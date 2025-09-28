ИИ, который не работает: владельцы новых iPhone столкнулись с полной блокировкой функций

Пользователи iPhone 17 столкнулись с проблемой доступа к встроенным ИИ-функциям Apple Intelligence. Несмотря на то что устройства вышли недавно, многие владельцы не могут активировать такие инструменты, как Genmoji, Image Playground и Writing Tools. Это вызывает недовольство среди пользователей, ведь функции, рассчитанные на работу с искусственным интеллектом, являются одним из ключевых преимуществ новых смартфонов.

Природа проблемы

Судя по сообщениям пользователей, ошибка носит системный характер. Владельцы iPhone не могут полноценно воспользоваться возможностями Apple Intelligence: функции не загружаются, а попытки их активации завершаются неудачей. Портал MacRumors отмечает, что проблема уже известна компании Apple, которая работает над её устранением. Вопрос лишь в том, как именно будет реализовано исправление — через серверное обновление или с установкой новой версии iOS на устройства.

Временные решения для пользователей

Несмотря на ожидание официального патча, некоторые пользователи нашли способы временно восстановить работу функций Apple Intelligence. Наиболее часто применяемые методы включают:

Переключение с сотовой сети на Wi-Fi. Смена языка интерфейса или региона устройства на короткий период. Сброс настроек сети. Полная очистка iPhone с восстановлением данных из резервной копии iCloud. Включение и последующее отключение режима полета.

Эти меры помогают не всем: часть пользователей отмечает, что описанные действия не дают стабильного результата, а доступ к ИИ-функциям остаётся ограниченным.

Роль обновлений iOS

Apple готовит релиз iOS 26.0.1, который должен исправить известные ошибки, включая проблемы с Apple Intelligence. Одновременно компания тестирует iOS 26.1: бета-версия доступна как разработчикам, так и участникам программы публичного тестирования. Обновления предполагают не только устранение багов, но и улучшение общей стабильности работы смартфонов и их встроенных функций.

Влияние на пользовательский опыт

Отсутствие доступа к ключевым инструментам ИИ снижает эффективность новых iPhone для творческих задач, работы с графикой и текстом. Genmoji, Image Playground и Writing Tools используются для генерации контента, а их недоступность ограничивает возможности владельцев устройств. Даже временные решения оказываются неполноценной заменой полноценной работы системы, что подчеркивает важность быстрого выпуска патча.

А что если Apple Intelligence останется недоступной?

Если ошибка будет сохраняться долго, пользователи могут столкнуться с рядом неудобств:

ограниченные возможности для создания контента;

снижение привлекательности iPhone 17 в сравнении с конкурентами;

негативное восприятие обновлений и новых функций бренда среди покупателей.

Решение проблемы в ближайшем будущем, скорее всего, вернет доступ к функциям и восстановит привычный пользовательский опыт.

Советы шаг за шагом для обхода ошибки

Для тех, кто хочет попробовать восстановить функции Apple Intelligence до выхода обновления:

Перейдите на стабильное Wi-Fi соединение и попробуйте снова активировать функции. Временно измените язык интерфейса или регион устройства. Сбросьте настройки сети и перезагрузите iPhone. В крайнем случае, выполните полное восстановление устройства через iCloud. Попробуйте включить и выключить режим полета, чтобы обновить сетевые подключения.

Эти действия не гарантируют полного решения проблемы, но иногда помогают восстановить часть функционала.

Плюсы и минусы обходных методов

Метод Плюсы Минусы Wi-Fi вместо сотовой сети Быстрое решение Не всегда работает Смена языка или региона Простая манипуляция Временный эффект Сброс сети Часто помогает Потеря сохраненных сетей Полная очистка и восстановление Восстанавливает функции Длительный процесс, риск потери данных Режим полета Легко выполнить Эффект непостоянен

FAQ

Как выбрать способ восстановления функций Apple Intelligence?

Выбирайте метод исходя из удобства и степени риска. Начните с простых вариантов, таких как переключение сети или режим полета.

Сколько времени займёт исправление официальным обновлением?

Точные сроки не объявлены, но iOS 26.0.1 готовится к релизу в ближайшие недели.

Что лучше: ждать патча или использовать обходные решения?

Если функции критичны для работы, временные методы могут помочь. В противном случае безопаснее дождаться официального обновления.

Мифы и правда

"Ошибка Apple Intelligence связана с аппаратной поломкой iPhone 17", — пояснил портал MacRumors.

На самом деле, проблема носит программный характер, и исправление будет доступно через обновление iOS.

Интересные факты

Apple Intelligence объединяет сразу несколько ИИ-инструментов, включая генерацию изображений, текста и персонализированные эмодзи. iOS 26.1 находится на стадии бета-тестирования и открыта для разработчиков и участников публичного тестирования. Некоторые пользователи смогли временно восстановить работу функций без официального патча.

Исторический контекст

Apple регулярно обновляет встроенные ИИ-функции, начиная с моделей iPhone 12. Каждое обновление добавляет новые возможности и расширяет экосистему искусственного интеллекта. Ошибки такого рода, как с iPhone 17, случаются периодически, но компания оперативно реагирует, готовя исправления в новых версиях iOS.