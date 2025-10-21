Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:36

Айфон стал слишком прозрачным? Apple решила подправить собственную красоту

Apple добавила настройку прозрачности Liquid Glass в бета-версии iOS 26.1

Компания Apple продолжает дорабатывать визуальную составляющую новой версии своей операционной системы. В свежей бета-версии iOS 26.1 появилась возможность регулировать прозрачность дизайна Liquid Glass — эффектного, но неоднозначно воспринятого обновления интерфейса.

Что изменилось в iOS 26.1

Эффект Liquid Glass стал одной из самых заметных черт iOS 26. Он добавил полупрозрачность элементам меню, панелям и окнам, придавая интерфейсу ощущение глубины и легкости. Однако не всем пользователям понравилось, что подложка теперь напоминает стекло, пропускающее цвета и контуры фона.

Apple решила прислушаться к обратной связи и добавила возможность выбрать между двумя вариантами оформления:

  • Clear — легкий, воздушный стиль с максимальной прозрачностью;

  • Tinted — вариант с меньшей прозрачностью и повышенным контрастом.

Функция доступна в разделе "Экран и яркость" на iPhone и iPad, а также в категории "Внешний вид" на Mac. Меню выбора минималистично: пользователю предлагаются только два режима без дополнительных ползунков для тонкой настройки.

Почему пользователи просили вернуть контроль

Многие владельцы устройств Apple жаловались, что прозрачный интерфейс делает текст и кнопки менее читаемыми, особенно на ярких обоях. Другие же, наоборот, хвалили Liquid Glass за ощущение глубины и визуальную плавность.

Компания уже экспериментировала с прозрачностью во время предыдущих этапов тестирования. В третьей бета-версии разработчики временно сделали интерфейс менее прозрачным, однако затем вернули эффект к первоначальной, более "стеклянной" версии.

Теперь пользователи смогут самостоятельно выбрать, какой визуальный стиль им ближе — практичный или эстетичный.

Сравнение вариантов Liquid Glass

Параметр Clear Tinted
Прозрачность высокая низкая
Контраст текста ниже выше
Визуальная глубина выраженная умеренная
Удобство в ярком свете среднее отличное
Влияние на автономность минимальное минимальное

Как включить нужный режим

  1. Откройте Настройки.

  2. Перейдите в раздел Экран и яркость (на Mac — "Внешний вид").

  3. Найдите пункт Liquid Glass.

  4. Выберите нужный стиль — Clear или Tinted.

Изменения вступают в силу сразу во всем интерфейсе, включая сторонние приложения, поддерживающие новый визуальный язык — например, Telegram, Safari и Apple Music.

Возможные ошибки и альтернатива

Ошибка: выбор прозрачного режима на фоне ярких обоев делает текст плохо читаемым.
Последствие: снижается удобство работы, особенно на солнце.
Альтернатива: активировать режим Tinted или включить тёмную тему — это повысит контраст и снизит нагрузку на глаза.

А что если Apple пойдёт дальше?

Появление этой функции может стать первым шагом к расширению возможностей персонализации iOS. Эксперты предполагают, что в будущих обновлениях Apple может добавить отдельные ползунки прозрачности или возможность комбинировать эффекты для разных экранов. Это приблизит iOS к macOS, где визуальные параметры давно можно настраивать детальнее.

FAQ

Когда выйдет стабильная версия iOS 26.1?
Выход финальной сборки ожидается в конце октября 2025 года.

Можно ли полностью отключить прозрачность?
Нет, Apple ограничилась двумя режимами, но вариант Tinted практически убирает эффект.

Будет ли аналогичная функция в iPadOS и macOS?
Да, опция уже появилась в iPadOS 26.1 и macOS 26.1 для разработчиков.

Мифы и правда о Liquid Glass

  • Миф: эффект Liquid Glass снижает производительность.
    Правда: влияние на быстродействие минимально — система оптимизирована под визуальные эффекты.

  • Миф: прозрачность расходует больше энергии.
    Правда: разница в энергопотреблении между Clear и Tinted режимами практически незаметна.

  • Миф: функция будет доступна только на новых моделях iPhone.
    Правда: поддержка распространяется и на устройства начиная с iPhone 14.

Интересные факты

  1. Название Liquid Glass впервые появилось во внутренних документах Apple в 2023 году.

  2. Первые тесты эффекта проводились на устройствах серии iPhone 15 Pro.

  3. Liquid Glass создан на базе движка Metal, что обеспечивает плавную анимацию при минимальной нагрузке на GPU.

Исторический контекст

Apple не впервые добавляет прозрачные элементы в интерфейс. В iOS 7 в 2013 году компания уже экспериментировала с эффектом размытия фона. Тогда многие пользователи тоже просили вернуть привычную плотную графику — и спустя десятилетие история повторяется.

