложения, поддерживающие новый визуальный язык — например, Telegram, Safari и Apple Music.
Возможные ошибки и альтернатива
Ошибка: выбор прозрачного режима на фоне ярких обоев делает текст плохо читаемым.
Последствие: снижается удобство работы, особенно на солнце.
Альтернатива: активировать режим Tinted или включить тёмную тему — это повысит контраст и снизит нагрузку на глаза.
А что если Apple пойдёт дальше?
Появление этой функции может стать первым шагом к расширению возможностей персонализации iOS. Эксперты предполагают, что в будущих обновлениях Apple может добавить отдельные ползунки прозрачности или возможность комбинировать эффекты для разных экранов. Это приблизит iOS к macOS, где визуальные параметры давно можно настраивать детальнее.
FAQ
Когда выйдет стабильная версия iOS 26.1?
Выход финальной сборки ожидается в конце октября 2025 года.
Можно ли полностью отключить прозрачность?
Нет, Apple ограничилась двумя режимами, но вариант Tinted практически убирает эффект.
Будет ли аналогичная функция в iPadOS и macOS?
Да, опция уже появилась в iPadOS 26.1 и macOS 26.1 для разработчиков.
Мифы и правда о Liquid Glass
-
Миф: эффект Liquid Glass снижает производительность.
Правда: влияние на быстродействие минимально — система оптимизирована под визуальные эффекты.
-
Миф: прозрачность расходует больше энергии.
Правда: разница в энергопотреблении между Clear и Tinted режимами практически незаметна.
-
Миф: функция будет доступна только на новых моделях iPhone.
Правда: поддержка распространяется и на устройства начиная с iPhone 14.
Интересные факты
-
Название Liquid Glass впервые появилось во внутренних документах Apple в 2023 году.
-
Первые тесты эффекта проводились на устройствах серии iPhone 15 Pro.
-
Liquid Glass создан на базе движка Metal, что обеспечивает плавную анимацию при минимальной нагрузке на GPU.
Исторический контекст
Apple не впервые добавляет прозрачные элементы в интерфейс. В iOS 7 в 2013 году компания уже экспериментировала с эффектом размытия фона. Тогда многие пользователи тоже просили вернуть привычную плотную графику — и спустя десятилетие история повторяется.
