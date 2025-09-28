ИИ, который не работает: владельцы новых iPhone столкнулись с полной блокировкой функций
Пользователи iPhone 17 столкнулись с проблемой доступа к встроенным ИИ-функциям Apple Intelligence. Несмотря на то что устройства вышли недавно, многие владельцы не могут активировать такие инструменты, как Genmoji, Image Playground и Writing Tools. Это вызывает недовольство среди пользователей, ведь функции, рассчитанные на работу с искусственным интеллектом, являются одним из ключевых преимуществ новых смартфонов.
Природа проблемы
Судя по сообщениям пользователей, ошибка носит системный характер. Владельцы iPhone не могут полноценно воспользоваться возможностями Apple Intelligence: функции не загружаются, а попытки их активации завершаются неудачей. Портал MacRumors отмечает, что проблема уже известна компании Apple, которая работает над её устранением. Вопрос лишь в том, как именно будет реализовано исправление — через серверное обновление или с установкой новой версии iOS на устройства.
Временные решения для пользователей
Несмотря на ожидание официального патча, некоторые пользователи нашли способы временно восстановить работу функций Apple Intelligence. Наиболее часто применяемые методы включают:
-
Переключение с сотовой сети на Wi-Fi.
-
Смена языка интерфейса или региона устройства на короткий период.
-
Сброс настроек сети.
-
Полная очистка iPhone с восстановлением данных из резервной копии iCloud.
-
Включение и последующее отключение режима полета.
Эти меры помогают не всем: часть пользователей отмечает, что описанные действия не дают стабильного результата, а доступ к ИИ-функциям остаётся ограниченным.
Роль обновлений iOS
Apple готовит релиз iOS 26.0.1, который должен исправить известные ошибки, включая проблемы с Apple Intelligence. Одновременно компания тестирует iOS 26.1: бета-версия доступна как разработчикам, так и участникам программы публичного тестирования. Обновления предполагают не только устранение багов, но и улучшение общей стабильности работы смартфонов и их встроенных функций.
Влияние на пользовательский опыт
Отсутствие доступа к ключевым инструментам ИИ снижает эффективность новых iPhone для творческих задач, работы с графикой и текстом. Genmoji, Image Playground и Writing Tools используются для генерации контента, а их недоступность ограничивает возможности владельцев устройств. Даже временные решения оказываются неполноценной заменой полноценной работы системы, что подчеркивает важность быстрого выпуска патча.
А что если Apple Intelligence останется недоступной?
Если ошибка будет сохраняться долго, пользователи могут столкнуться с рядом неудобств:
-
ограниченные возможности для создания контента;
-
снижение привлекательности iPhone 17 в сравнении с конкурентами;
-
негативное восприятие обновлений и новых функций бренда среди покупателей.
Решение проблемы в ближайшем будущем, скорее всего, вернет доступ к функциям и восстановит привычный пользовательский опыт.
Советы шаг за шагом для обхода ошибки
Для тех, кто хочет попробовать восстановить функции Apple Intelligence до выхода обновления:
-
Перейдите на стабильное Wi-Fi соединение и попробуйте снова активировать функции.
-
Временно измените язык интерфейса или регион устройства.
-
Сбросьте настройки сети и перезагрузите iPhone.
-
В крайнем случае, выполните полное восстановление устройства через iCloud.
-
Попробуйте включить и выключить режим полета, чтобы обновить сетевые подключения.
Эти действия не гарантируют полного решения проблемы, но иногда помогают восстановить часть функционала.
Плюсы и минусы обходных методов
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Wi-Fi вместо сотовой сети
|Быстрое решение
|Не всегда работает
|Смена языка или региона
|Простая манипуляция
|Временный эффект
|Сброс сети
|Часто помогает
|Потеря сохраненных сетей
|Полная очистка и восстановление
|Восстанавливает функции
|Длительный процесс, риск потери данных
|Режим полета
|Легко выполнить
|Эффект непостоянен
FAQ
Как выбрать способ восстановления функций Apple Intelligence?
Выбирайте метод исходя из удобства и степени риска. Начните с простых вариантов, таких как переключение сети или режим полета.
Сколько времени займёт исправление официальным обновлением?
Точные сроки не объявлены, но iOS 26.0.1 готовится к релизу в ближайшие недели.
Что лучше: ждать патча или использовать обходные решения?
Если функции критичны для работы, временные методы могут помочь. В противном случае безопаснее дождаться официального обновления.
Мифы и правда
"Ошибка Apple Intelligence связана с аппаратной поломкой iPhone 17", — пояснил портал MacRumors.
На самом деле, проблема носит программный характер, и исправление будет доступно через обновление iOS.
Интересные факты
-
Apple Intelligence объединяет сразу несколько ИИ-инструментов, включая генерацию изображений, текста и персонализированные эмодзи.
-
iOS 26.1 находится на стадии бета-тестирования и открыта для разработчиков и участников публичного тестирования.
-
Некоторые пользователи смогли временно восстановить работу функций без официального патча.
Исторический контекст
Apple регулярно обновляет встроенные ИИ-функции, начиная с моделей iPhone 12. Каждое обновление добавляет новые возможности и расширяет экосистему искусственного интеллекта. Ошибки такого рода, как с iPhone 17, случаются периодически, но компания оперативно реагирует, готовя исправления в новых версиях iOS.
